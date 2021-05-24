Приват24 запустил денежные переводы по номеру телефона

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке Приват24. Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю больше не нужно передавать номер карты - только номер телефона.

Чтобы начать пользоваться услугой «Перевод средств по телефону», стоит обновить мобильное приложение Приват24, выбрать карту и перейти в меню «Платежные настройки», выбрать карту по умолчанию и нажать «Включить переводы по телефону».

Теперь чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24 надо перейти к сервисам, нажать «Перевод на карту» и в появившемся окне, выбрать получателя из телефонной книги. Деньги поступят получателю онлайн.