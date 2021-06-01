Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

История бренда «Бриджстоун»

18:19 01.06.2021 |

Пресс-релизы

 


Опытные владельцы автомобилей, мотоциклов, внедорожников, легкогрузового и грузового транспорта, которые предпочитают приобретать резину Bridgestone на tireshop.ua, знакомы с продукцией с самой лучшей стороны зарекомендовавшего себя бренда, которая представлена широчайшим ассортиментом покрышек в разных типоразмерах и для любого сезона.

Инновационные исследования концерна четко просматриваются в качестве производимых летних, зимних и всесезонных шин в разных бюджетных вариантах, включая недорогие покрышки, доступные владельцам автомобилей и других транспортных средств.


Компания с уникальной историей

Производитель качественной шины Bridgestone по праву может гордиться своей историей, по которой можно проследить большой путь превращения простой организации в крупный международный концерн с мировой известностью. Основателем бренда является Шоджиро Ишибаши, который до того создания компании уже был успешным предпринимателем в области массового производства японской национальной обуви, открытого им в 1925 в г.Куруме. Параллельно с этим занимался исследованием до мельчайших деталей шинного потребительского рынка. Увидев повышенный спрос на авторезину, в 1930 году Шоджиро Ишибаши была создана первая шина, после которой предприниматель утвердился в своем желании стать первым производителем шин в Японии. И первым шагом к осуществлению мечты стало основание компании Бриджстоун в 1931 году.

Судя по тому, что при выборе названия для своего детища Шоджиро использовал английский перевод своей фамилии Ишибаши, которая переводится как «stonebridge» Bridgestone, он был уверен, что выйдет на международный рынок с шинной продукцией. На самом деле так оно и произошло.


Компания сегодня

Сегодня компания Bridgestone являтся крупнейшим в Японии и вторым в мире производителем шин, владельцем 190 заводов и исследовательских центров в 27 странах по всему миру.

Корпорация выпускает широкий ассортимент продукции:

  • резину для грузовых и легковых авто, мототранспорта, с/х техники (на их долю приходится 80 % производства и реализации);
  • шины для самолетов, строительной техники, мототранспорта и сельхозтехники;
  • конвейерные ленты, шланги, изоляционные резиновые изделия;
  • спортивные принадлежности и автомобильные сидения.

    • Основная доля создаваемой и реализуемой продукции ( 80 %) – резина для мототранспорта, легковых авто, грузовиков, добывающей, строительной и сельхоз техники.

    За годы деятельности компания успела доказать, что продукция Bridgestone – это гарантия надежности, качества и безопасности.


    Ассортимент шин

    Модельный ряд покрышек, выпускаемых японским производителем, включает разные виды:

  • зимние шины Bridgestone;
  • летние покрышки;
  • всесезонные.

    • Виды и особенности покрышек

    Зимние шины с направленным и перенаправленным рисунком протектором отличаются уникальным химическим состав компаунда, сохраняющего эластичность покрышки даже суровой зимой.

    Летняя авторезина, изготовленная из более жесткого компаунда, обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием при движении на высоких скоростях, даже в оттепель.

    В зависимости от рисунка протектора и строения каркаса автошины делятся на категории:

  • дорожные и шоссейные шины, для езды по асфальту и грунтовым покрытиям;
  • внедорожные и грязевые шины с шипами для езды по любым дорогам, включая заносы.

    • Всесезонная авторезина изготавливается из унифицированного состава резиновой смеси с повышенным содержанием диоксида кремния, что обеспечивает оптимальную жесткость и эластичность.

    Такие шины являются универсальными и предназначены для круглогодичной эксплуатации в регионах с мягким климатом на сухой и скользкой трассе. Эта категория также включает модели шоссейного и внедорожного типа.

    Хотите купить шины «Бриджстоун» на все виды транспорта по доступным ценам? Вас ждут в интернет-магазине «Tireshop»!
     

    ПО РУБРИКАМ

    16:46 Депозитные ставки для физлиц 1.06.21

    14:21 Курс евро 1 июля колеблется к доллару после выхода статданных по еврозоне

    14:17 Рада приняла в первом чтении законопроект «О кредитных союзах»

    13:04 Банки в мае выдали «теплых кредитов» на 100 миллионов

    12:38 Биржи Азии 1 июня закрылись в основном ростом в ожидании статистики из США

    12:23 Справочный курс гривны 1 июня повышен на 2,33 коп до 27,439 грн/$1

    11:58 Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов

    11:53 Доля неработающих кредитов банков сократилась до 39,5%

    11:03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.05.21

    10:59 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.21

    10:54 Остаток средств на корсчетах банков 01.06.21

    10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.05.2021

    09:38 Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах

    08:48 Золото дорожает 1 июня на ослаблении доллара

    08:08 Украинские страховщики в I кв.-2021 увеличили сбор платежей через посредников-резидентов в 2,3 раза - НБУ

    • дальше…

    18:26 Семь стран ЕС начали выдавать «паспорта вакцинации»

    17:49 Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

    17:03 Германия официально перестала быть производителем урана

    11:34 ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразовых пластиковых изделий

    09:38 Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах

    08:29 Китайская перезагрузка: как Байден меняет отношения с Пекином

    07:59 МАГАТЭ обнаружило в Иране большие объемы обогащенного урана

    07:55 Меркель направляет делегацию в США для обсуждения «Северного потока 2»

    31.05 Меркель и Макрон призвали Данию и США объяснить шпионский скандал

    31.05 Дания помогала США следить за Меркель и другими европейскими политиками - СМИ

    31.05 Россия может столкнуться с острым профицитом дизтоплива — KPMG

    31.05 Израиль: оппозиция достигла соглашения о правительстве без Нетаньяху

    31.05 Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

    31.05 Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

    31.05 Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

    • дальше…

    31.05 Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

    26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

    26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

    25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

    24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

    19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

    19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

    18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

    18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

    14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

    14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

    14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

    13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

    13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

    13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

    • дальше…

    23:26 Зеркаль стала советницей министра энергетики

    23:17 В КШЭ рассказали об исследовании за 1,7 млн грн для Укроборонпрома

    17:49 Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

    17:37 План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз

    12:11 Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ

    09:04 Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса

    31.05 Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников

    31.05 «Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко

    31.05 Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

    31.05 Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам

    31.05 Организованное манипулирование в Facebook: Украина - один из эпицентров

    31.05 Позитив недели. «Маяк» поставит на «Оплот» пулемет КТ-12,7

    31.05 Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону

    31.05 Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

    31.05 Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

    • дальше…

    18:02 Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов

    17:24 Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение

    13:38 В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик

    12:57 AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения

    10:49 Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M

    09:59 Графика уровня PlayStation 5 и Xbox Series X в смартфонах: AMD объявила об использовании GPU RDNA2 в новой SoC Samsung Exynos

    09:54 AMD показала на Computex 2021 процессор Ryzen с трёхмерной компоновкой памяти

    09:43 Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде

    09:32 Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos

    31.05 Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами

    31.05 Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении

    31.05 Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией

    31.05 Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16

    31.05 Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями

    31.05 Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office

    • дальше…

    28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

    13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

    05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

    05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

    26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

    11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

    17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

    03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

    23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

    18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

    24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

    23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

    24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

    26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

    24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

    • дальше…

    теги

    Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

    ТОП-НОВОСТИ

    ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

     

    Это интересно