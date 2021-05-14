Займ онлайн круглосуточно в Украине – короткая инструкция для заемщика





В наше время микрофинансовые организации или МФО предоставляют займ онлайн круглосуточно самому широкому кругу своих клиентов в удаленном формате - взять деньги онлайн на карту ночью и днем в долг можно дома, на рабочем месте, в учебной аудитории, ресторане, кафе и даже по дороге на работу. Все поступающие заявки проверяются автоматической системой, которая максимально быстро выносит решение - всего 10-15 минут и вы сможете купить себе все, что захотите.





Кому выдадут микрозайм на карту круглосуточно?

Займ онлайн на карту круглосуточно в Украине выдадут любому гражданину нашей страны, который:

находится в возрасте от 18 до 70 лет;

имеет паспорт или идентификационную карточку, а также индивидуальный налоговый номер ИНН;

имеет карту любого банка Украины, выданную на его имя.





Процент одобрения составляет более 90% - срочный займ на карту мгновенно круглосуточно без отказа на личный счет можно оформить без справки об уровне денежного дохода, выданной с места работы, поручителей или предоставления имущественного залога. Отказать могут только из-за допущенных в анкете ошибок или неправильных данных - например, использование чужой карточки или документов.





Условия предоставления микрокредита

Каждый МФО имеет свой набор условий, самыми важными из которых является размер кредитного лимита, срок выплаты задолженности и процент за пользование деньгами. Обычно микрофинансовые компании предоставляют новым клиентам небольшие суммы до 5-10 тысяч грн на срок до 30-40 дней. При следующих оформлениях взять онлайн кредит 24/7 можно будет на большую сумму - до 15-20 тысяч грн. Если заемщик не может вовремя вернуть ссуду - срок действия кредитного договора может быть продлен после уплаты всех начисленных процентных платежей. Новичкам обычно предоставляются льготные условия - например, МФО Сashberry.com.ua выдаст в первый раз безотказный онлайн займ на карту круглосуточно всего под 0,01% в сутки.





Как получить кредит онлайн круглосуточно в Украине?

Взять быстрый заем можно за пять простых шагов:

выбрать сумму долга и период действия кредитного договора; зарегистрировать личный кабинет на сайте МФО; заполнить анкету, указав персональную, контактную информацию, загрузив отсканированные копии паспорта и ИНН; указать реквизиты банковской карточки, на которую должен поступить кредит онлайн на карту круглосуточно в Украине; отправить заявку на согласование.





Через несколько секунд после положительного решения в персональный кабинет пользователя и электронную почту будет отправлен кредитный договор - его следует внимательно прочитать и подписать в онлайн-режиме. 2-4 минуты и моментальная микро ссуда поступила на карту.





Как погасить заем?

Погасить полученный микро заем можно четырьмя способами:

при помощи карточки через сайт МФО;

через платежный терминал самообслуживания;

переводом через банк;

списав средства с баланса мобильного телефона.





Первые три способа погашения являются наиболее удобными и распространенными. Если микрокредит не был полностью или частично выплачен в срок - МФО имеет право начислить штраф, пеню и комиссию на сумму долга. Дела злостных неплательщиков передаются для судебного решения. Для того, чтобы не создавать себе лишних проблем, заемщик может договориться с менеджерами МФО о реструктуризации долга или использовать услугу пролонгации - срок действия договора продлевается после полной оплаты всех процентов за время пользования деньгами. Использовать услугу пролонгации можно только в том случае, если срок действия договора еще не истек.