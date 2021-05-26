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Стильний кенді-бар на дитячому святі: поради для новачків
11:15 26.05.2021 |
Сьогодні в Україні рідкісний день народження чи хрестини обходяться без кенді-бару - куточка солодощів з різними видами випічки, тістечок та інших частувань для гостей. У кондитерському мистецтві також є свої тенденції та модні напрямки. Як правильно організувати солодкий стіл на дитячому святі - розкажемо в цій статті.
Визначтеся з бюджетом
Відштовхуючись від бюджету, буде простіше орієнтуватися: замовити торт і солодощі для кенді-бару у професійного кондитера або спекти смаколики власноруч. Втім, перший варіант не обов'язково має бути дорожчим. У будь-якому випадку, є багато доступних рішень щодо організації солодкого столу, що не вдарять по кишені та допоможуть створити чудову атмосферу на святі.
Найкращий варіант організувати кенді-бар у Львові - довірити справу майстрам свого діла та замовити смаколики за посиланням mavkacake.com/candy-bar з доставкою. Кондитерська Mavka пропонує широкий асортимент солодощів для будь-якого свята та за вигідною ціною. Досвідчені кондитери з любов'ю приготують смачні тістечка, хрумке печиво, ніжні еклери з різними начинками, класичні та авторські торти з найсвіжіших інгредієнтів, що ідеально впишуться в атмосферу вашого заходу.
Тематика та колірне оформлення
Як правило, палітра кольорів залежить від тематики свята. Якщо солодкий стіл готується з приводу хрестин або дня народження маленького хлопчика, підійдуть ніжно-блакитні, сині, білі кольори. Якщо ж вечірка влаштовується для дівчинки, яка обожнює принцес та барбі, - відповідно обирається палітра рожевого, лавандового, золотистого та інших компліментарних кольорів і відтінків.
Тим, хто не має дизайнерських навичок, дамо корисну пораду: для гармонійного поєднання палітри оформлення зверніть увагу на таблицю поєднання кольорів. Краще у декорі приміщення та солодощів використовувати 2-4 схожі відтінки.
Декор для столу
Щоб прикрасити зону, де розміщено солодкий стіл, знадобляться різноманітні коробочки, кульки, штучні квіти, прапорці та кубики. Елементи декору можна придбати у спеціальному магазині або пошукати у дитячій кімнаті. На стіну позаду столу можна повісити гірлянду з фотографій винуватця урочистості, закріплених прищіпками на атласній стрічці. Головне правило: декор краще підбирати тематичний, тоді весь солодкий стіл виглядає органічно.
Гарно у кенді-барі виглядає ярусність: солодке, розташоване на різних рівнях, надає загальній композиції обсяг і виглядає цікавіше. Рекомендуємо поділити стіл на три частини:
Посуд
Для оформлення кенді-бару зазвичай обирають прозорі скляні глечики, цукерниці, високі вази, підставки для печива та тістечок. У скляному посуді відмінно виглядають кольорові солодощі та цукерки. Цукерниці та вазочки краще використовувати широкі. На дитячому святі, щоб запобігти травмуванню малечі, краще використовувати пластиковий або паперовий посуд. Можна придбати цілий набір одноразового посуду в тематиці улюблених мультфільмів. Це буде зручно та гарно, до того ж позбавляє необхідності мити тарілки по закінченню свята.
Сподіваємося, наші поради стануть вам у пригоді. Долучіть фантазію, визначтеся з тематикою, правильно підберіть кольори та декор, і у вас вийде чудовий солодкий стіл. Бажаємо успіхів!
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