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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Киеве 5-6 июня пройдет масштабный фестиваль Kyiv Food and Wine Festival

18:27 02.06.2021 |

Пресс-релизы

 

Kyiv Food and Wine Festival - первый фестиваль вина в Украине, популяризирующий лучшие украинские вина, а также - винную и гастрономическую культуру. Уже вскоре, 5-6 июня 2021, фестиваль в 15-й раз пройдет в Киеве. Традиционно это событие - настоящий праздник хорошего вина и крафтовой гастрономии, а также - приятных встреч и теплого общения.

Даты фестиваля: 5-6 июня 2021.

Локация: галерея LAVRA, ул.Лаврская, 7Б - атмосферный богемный уголок в самом сердце Киева.

Что приготовили организаторы для гостей фестиваля?

✔ Винный маркет, который собирает больших и малых виноделов со всей Украины, а также - из других стран. На этот раз в фестивале принимает участие 30 виноделен и винодельческих компаний, а также - импортеров вин! Это прекрасная возможность продегустировать уникальные вина, которые вы не найдете в супермаркетах, ресторанах и винных барах, а также лично пообщаться с виноделами - с известными и с теми, о которых стоит узнать. Встречайте хедлайнеров и новые имена фестиваля!

✔ Большой маркет сыров, мяса, соусов и других продуктов от крафтовых украинских производителей: это очень вкусно и прекрасно сочетается с вином!

✔ Бесплатные лекции и дегустации в Школе вина: организаторы приглашают известных сомелье, винных экспертов, амбассадоров винных брендов и других харизматичных людей из мира вина поделиться своим опытом и знаниями.

✔ Азартный "Устричный баттл", конкурсы и развлечения, игры, розыгрыши призов от партнеров фестиваля, happy wine hour и яркие винные премьеры, замечательные фотозоны, много джаза от JAZZ Radio, а также - живая музыка и известные диджеи.

✔ Фудкорт и комфортный чилаут: гостям фестиваля будет где вкусно поесть и где отдохнуть.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться тут.

Организаторы фестиваля заботятся о безопасности гостей и их близких: участники и посетители фестиваля будут придерживаться всех официальных рекомендаций МОЗ.

Итак, встречаем настоящий праздник чудесного вина, вкусной еды, приятного общения, подарков, хорошей музыки и всего того, по чему мы с вами так соскучились!

Билеты лучше покупать онлайн, но также их можно будет приобрести в кассах на входе на фестиваль.

С каждым билетом гость получает в подарок бокал и возможность бесплатно дегустировать вина на винном маркете.

Билет действителен только на один день (5 или 6 июня).

Стоимость билетов:

Standard: 150 грн. - до 4 июня.

На входе на фестиваль: 200 грн. (5 или 6 июня).

Подписывайтесь на событие в Facebook, чтобы следить за анонсами и новостями фестиваля.

Комментарий Сергея Климова, основателя фестиваля:

Сложно ли проводить фестиваль вина на второй год пандемии? Примерно как ехать на горящем велосипеде. Это дело, что требует больших усилий, креатива и опытной команды. Все это у нас есть. Также мы заботимся о здоровье и безопасность наших гостей и участников, и это для нас - основной приоритет.

Стоит ли проводить фестиваль? Да! Потому Kyiv Food and Wine Festival - это праздник качественного вина и вкусной еды, теплого общения, хорошей музыки и дружеских лиц, и мы все очень соскучились по этому празднику.

Что значит Kyiv Food and Wine Festival для нашей команды и гостей? Это - настоящая миссия по развитию винной и гастрономической культуры в Украине и поддержки украинского виноделия.

Что значит Kyiv Food and Wine Festival лично для меня? Все просто: это - дело всей жизни.
 

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