Как каждый может получить 1000 долларов без вложений и рисков





Компания Gerchik & Co приглашает попробовать силы в 7-м Сезоне Конкурса на демо-счетах.

Конкурс на демо-счетах от Gerchik & Co это:

· 1000 долларов каждому победителю;

· 55 призовых мест;

· без вложения средств;

· без рисков.

Почему Конкурс брокера Gerchik & Co так популярен особенно сейчас

Эпидемия, локдауны сокращают варианты дополнительного заработка. Все уходят онлайн. Трейдинг по сути является интернет-заработком. Трейдинг — торговля на финансовом рынке различными активами (валюта, акции, сырье). Многие знают о рынке Форекс, где трейдеры зарабатывают тысячи долларов. Но только трейдеры, прошедшие обучение.

Конкурс на демо-счетах — своего рода обучение.

Почему стоит участвовать:

· нет рисков потерять даже копейку собственных средств;

· обучение трейдингу во время Конкурса более эффективно с психологической точки зрения (как обучение вождению зимой — летом будет проще);

· вы сможете попробовать новую профессию без риска потерять старую;

· трейдинг Форекс позволяет самому выбирать, когда торговать, — то есть свой график работы;

· для трейдинга нужен интернет, компьютер, а также ваше желание зарабатывать, а начальники и офис не нужны.

Как готовиться к Конкурсу Форекс с брокером Gerchik & Co бесплатно

Подготовка к форекс-конкурсу нужна. Как к любому соревнованию. Торговля Форекс не покоряется ленивым, тем, кто несерьезно относится к трейдингу. Отсюда мифы о том, что нельзя зарабатывать. Можно! Если готовиться. Как с любой профессией. Никто же не поспорит, что для проведения хирургических операций нужно учиться. Торговля Форекс тоже требует обучения. Только не 5+ лет и не в институте. А дома и бесплатно.

У Gerchik & Co у вас будут:

· бесплатные вебинары YouTube-канала компании (плейлисты под разный уровень знаний, от новичков до профи);

· бесплатное обучение с ботом-наставником — уроки в удобном мессенджере, чтобы освоить фундамент рынка;

· бесплатное обучающее мобильное приложение, доступное в AppStore и Play Market;

· блог с обучающими статьями;

· 10+ бесплатных материалов в Личном кабинете.

Вы также можете задавать вопросы в Личном кабинете персональному менеджеру, комментариях к постам социальных сетей компании, комментариях к статьям блога главного сайта.

Почему брокер Gerchik & Co проводит такие Конкурсы, в чем его выгода и выгода трейдера

Форекс онлайн стал настоящим спасением во время прошлого локдауна. Потому что позволил не выходя из дома зарабатывать. И чтобы больше трейдеров могли начать реальную торговлю, компания проводит такие конкурсы и вкладывает свои средства в победителей. А их 55! То есть возможность получить 1000 долларов высока.

Выгода компании одна — с ней работают отличные трейдеры.

Для трейдеров выгод несколько. Многие, прежде чем начать реальную торговлю, хотят проверить брокера. Конкурс на демо-счетах отличный шанс сделать это. И выиграть 1000 долларов (хорошая выгода).

Gerchik & Co: в чем особенность именно этого брокера

Gerchik & Co уже пять лет на рынке. Его клиентами выступают более 100000 человек. Основное отличие от других форекс-брокеров — подход. Сочетание торговых условий и поддержки трейдеров. Более того — президент компании — известный человек, которому легко задать вопрос. Это также отличие от многих других форекс-брокеров.

Трейдеры тут снижают риски благодаря сервису «Риск-менеджер», а для повышения точности входа есть индикатор Real Market Volume.

Дабы открыть реальный счет, достаточно 100 долларов.

Так стоит ли участвовать в Конкурсе на демо-счетах?

Конкурс на демо-счетах — возможность попробовать новый способ заработка, не рискуя ничем. Неизвестно, как и когда мир восстановится после пандемии. Форекс позволяет зарабатывать даже в таких неопределенных условиях. А стартовый депозит можно выиграть в Конкурсе. А если не участвовать сейчас, то новый шанс будет через полгода-год…

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