Причины поломки и сроки ремонта телевизоров в Киеве

Компания «Теле Европа-сервис» на протяжении многих лет предоставляет свои услуги в сфере ремонта оборудования. Ее специалисты успешно осуществляют восстановление эффективной работы техники любого вида. Нет такого электронного оборудования, которое они не смогли бы починить. Территориально компания находится в городе Киеве, по адресу: ул. Авиаконструктора Антонова, 12.

Качество ремонта в компании «Теле Европа-сервис» обеспечивается совокупностью многих факторов:

профессионализм мастеров, выполняющих ремонт;

высокое качество и современные модели оборудования для диагностики;

лучшие устройства для проведения ремонта, инфракрасные и термовоздушные паяльные станции;

большой ассортимент запчастей, которые можно использовать для быстрого восстановления приборов, вышедших из строя.

Благодаря качественному обслуживанию, работоспособность техники сохраняется еще очень долго. После завершения работы проводится тестирование устройства, а также выдается гарантия на выполненную услугу на срок до шести месяцев.

Восстановление работы телевизоров

LCD;

плазма;

с LED подсветкой;

с изогнутым экраном;

OLED;

QLED;

4K экраны.

Одним из ведущих направлений деятельности компании является качественный ремонт телевизоров известных производителей. Эксперты отслеживают развитие современных технологий и могут проводить восстановление телевизоров любого типа:

После выполнения поставленных задач, клиенты остаются довольны полученными результатами. Чаще всего, работы проводятся в стационарных условиях, на территории компании.

Основные виды ремонта телевизоров

перепрошивка;

настройка;

замена блока питания, модулей, деталей.

Качественная диагностика и большой опыт позволяют проводить устранение большого числа неисправностей ТВ. Наиболее распространенные из них:

Причинами таких неисправностей чаще становятся механические повреждения, т.е. падения на твердую поверхность, неаккуратные игры детей или домашних питомцев, воздействие острых предметов, сильное нажатие на матрицу и др. Также неисправность может быть спровоцирована жидкостью, попавшей под корпус прибора.

Сроки и стоимость

при текущем ремонте, если у мастера есть все необходимые детали, срок выполнения работы составит от 7 до 10 рабочих дней;

более срочный заказ производится за 1-3 дня с доплатой за срочность, размер которой может составлять до 50% от общей цены услуги.

Процесс восстановления современных телевизоров отличается высокой сложностью, что существенно отражается на цене услуг. Также на итоговую стоимость работы и скорость ремонта влияет несколько факторов:

Срочный ремонт возможен, если в наличии есть все необходимые запчасти. О стоимости необходимых работ сотрудники компании оповещают клиентов предварительно, во время консультации.

Большой опыт специалистов компании и надежное оборудование позволяет браться за самые сложные случаи и выполнять поставленные задачи на высшем уровне.