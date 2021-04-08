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Лучшие производители бойлеров
12:54 08.04.2021 |
Бойлер как специальное устройство для нагрева воды позволяет современному человеку упростить жизнь. Но среди огромного ассортимента бытовой техники, что предлагает современный рынок, нелегко определиться с лучшей моделью. Предлагаем ознакомиться с топ производителями, чьи приборы пользуются большей популярностью.
Главные критерии выбора бойлера
Перед покупкой техники нужно изучить ее характеристики. Для выбора бойлера существенны такие параметры:
Также стоит обратить внимание на производителя, ведь часто бывает, что известная компания выступает гарантом качественной продукции.
Производители качественных бойлеров
Ariston считается одной из лучших торговых марок, что производит водонагреватели. На сайте https://eldorado.ua/water-heaters/c1039068/producer=arison2/ купить бойлер Аристон можно как в бюджетном сегменте, так дороже. Бойлеры отличаются хорошей функциональностью. Они простые в установке и имеют широкий модельный ряд. Но производитель не выпускает приборы с сухими тэнами. Также нужно помнить: чтобы сохранить гарантию на бак, то нужно каждый год менять магниевый анод.
Thermex - итальянская компания, что предоставляет достойный ассортимент, в котором можно найти компактные модели. Они имеют хорошую техническую оснащенность, что позволяет конкурировать с другими производителями на рынке бытовой техники. На бойлеры Thermex бывают жалобы на протечки, потому что не всегда используют материалы высокого качества.
Electrolux - шведский бренд, который постоянно совершенствует свою продукцию. Здесь самый широкий выбор бойлеров, что можно подобрать на все случаи жизни. Производитель внедряет в свою продукцию самые смелые инновации. Устройства просты в управлении, а также сделаны из качественных материалов. Большинство моделей этой марки производят в Китае, потому нужно быть внимательным при выборе бойлера. Из минусов можно отметить недолговечность классических мокрых тэнов.
Обратим внимание на словенскую компанию Gorenje, которая имеет неплохой ассортимент электрических водонагревателей. Этот производитель предоставляет варианты как с сухими, так и погружными тэнами хорошей сборки. Во многих моделях можно встретить защиту от замерзания и хорошую термоизоляцию. Внешне выглядят оригинально и компактно, но часто многие модели бывают очень тяжелыми.
Водонагреватель atlantic, и другие изделия фирмы, совмещает качественную и надежную сборку, а выбор качественной продукции этой марки, ка и других можно найти на сайте. Техника имеет высокую энергоэффективность, ведь быстро нагревает воду при малых затратах электроэнергии. Кроме того, сделана из материалов, что позволяют долго сохранять температуру.
Таким образом, каждый производитель предлагает свои доступные варианты бойлеров потребителям. Какой выбрать - зависит от бюджета и нужных функций водонагревателя.
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