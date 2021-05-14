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Google – как повысить ранжирование сайта
10:25 14.05.2021 |
Не секрет, что именно Google является лидером в сфере поисковых систем, если говорить о мультиязычнном сегменте. Для стран СНГ конкуренцию этому ресурсу может составить только Яндекс. Однако, если цель продвинуть сайт - делать это нужно на всех площадках одновременно. Множество факторов ранжирования идентичны для всех поисковых систем, ведь основная задача алгоритмов - найти наиболее точный ответ на поставленный пользователем запрос. При этом не менее важно, чтобы предлагаемые сайт были удобны, практичны, достоверны и безопасны. Уже на этих параметрах основываются десятки правил по отсеиванию выдачи. В 2021 году важно, чтобы ресурс был одинаково привлекательным как для поискового алгоритма, так и для пользователя. Ведь новые технологии ранжирования Google основываются именно на опыте пользователей.
Что важно для поисковой системы?
Сложность раскрутки заключается в том, чтобы соответствовать запросам ИИ, а также человека, продвижение в гугл в этом плане - яркий тому пример. Все дело в том, что современные тренды факторов ранжирования все больше строятся на опыте пользователей. Например, если человек перешел по предлагаемой поисковой системой ссылке, но слишком быстро закрыл страницу, это отобразиться в статистике. Чем чаще такая ситуация будет повторятся, тем меньшим станет авторитет ресурса с точки зрения алгоритмов, значит ниже станет позиция сайта в выдаче. Что важно для Google:
Все для и ради удобства пользователей - именно такой негласный девиз преследуют разработки Google, обучая ИИ. Алгоритмы становятся намного умнее, их больше не обманешь просто набором ключевых слов, для продвижения нужно гораздо больше.
О чем еще нужно знать
Чтобы оптимизировать какой-то ресурс, нужно сначала изучить тематику, конкурентов и непосредственно сайт, нуждающийся в продвижении. Семантика - достаточно специфическая наука. Ведь для того, чтобы повышать узнаваемость, расширять ЦА, и улучшать ранжирование, нужно учесть десятки факторов, подстраиваться под правила и исключения алгоритмов. Именно поэтому куда проще обратиться в профессиональное агентство по SEO-продвижению, чем изучать вопрос самостоятельно.
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