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ПриватБанк запустил биометрические pos-терминалы в сети JYSK
09:09 04.06.2021 |
Клиенты ведущей украинской сети товаров для дома JYSK теперь смогут оплачивать покупки лицом. ПриватБанк установил в магазинах сети биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, и сегодня оплата лицом доступна во всех 75 торговых точках сети по всей стране.
Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо установить на смартфон обновленное приложение Приват24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.
Чтобы совершить оплату в POS-терминалах, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.
FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.
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