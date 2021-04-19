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Опен-спейс в офисе: что это и как эффективно работать в таком пространстве
17:29 19.04.2021 |
Сегодня в Украине все более популярными становятся офисы формата open space. Их отличительной чертой является открытое пространство без отдельных кабинетов. Здесь все сотрудники фирмы работают в одном помещении, которое иногда разделяют невысокими перегородками. В Киеве есть несколько бизнес-центров, в которых сдаются в аренду различные площадки под офис. Аренда в бизнес-центре на gullivercenter.com является наиболее привлекательным вариантом. Предлагаем рассмотреть преимущества формата open space и выгоды, которые дает аренда офиса в БЦ «Гулливер».
Преимущества опен-спейс офисов
Аренда офиса в Киеве формата open space предоставляет следующие преимущества:
Правила и сложности работы в офисах open space
Офисные площадки с открытой планировкой имеют и некоторые недостатки: у работников отсутствует личное пространство, постоянный гул и шум вокруг, повышенный риск зарождения конфликтных ситуаций и заражения инфекционными заболеваниями.
Чтобы свести на нет перечисленные минусы, важно грамотно организовать рабочий процесс. Для разделения единого пространства можно возвести перегородки, правильно расставить мебель. Также стоит выделить отдельное место для разговоров по телефону, чтобы коллеги не мешали друг другу. Дополнительно стоит заранее оговаривать с сотрудниками правила поведения в офисе, чтобы они уважали рабочее пространство и не мешали друг другу, что минимизирует риск конфликтов.
Преимущества ТРЦ «Гулливер»
Бизнес-центр Gulliver предоставляет ряд преимуществ аренды офиса:
Все это делает БЦ «Гулливер» отличным вариантом для аренды офиса.
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