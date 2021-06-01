История бренда «Бриджстоун»





Опытные владельцы автомобилей, мотоциклов, внедорожников, легкогрузового и грузового транспорта, которые предпочитают приобретать резину Bridgestone на tireshop.ua, знакомы с продукцией с самой лучшей стороны зарекомендовавшего себя бренда, которая представлена широчайшим ассортиментом покрышек в разных типоразмерах и для любого сезона.

Инновационные исследования концерна четко просматриваются в качестве производимых летних, зимних и всесезонных шин в разных бюджетных вариантах, включая недорогие покрышки, доступные владельцам автомобилей и других транспортных средств.





Компания с уникальной историей

Производитель качественной шины Bridgestone по праву может гордиться своей историей, по которой можно проследить большой путь превращения простой организации в крупный международный концерн с мировой известностью. Основателем бренда является Шоджиро Ишибаши, который до того создания компании уже был успешным предпринимателем в области массового производства японской национальной обуви, открытого им в 1925 в г.Куруме. Параллельно с этим занимался исследованием до мельчайших деталей шинного потребительского рынка. Увидев повышенный спрос на авторезину, в 1930 году Шоджиро Ишибаши была создана первая шина, после которой предприниматель утвердился в своем желании стать первым производителем шин в Японии. И первым шагом к осуществлению мечты стало основание компании Бриджстоун в 1931 году.

Судя по тому, что при выборе названия для своего детища Шоджиро использовал английский перевод своей фамилии Ишибаши, которая переводится как «stonebridge» Bridgestone, он был уверен, что выйдет на международный рынок с шинной продукцией. На самом деле так оно и произошло.





Компания сегодня

Сегодня компания Bridgestone являтся крупнейшим в Японии и вторым в мире производителем шин, владельцем 190 заводов и исследовательских центров в 27 странах по всему миру.

Корпорация выпускает широкий ассортимент продукции:

резину для грузовых и легковых авто, мототранспорта, с/х техники (на их долю приходится 80 % производства и реализации);

шины для самолетов, строительной техники, мототранспорта и сельхозтехники;

конвейерные ленты, шланги, изоляционные резиновые изделия;

спортивные принадлежности и автомобильные сидения.

Основная доля создаваемой и реализуемой продукции ( 80 %) – резина для мототранспорта, легковых авто, грузовиков, добывающей, строительной и сельхоз техники.

За годы деятельности компания успела доказать, что продукция Bridgestone – это гарантия надежности, качества и безопасности.





Ассортимент шин

Модельный ряд покрышек, выпускаемых японским производителем, включает разные виды:

зимние шины Bridgestone;

летние покрышки;

всесезонные.

Виды и особенности покрышек

Зимние шины с направленным и перенаправленным рисунком протектором отличаются уникальным химическим состав компаунда, сохраняющего эластичность покрышки даже суровой зимой.

Летняя авторезина, изготовленная из более жесткого компаунда, обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием при движении на высоких скоростях, даже в оттепель.

В зависимости от рисунка протектора и строения каркаса автошины делятся на категории:

дорожные и шоссейные шины, для езды по асфальту и грунтовым покрытиям;

внедорожные и грязевые шины с шипами для езды по любым дорогам, включая заносы.

Всесезонная авторезина изготавливается из унифицированного состава резиновой смеси с повышенным содержанием диоксида кремния, что обеспечивает оптимальную жесткость и эластичность.

Такие шины являются универсальными и предназначены для круглогодичной эксплуатации в регионах с мягким климатом на сухой и скользкой трассе. Эта категория также включает модели шоссейного и внедорожного типа.

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