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АНАЛИТИКА

Кредит на карту без отказа в Украине – как получить быструю финансовую помощь?

19:13 12.05.2021 |

Пресс-релизы

 

Работа без официального оформления, несвоевременная выплата зарплаты, срочная необходимость заплатить за аренду квартиры, лекарства или новый телефон - эти и многие другие финансовые проблемы сопровождают каждого из нас в жизни. Если нет времени или возможности собирать документы, справки и лично посещать банковское отделение в свое рабочее время - на помощь придет кредит на карту без отказа в Украине от микрофинансовой организации.


Выгоды сотрудничества с МФО

Микрофинансовые организации или МФО - это специализированные кредитные компании, которые выдают деньги онлайн без отказа на короткий срок до зарплаты, пенсии или стипендии. Главными преимуществами сотрудничества с МФО являются:

  • круглосуточный режим работы 24/7;
  • работа без выходных и праздничных дней;
  • онлайн кредит на карту без отказа в Украине выдается всего по двум документам - паспорту и индивидуальному налоговому коду;
  • без справки об уровне доходов от работодателя, поручителей или ценного имущества в качестве залога;
  • минимальное время оформления - взять кредит онлайн без отказа и проверок можно всего за несколько минут;
  • работа в онлайн-режиме - не требуется лично приходить в компанию и тратить свое время на общение со специалистами;
  • получить мгновенный микрокредит могут даже те заемщики, которые имеют непогашенные или просроченную задолженность в банках.


    • Займ срочно без отказов и проверок в Украине от микрофинансовой организации - это просто, выгодно и доступно.          


    Кредит на карту онлайн без отказа в Украине - условия предоставления

    Деньги без отказа на карту могут оформить любые граждане Украины в возрасте от 18 до 65-70 лет, постоянно проживающие на ее территории. Для оформления денежной микро ссуды понадобятся;

  • ИНН и действующий паспорт;
  • номер мобильного телефона и адрес электронной почты;
  • компьютер или гаджет с доступом в Сеть;
  • карточка украинского банка с положительным балансом в несколько грн.


    • Использовать для оформления быстрого займа на личный счет чужие документы или карту категорически запрещается. Кредитный лимит для новичков составляет от 5 до 10 тысяч гривен, а при последующих оформлениях он расширяется. Кроме того, в первый раз можно взять микрозайм на карту без отказа в Украине под льготный процент - МФО Сashberry выдает в долг новым клиентам всего под 0,01% в сутки.


    Как взять онлайн займ без отказа в МФО?

    Получить безотказную ссуду в микрофинансовой компании можно всего за пять шагов:

  • выбираем сумму и срок возврата кредита;
  • регистрируемся на сайте МФО;
  • заполняем анкету пользователя;
  • загружаем скан-копии документов и верифицируем банковскую карточку;
  • отправляем заявку на проверку.


    • Если при проверке все данные указано правильно и проблем не возникло - необходимо подписать с помощью кода в SMS-сообщении договор и деньги моментально приходят на карту. Погасить долг можно досрочно без уплаты штрафа наличными или по безналу - через любой банк, платежные терминалы самообслуживания или сайт МФО.


    Что такое пролонгация кредита?

    Пролонгация или продление срока действия кредитного договора - это услуга, которой может воспользоваться заемщик в том случае, если он не может вовремя погасить свою задолженность. Услуга пролонгации возможна при соблюдении двух главных условия - она активируется до момента истечения срока действия договора и при полной оплате всех начисленных процентов за использование денежной ссуды. Если клиент допустил формирование просроченной задолженности - на сумму долга начисляется штраф, пеня, а информация о просрочке передается в Украинское бюро кредитных историй.
     

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