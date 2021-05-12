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Впервые в Украине состоится дегустация украинского вина на высоте 10 000 метров
19:30 12.05.2021 |
Впервые в Украине!
Только 150 пассажиров уникального рейса авиакомпании МАУ смогут на высоте 10 000 метров первыми продегустировать топ-5 украинских вин - победителей Всеукраинского дегустационного конкурса «Odessa Wine & Spirit Awards» в сочетании с кулинарными специалитетами одесской и бессарабской кухни.
Чтобы подчеркнуть изысканный вкус и аромат лучших вин Украины, будут использоваться специальные дегустационные бокалы всемирно известного бренда RIEDEL, предоставленные корпорацией MIRS - официальным дистрибьютором RIEDEL в Украине.
Индивидуальные дегустационные бокалы и фартуки останутся у пассажиров рейса как памятный подарок об уникальном авиапутешествии.
Дегустацию проводит высококвалифицированный сомелье, а сервис на борту обеспечивают бортпроводницы МАУ с дипломами по винному этикету.
«Воздушная дегустация» - совместный проект Odessa Wine Week и авиакомпании МАУ для продвижения бренда «украинское вино».
Поднимаем украинское вино на высоту! Взлетаем с авиакомпанией МАУ 22 мая в 12.00.
Маршрут: аэропорт «Одесса» - горизонтальный полет с дегустацией на высоте 10 000 метров - аэропорт «Одесса».
Мероприятие проводится при содействии и всесторонней поддержке Международного аэропорта «Одесса».
Количество мест ограничено, обращения направляйте на excursion@flyuia.com.
***
Odessa Wine Week - серия мероприятий о вине, виноделии и эногастрономическом туризме. Проходит в Одессе с 18 по 23 мая.
Присоединяйтесь к этому важному событию!
Аккредитация прессы на Odessa Wine Week и подробная информация о проекте: https://odessawineweek.com/
Новости проекта: https://www.facebook.com/odessawineweek/
Генеральный новостной партнер Odessa Wine Week: Интерфакс-Украина
Организаторы Odessa Wine Week:
Компания «Экспо-Юг-Сервис»
Одесская национальная академия пищевых технологий
Общественный союз УКРСАДВИНПРОМ
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