Как правильно выбрать кабель USB?





Каждый пользователь смартфона знает, что кабель - незаменимый аксессуар. Без него сложно обойтись, но также затруднительно найти идеальный вариант, который прослужит долгое время. Поэтому можно смело предположить, что у каждого из нас в пользовании есть несколько USB-проводов, которые иногда нуждаются в замене.





Ищем подходящий USB-кабель

Кабель USB используется для установки проводной связи между несколькими устройствами. У нас есть несколько типов разъемов USB, они делятся на версии и типы.

Сам кабель USB обычно состоит из 4-х проводов - заземления, напряжения, кабеля передачи данных и кабеля для их приема. В кабелях USB 3.0 или USB-C мы найдем соответственно больше проводов, но принцип действия остается прежним. Хост назначает адреса подключенным устройствам и проверяет режим, в котором устройство хочет обмениваться информацией.

Пользователи смартфонов чаще всего интересуются кабелями типа C и типа Lightning, комбинации которых можно найти здесь https://www.aks.ua/catalog/usb/interfeis-podklyucheniya/type-c-lighting. В этом случае легче всего судить по форме коннектора и как только мы узнаем тип разъема нашего мобильного устройства, то должны обратить внимание на пропускную способность аксессуара.

стандарт 2.0 обеспечивает пропускную способность 480 Мбит / с и потребляет до 500 мА тока. Он работает в полудуплексном режиме, т.е. передача данных только в одну сторону.

стандарт 3.0 обеспечивает полосу пропускания 5 Гбит / с (SuperSpeed) и потребляет до 900 мА электроэнергии, работает в полнодуплексном режиме, так что клиент и хост могут отправлять и получать данные одновременно.

стандарт 3.1 обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит / с (SuperSpeed +).

Помните, что длина кабеля USB 2.0 может составлять 5 м, а длина кабеля 3.0 не должна превышать 3м для стабильной его работы.

Выбирая кабель, мы хотим, чтобы он был максимально эффективным, который может быстро заряжать устройство или передавать данные без проблем. Поэтому стоит обратить внимание на параметры напряжения, тока и на то, как производителю удалось снизить сопротивление. Чем ниже сопротивление, тем меньше потери энергии и больше пропускная способность по току, что, в свою очередь, влияет на скорость зарядки аккумулятора.

Чтобы проверить это, вы можете установить на свой телефон приложение Ampere. Это программа для отслеживания параметров зарядки и других данных об аккумуляторе на смартфоне.

Интересные решения для кабелей USB

Магнитный кабель - имеет съемный магнитный разъем, который помещается в гнездо для зарядки, благодаря чему порт надежно защищен от попадания в него пыли и влаги. Армированные кабели - рассчитаны на длительное и интенсивное использование, так как имеют дополнительную износостойкую оболочку.

Кабель 3-в-1 - универсальный кабель с тремя концами для подключения мобильных устройств, имеет Lightning, Type-C и наконечник microUSB.