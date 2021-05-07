С 18 по 23 мая в Одессе впервые пройдет международный проект Odessa Wine Week

С 18 по 23 мая 2021 в Одессе впервые пройдет международный проект Odessa Wine Week - серия мероприятий, фокусирующих внимание на ключевых направлениях развития винного рынка и эногастрономического туризма.

Odessa Wine Week объединяет усилия украинского винного сообщества, направленные на популяризацию и продвижение бренда "украинское вино", на создание винной визитки Украины, на интеграцию Украины в мировое винное сообщество.

События Odessa Wine Week соберут в залах Premier Hotel Odesa ведущих специалистов винной отрасли, ученых, энологов, виноделов, представителей власти, национальных и иностранных винных ассоциаций, туристической отрасли, HoReCa и ритейла, сомелье, винных трейдеров, производителей сопутствующих товаров и технологий, маркетологов, винных экспертов, журналистов.

В программе - мероприятия различной направленности: отраслевые, кросс-отраслевые, просветительские, массовые.

Форматы мероприятий: офлайн, онлайн, гибридные (офлайн+онлайн), прямые трансляции.

Спикеры Odessa Wine Week представляют Украину, Францию, Италию, Испанию, Австрию, США, Аргентину, Китай. В частности, в программе участвуют именитые виноделы Ленц Мозер ("Chateau Changyu Moser XV"), Фредерик Френк ("Dr. Konstantin Frank Winery"), Рикардо Ф. Нуньес ("Vinos de La Luz"), Роберто Чипрессо ("Winecircus"), Ольга Буссинелло (Консорциум по защите вин Вальполичелла), ведущие французские ученые - энологи и микробиологи Стефан Баде, Жан-Филипп Роби, Гильерме Мартинс.

Активное участие в программе принимают партнеры Odessa Wine Week - ведущие украинские отраслевые бренды и организации: компания "SHABO", ТМ "Коблево", JMJ Oak Alternative, ТМ ODESSA шампанское Украины, проект "Дороги вина и вкуса", Ассоциация виноградарей и виноделов Одесской области, Фрумушика-Нова.

Мероприятия Odessa Wine Week:

Всеукраинский дегустационный конкурс «Odessa Wine & Spirit Awards»

Офлайн с прямой трансляцией на Youtube-канале.

Награды конкурса: Золотая медаль (86-95,5 баллов); Серебряная медаль (82-85,99 баллов); Диплом участника конкурса.

Победителям конкурса предоставляется право размещения логотипа полученной награды на товарной этикетке продукта.

Wine Future Forum

Панели:

▪ Wine talks «Будущее вина: взгляд виноделов». Встречи с известными виноделами, гостями и партнерами OWW.

▪ Государственные, грантовые, банковские программы поддержки виноделия. Инвестиции в виноделие. Опыт Аргентины, Италии.

▪ Digital wine marketing и социальные медиа.

▪ Продвижение бренда «украинское вино». Создание винной визитки Украины.

Конференция «Эногастрономический туризм - драйвер развития туристических дестинаций»

Панели/темы:

▪ Эногастрономический туризм - растущий сектор мирового туристического рынка:

- Кейсы Городов гастрономии ЮНЕСКО.

- Вино - драйвер развития региона. Опыт Бордо.

▪ Одесская кухня - туристический магнит региона.

▪ Вино и туризм: лучшие примеры локальных проектов. Презентации винных и эногастрономических локаций.

▪ Влияние СМИ на создание позитивного туристического имиджа региона. Эногастрономическая журналистика.

▪ Грантовые проекты в сфере эногастрономического туризма.

Конференция «Инновационные инструменты в виноградарстве в условиях изменения климата»

Топ-тема:

Обеспечение устойчивого виноградарства, актуальные проблемы и пути их решения.

Международный симпозиум 2021 OENOVITI International Network

Онлайн (Zoom).

«Вызовы в виноградарстве и энологии: географические указания вин и винный туризм, аутентичность, инновации».

Участники - ученые из 15 стран мира.

OENOVITI International Network (OIN) - уникальное международное сообщество исследователей в области виноградарства и виноделия.

Украину в этой престижной научной институции с 2015 года представляет Одесская национальная академия пищевых технологий.





Проект «Best Riedel glass for Odessa Black variety»

Подбор оптимального бокала Riedel для локального вина Одесский черный/Odessa Black.

Проект направлен на продвижение бренда «украинское вино», формирование имиджа вина Одесский черный/Odessa Black как визитки украинского виноделия в мире - по аналогии с Саперави (Грузия), Фетяска (Молдова), Мальбек (Аргентина), Бордо (Чили), Шираз ( Австралия) и др.

Первый этап состоялся 22 апреля: конкурсный отбор вин, дегустация 32 образцов. Во второй этап вышли 10 вин.

Второй этап - 20 мая: подбор оптимального бокала Riedel для вина Одесский черный/Odessa Black, работа экспертной комиссии.

Авторские и круговые дегустации

- В круговых дегустациях представлены вина участников Всеукраинского дегустационного конкурса «Odessa Wine & Spirit Awards» и финалистов проекта «Best Riedel glass for Odessa Black variety».

- Авторские дегустации проводят гости и партнеры Odessa Wine Week.

Експозона OWW

Оборудование и технологии для винодельческой и алкогольной промышленности; экспозиции винодельческих компаний.

Церемония награждения победителей дегустационного конкурса «Odessa Wine & Spirit Awards» и участников и победителя проекта «Best Riedel glass for Odessa Black variety»

Для распространения информации о лучших украинских винах награждение будет проходить в форме зрелищной торжественной церемонии с участием национальных и региональных СМИ, винного и бизнес-сообществ.

«Воздушная дегустация»

Авиапутешествие с дегустацией на борту самолета МАУ топ-5 украинских вин - победителей Всеукраинского дегустационного конкурса «Odessa Wine & Spirit Awards», а также кулинарных специалитетов одесской и бессарабской кухни.

Совместный проект Odessa Wine Week и авиакомпании МАУ для продвижения бренда «украинское вино».

XI гастрономический фестиваль «Таки да, вкусно»

Двухдневный фестиваль, участники которого представляют фирменную кулинарную продукцию и винные бренды. Основу фестивального меню составляют блюда и напитки локальной одесской кухни. Фестиваль сопровождается программой развлечений для всей семьи.

Локации Odessa Wine Week:

Premier Hotel Odesa (конференц-залы «Сапфир», «Оникс», «Аквамарин»; ресторан Mare DiVino; Roof Bar);

Лаборатория сенсорного анализа Одесской Национальной академии пищевых технологий;

Одесская киностудия.

Онлайн-платформы: Facebook, Youtube.

Подробно о каждом мероприятии и условиях посещения: https://odessawineweek.com/

Новости проекта: https://www.facebook.com/odessawineweek/

Генеральный новостной партнер Odessa Wine Week: Интерфакс-Украина

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Авторы концепции Odessa Wine Week:

Компания «Экспо-Юг-Сервис»

Одесская национальная академия пищевых технологий

Организаторы Odessa Wine Week:

Компания «Экспо-Юг-Сервис»

Одесская национальная академия пищевых технологий

Общественный союз УКРСАДВИНПРОМ

Официальная поддержка:

Одесская областная государственная администрация

Одесский городской совет

Генеральный партнер: компания «SHABO»

Официальный отель-партнер: Premier Hotel Odesa

Инновационный партнер: компания «АГСОЛКО Украина»

Партнеры:

ТМ «Коблево»

JMJ Oak Alternative

ТМ ODESSA шампанское Украины

Проект «Дороги вина и вкуса»

Ассоциация виноградарей и виноделов Одесской области

Фрумушика-Нова

Научный партнер: ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова»

Генеральный медиапартнер: коммуникативная медиа-группа Drinks+

Digital партнер: Gustoslife

Информационные партнеры:

Проект «Винний гид Украины»

Медиа-группа «Технологии и инновации»

Международный проект: open4business.com.ua

Мультимедийний партнер: «Серцевина»

Полиграфический партнер: типография «Альфа Пресс»

Организатор конференции «Эногастрономический туризм - драйвер развития туристических дестинаций»: Департамент культуры и туризма Одесского горсовета.

Организаторы проекта «Best Riedel glass for Odessa Black variety»:

Компания RIEDEL;

Корпорация MIRS - официальный дистрибьютор RIEDEL в Украине;

Одесская национальная академия пищевых технологий;

IKPMG Limited, Мария Каленская.

Организаторы симпозиума OENOVITI International Network:

Одесская национальная академия пищевых технологий, Україна;

OENOVITI International Network, Бордо, Франция.

Организатор конференции «Инновационные инструменты в виноградарстве в условиях изменения климата»: общественный союз УКРСАДВИНПРОМ.

Интерфакс-Украина генеральный информационный партнер