Эксперты и спикеры из 18 стран приняли участие в Odessa Wine Week

Пятнадцать оригинальных событий о вине, виноделии и эногастрономическом туризме состоялось в Одессе с 18 по 23 мая в рамках Odessa Wine Week.

В мероприятиях приняли участие 87 спикеров и экспертов из Украины (от Одессы до Закарпатья) и из 18 стран мира (от Австрии до Японии).

Событие вызвало большой интерес винных, туристических, бизнес и медиа сообществ - около 3 тысяч посетителей побывало в эти дни на локациях Odessa Wine Week.

Программа состояла из отраслевых, кросс-отраслевых, просветительских, массовых мероприятий. В частности, конгрессная часть включила в себя более 40 тем докладов и дискуссий.

Расскажем о некоторых из мероприятий Odessa Wine Week.

Wine Future Forum

Виноделы, маркетологи, журналисты обсуждали перспективы винной отрасли.

В частности, в дискуссии "Будущее вина: взгляд виноделов" приняли участие: винодел в пятом поколении, главный винодел "Chateau Changyu Moser XV" Ленц Мозер (Австрия); СЕО винодельческой компании SHABO Гиорги Иукуридзе (Украина, Одесса); владелец группы компаний Vinos de La Luz Рикардо Нуньес (Аргентина); владелец крафтовой винодельни Stakhovsky Wines, Первая ракетка Украины Сергей Стаховский (Украина, Закарпатье); винодел, генеральный директор "PIERA 1899" Пьера Мартеллоццо (Италия).

В итоге дискуссии виноделы пришли к таким выводам о будущем вина:

винные бренды станут более персонализированными;

тренды на розе и на игристое, скорее всего, сохранятся;

онлайн-дегустации не смогут заменить традиционные;

в Украине будет расти потребление украинского вина (это произойдет не завтра, но в ближайшем будущем);

виноделен в Украине станет больше.

Также на форуме в панели "Государственные, грантовые, банковские программы поддержки виноделия. Инвестиции в виноделие" слушали доклады и презентации коллег-виноделов из Украины и Молдовы, маркетологов, экономистов, министра аграрной политики Украины Романа Лещенко. Из выступлений иностранных участников узнали об инвестиционных и государственных программах поддержки виноделия в Аргентине и в регионе Вальполичелла (Италия).

В панельных дискуссиях "Продвижение бренда «украинское вино". Создание винной визитки Украины» эксперты размышляли о том, как изменить предвзятое отношение украинских потребителей к украинскому вину. Обсуждали, как писать и говорить о вине увлекательно и профессионально. Предлагали способы создания и продвижения бренда «украинское вино». Выясняли, что такое честное виноделие - бизнес, творчество или самоубийство.

В Украине, наконец, заговорили о винной журналистике - на Wine Future Forum состоялась первая дискуссионная панель на эту тему. Способна ли украинская винная журналистика помочь виноделам в создании и продвижении бренда «украинское вино»? Что для этого нужно? Искали ответы, и возникла идея по созданию Ассоциации/Бюро развития винной и бренд-журналистики.

Всеукраинский дегустационный конкурс «Odessa Wine & Spirit Awards»

Участие в конкурсе приняли 65 украинских компаний (305 образцов вин).

При оценке использовалась специализированная дегустационная программа английской компании Gustos Life, применяющая технологию блокчейн (исключает возможность изменения оценок экспертов в ходе проведения конкурса и после его окончания).

Особенностью экспертизы конкурса является комбинация методологии сенсорного анализа и работы жюри, которое состояло из 16 квалифицированных и сертифицированных экспертов. За работой жюри можно было наблюдать в прямом эфире.

По итогам конкурса в категории вин золотые медали получили 30 вин, серебряные медали - 49 вин; в категории крепких напитков: 7 золотых медалей и 7 серебряных.

Победителям конкурса предоставлено право размещения логотипа полученной награды на товарной этикетке продукта.

Прошла церемония награждения победителей с участием национальных и региональных СМИ, винного и бизнес-сообществ.

«Best Riedel glass for Odessa Black variety»

Этот конкурсный проект направлен на продвижение бренда «украинское вино», формирование имиджа вина Одесский черный/Odessa Black как визитки украинского виноделия в мире - по аналогии с Саперави (Грузия), Фетяска (Молдова), Мальбек (Аргентина), Бордо (Чили), Шираз (Австралия) и других.

На конкурс было предоставлено 32 образца вина из автохтонного сорта винограда «Одесский черный».

В ходе проекта для локального вина «Одесский черный» был официально выбран лучший бокал всемирно известной марки Riedel. Из 9 вариантов бокалов винные эксперты выбрали бокал № 4, коллекция Performance.

Лучшим вином из сорта «Одесский черный» стало Алиберне Reserve Limited Edition, 2017, «Винный Дом Гигинеишвили». Украинский автохтон получил первый официальный бокал.

Дегустации

- Рикардо Нуньес, винодел с большим опытом, владелец группы компаний Vinos de La Luz (винодельческие предприятия в Испании, Италии, Аргентине, США) провел авторскую дегустацию восьми вин своей международной компании.

- Круговые дегустации провели 18 винных компаний Украины, партнеров и участников Odessa Wine Week.

- Дегустацию по альтернативной выдержке (технология Bousinage) провела компания Wood International LLC.

Конференция «Инновационные инструменты в виноградарстве в условиях изменения климата» собрала ведущих виноградарей и энологов из Украины, Молдовы, Франции, Италии, США. Это было очень важное для виноградарей профессиональное мероприятие, в ходе которого специалисты делились методами обеспечения устойчивого виноградарства, обсуждали актуальные проблемы отрасли и пути их решения.

Международный симпозиум OENOVITI International Network 2021

В онлайн-симпозиуме приняли участие 18 ученых из 15 стран пяти континентов.

Тема: «Вызовы в виноградарстве и энологии: географические указания вин и винный туризм, аутентичность, инновации».

OENOVITI International Network (OIN) - уникальное международное сообщество исследователей в области виноградарства и виноделия. Украину в этой престижной научной институции с 2015 года представляет Одесская национальная академия пищевых технологий.

Конференция «Эногастрономический туризм - драйвер развития туристических дестинаций»

Организатор: Департамент культуры и туризма Одесского городского совета.

Конференция собрала представителей туристической, ресторанной и винной отраслей. Обсуждали эногастрономический туризм как растущий сектор мирового туристического рынка.

Слушали основательные доклады о грантовых проектах в сфере эногастрономического туризма (в частности, о «Дорогах вина и вкуса»), об инструментах продвижения эногастрономических дорог, об опыте авторских туров.

В панели «Вино и туризм» говорили о вине как драйвере развития региона на примере Бордо, смотрели презентации винных и эногастрономических локаций Украины (Центр культуры вина SHABO, «Шато Чизай», «Винодельческая станция»; винная локация «Коблево») и США («Dr. Konstantin Frank Winery»).

В панели «Одесская кухня - туристический магнит региона» говорили о феномене одесской кухни, определяли топ-5 блюд локальной одесской кухни, предлагали и обсуждали идеи по продвижению одесской кухни в мире.

Модераторами мероприятий Odessa Wine Week были профессионалы высокого класса: Евгения Николайчук (соучредитель «Like a Local's Wine Bar», преподаватель школы сомелье, WSET4), Татьяна Пономаренко (эксперт по винному маркетингу, рекламе и PR; доцент факультета журналистики, рекламы и издательского дела ОНУ им. И.И. Мечникова; координатор проектов по винной журналистике), Владимир Печко (председатель ГС УКРСАДВИНПРОМ), Владислав Блюмберг (президент Ассоциации виноградарей и виноделов Одесской области), Иван Бачурин (президент Ассоциации сомелье Украины), Анна Саркисян (д.т.н., декан факультета вина и туристического бизнеса ОНАПТ), Мария Каленская (эногастрономический эксперт, амбассадор одесской кухни в Лондоне).

На Odessa Wine Week работала Экспозона с участием украинских винных компаний и производителей сопутствующих виноделию товаров, услуг и технологий.

Все основные мероприятия Odessa Wine Week проходили в залах Premier Hotel Odesa и даже под открытым небом перед отелем (экспозиция АГСОЛКО Украина).

Для широкой публики гвоздем программы стал проект «Винный рейс» («Воздушная дегустация»), горизонтальный полет с дегустацией на борту самолета МАУ топ-5 украинских вин и кулинарных специалитетов одесской кухни.

Это совместный проект Odessa Wine Week и авиакомпании МАУ для популяризации бренда «украинское вино».

В воздушной дегустации принимали участие 130 гостей, команда самолета МАУ, сомелье Анна-Евгения Янченко, бренд-шеф Le grand cafe Bristol Hotel 5* Odesa Стефан Вайтинадан и шоумен Коля Серга.

Пассажиры дегустировали 5 лучших украинских вин по версии дегустационного конкурса «Odessa Wine & Spirit Awards», который накануне прошел в рамках Odessa Wine Week:

Cabernet Grande Reserve, 2017 - SHABO;

El Capitan Pinot Gris, 2019 - 46 Parallel;

Рислинг Рейнский, 2016 - «Винодельческое хозяйство князя П. Н. Трубецкого»;

Riesling, 2019 - Villa Tinta;

Алиберне Reserve Limited Edition, 2017 - «Винный Дом Гигинеишвили».

К винам подавались блюда одесской кухни.

Завершилась программа Odessa Wine Week гастрономическим фестивалем «Таки да, вкусно», проводившемся под открытым небом на территории Одесской киностудии. Участники фестиваля представляли массовой аудитории посетителей фирменную кулинарную продукцию и винные бренды.

Проект Odessa Wine Week получил мощную партнерскую поддержку. Партнеры Odessa Wine Week принимали участие в мероприятиях, делились опытом и своими возможностями, прикладывали свои усилия к организации программных мероприятий.

Генеральный новостной партнер Odessa Wine Week: Интерфакс-Украина

Официальная поддержка

▪ Одесская областная государственная администрация

▪ Одесский городской совет

Авторы концепции Odessa Wine Week:

▪ Компания «Экспо-Юг-Сервис»

▪ Одесская национальная академия пищевых технологий

Организаторы Odessa Wine Week:

▪ Компания «Экспо-Юг-Сервис»

▪ Одесская национальная академия пищевых технологий

▪ Общественный союз УКРСАДВИНПРОМ

Генеральный партнер: компания «SHABO»

Официальный отель-партнер: Premier Hotel Odesa

Инновационный партнер: компания «АГСОЛКО Украина»

Генеральный медиапартнер: коммуникативная медиа-группа Drinks +

Партнеры:

▪ JMJ Oak Alternative

▪ «Гудвил консалтинг»: финансовый консалтинг для винодельческого бизнеса

▪ ТМ «Коблево»

▪ ТМ ODESSA шампанское Украины

▪ Проект «Дороги вина и вкуса»

▪ Ассоциация виноградарей и виноделов Одесской области

▪ Семейная винодельня «Фрумушика-Нова»

▪ Компания «Aromic-Aromafishki»

Научный партнер: ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова»

Digital партнер: Gustoslife

Мультимедийный партнер: «Сердцевина»

Информационные партнеры:

▪ Проект «Винный гид Украины»

▪ Медиа-группа «Технологии и инновации»

▪ Городское издание «Одесская жизнь»

Полиграфический партнер: типография «АЛЬФА ПРЕСС»

Партнер проекта «Винный рейс» («Воздушная дегустация»): авиакомпания МАУ

Информационная поддержка:

▪ Журнал «Airport Odessa»

▪ Фейсбук-паблик «Wine of Ukraine / Вино України / Вино Украины»

▪ «Easy Quizzy»

Официальный фотограф Odessa Wine Week - Арсен Федосенко

Организатор конференции «Эногастрономический туризм - драйвер развития туристических дестинаций»: Департамент культуры и туризма Одесского городского совета

Организаторы проекта «Best Riedel glass for Odessa Black variety»:

▪ Компания RIEDEL

▪ Корпорация MIRS - официальный дистрибьютор RIEDEL в Украине

▪ Одесская национальная академия пищевых технологий

▪ IKPMG Limited, Мария Каленская

Организаторы проекта «Винный рейс» («Воздушная дегустация»): авиакомпания МАУ и Odessa Wine Week.

Генеральные партнеры проекта: Crédit Agricole Банк и Mastercard.

Партнеры проекта: корпорация MIRS - официальный дистрибьютор RIEDEL в Украине; Bristol Hotel 5* Odesa; международный аэропорт «Одесса».

Организатор конференции «Инновационные инструменты в виноградарстве в условиях изменения климата»: общественный союз УКРСАДВИНПРОМ

Организаторы симпозиума OENOVITI International Network:

Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина

OENOVITI International Network, Бордо, Франция