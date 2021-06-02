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В Киеве 5-6 июня пройдет масштабный фестиваль Kyiv Food and Wine Festival
18:27 02.06.2021 |
Kyiv Food and Wine Festival - первый фестиваль вина в Украине, популяризирующий лучшие украинские вина, а также - винную и гастрономическую культуру. Уже вскоре, 5-6 июня 2021, фестиваль в 15-й раз пройдет в Киеве. Традиционно это событие - настоящий праздник хорошего вина и крафтовой гастрономии, а также - приятных встреч и теплого общения.
Даты фестиваля: 5-6 июня 2021.
Локация: галерея LAVRA, ул.Лаврская, 7Б - атмосферный богемный уголок в самом сердце Киева.
Что приготовили организаторы для гостей фестиваля?
✔ Винный маркет, который собирает больших и малых виноделов со всей Украины, а также - из других стран. На этот раз в фестивале принимает участие 30 виноделен и винодельческих компаний, а также - импортеров вин! Это прекрасная возможность продегустировать уникальные вина, которые вы не найдете в супермаркетах, ресторанах и винных барах, а также лично пообщаться с виноделами - с известными и с теми, о которых стоит узнать. Встречайте хедлайнеров и новые имена фестиваля!
✔ Большой маркет сыров, мяса, соусов и других продуктов от крафтовых украинских производителей: это очень вкусно и прекрасно сочетается с вином!
✔ Бесплатные лекции и дегустации в Школе вина: организаторы приглашают известных сомелье, винных экспертов, амбассадоров винных брендов и других харизматичных людей из мира вина поделиться своим опытом и знаниями.
✔ Азартный "Устричный баттл", конкурсы и развлечения, игры, розыгрыши призов от партнеров фестиваля, happy wine hour и яркие винные премьеры, замечательные фотозоны, много джаза от JAZZ Radio, а также - живая музыка и известные диджеи.
✔ Фудкорт и комфортный чилаут: гостям фестиваля будет где вкусно поесть и где отдохнуть.
Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться тут.
Организаторы фестиваля заботятся о безопасности гостей и их близких: участники и посетители фестиваля будут придерживаться всех официальных рекомендаций МОЗ.
Итак, встречаем настоящий праздник чудесного вина, вкусной еды, приятного общения, подарков, хорошей музыки и всего того, по чему мы с вами так соскучились!
Билеты лучше покупать онлайн, но также их можно будет приобрести в кассах на входе на фестиваль.
С каждым билетом гость получает в подарок бокал и возможность бесплатно дегустировать вина на винном маркете.
Билет действителен только на один день (5 или 6 июня).
Стоимость билетов:
Standard: 150 грн. - до 4 июня.
На входе на фестиваль: 200 грн. (5 или 6 июня).
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Комментарий Сергея Климова, основателя фестиваля:
Сложно ли проводить фестиваль вина на второй год пандемии? Примерно как ехать на горящем велосипеде. Это дело, что требует больших усилий, креатива и опытной команды. Все это у нас есть. Также мы заботимся о здоровье и безопасность наших гостей и участников, и это для нас - основной приоритет.
Стоит ли проводить фестиваль? Да! Потому Kyiv Food and Wine Festival - это праздник качественного вина и вкусной еды, теплого общения, хорошей музыки и дружеских лиц, и мы все очень соскучились по этому празднику.
Что значит Kyiv Food and Wine Festival для нашей команды и гостей? Это - настоящая миссия по развитию винной и гастрономической культуры в Украине и поддержки украинского виноделия.
Что значит Kyiv Food and Wine Festival лично для меня? Все просто: это - дело всей жизни.
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