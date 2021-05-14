Google – как повысить ранжирование сайта





Не секрет, что именно Google является лидером в сфере поисковых систем, если говорить о мультиязычнном сегменте. Для стран СНГ конкуренцию этому ресурсу может составить только Яндекс. Однако, если цель продвинуть сайт - делать это нужно на всех площадках одновременно. Множество факторов ранжирования идентичны для всех поисковых систем, ведь основная задача алгоритмов - найти наиболее точный ответ на поставленный пользователем запрос. При этом не менее важно, чтобы предлагаемые сайт были удобны, практичны, достоверны и безопасны. Уже на этих параметрах основываются десятки правил по отсеиванию выдачи. В 2021 году важно, чтобы ресурс был одинаково привлекательным как для поискового алгоритма, так и для пользователя. Ведь новые технологии ранжирования Google основываются именно на опыте пользователей.





Что важно для поисковой системы?

Сложность раскрутки заключается в том, чтобы соответствовать запросам ИИ, а также человека, продвижение в гугл в этом плане - яркий тому пример. Все дело в том, что современные тренды факторов ранжирования все больше строятся на опыте пользователей. Например, если человек перешел по предлагаемой поисковой системой ссылке, но слишком быстро закрыл страницу, это отобразиться в статистике. Чем чаще такая ситуация будет повторятся, тем меньшим станет авторитет ресурса с точки зрения алгоритмов, значит ниже станет позиция сайта в выдаче. Что важно для Google:

Оптимизация для мобильных устройств - мир постепенно переходит в эру компактных, переносных технологий. Поэтому, посещая сайт, пользователю должно быть удобно изучать информацию: крупный шрифт, вертикальная проктурка, крупные кнопки, без тяжелых элементов.

Скорость - не только загрузки страниц, но также отклика сервера. Есть новые стандарты качества E-A-T, на которых и базируется качество сайта с точки зрения поискового алгоритма.

Актуализация контента - очень важно не просто насыщать страницы всеми ключевыми запросами подряд, все должно быть сбалансированно, в соответствующей тематике. Если пользователь, перейдя по выдаче запроса, не получит ответ за вопрос, это плохо скажется на репутации сайта.

Все для и ради удобства пользователей - именно такой негласный девиз преследуют разработки Google, обучая ИИ. Алгоритмы становятся намного умнее, их больше не обманешь просто набором ключевых слов, для продвижения нужно гораздо больше.

О чем еще нужно знать

Чтобы оптимизировать какой-то ресурс, нужно сначала изучить тематику, конкурентов и непосредственно сайт, нуждающийся в продвижении. Семантика - достаточно специфическая наука. Ведь для того, чтобы повышать узнаваемость, расширять ЦА, и улучшать ранжирование, нужно учесть десятки факторов, подстраиваться под правила и исключения алгоритмов. Именно поэтому куда проще обратиться в профессиональное агентство по SEO-продвижению, чем изучать вопрос самостоятельно.