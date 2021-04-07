Какие бывают типы морских контейнеров

Все морские (универсальные) контейнеры классифицируются по типам и размерам. Это дает возможность сделать выбор, основываясь прежде всего на параметры и особенности грузов. Подробнее узнать о каждом виде можно здесь https://container-trade.net/. Чаще всего используются сухие контейнеры DC, вторая категория - HQ отличаются большим внутренним объемом. Они отличаются по габаритам и активно применяются для перевозки большинства видов грузов. Для тяжелых и негабаритных - модули на 20 футов, а более легкие и объемные грузят - в 40-футовые.





Размеры контейнеров

Дать точные габариты для каждого типа модулей нельзя, так как в зависимости от производителя размеры могут варьироваться в небольших пределах. В любом случае при покупке стоит уточнить точные параметры у владельца. Стандартные морские контейнеры имеют следующие характеристики:

20 футов - длина - 5898 мм, ширина - 2350 мм, высота - 2390 мм;

40 футов - 1235*2350*2393 мм соответственно;

тип 45 HC - 13556*2352*2695 мм;

20 Open Top - отличаются от обычного всего на несколько сантиметров;

40 OT - практически полностью соответствуют стандарту сухого универсально с аналогичной длиной.

Рефрижераторные на 40 футов - 11577*2294*2210 мм;

Платформа с торцевыми стенками - 12192*2438*2591 мм.

Несмотря на то, что существует некая стандартизация стоит перепроверять данные, чтобы платформа поместилась на поверхность, на которой она будет перевозиться. Важным параметром является внутренний объем, так как он может значительно отличаться от внешнего. В контейнерных перевозках прежде всего ценится универсальность, а также возможность обеспечить полную сохранность и безопасность перевозимых товаров. Основное преимущество - это невысокая цена услуги. При выполнении перевозки не требует многократно перегружать сам товар. Достаточно переставить модуль с одного транспорта на другой.

Назначения контейнеров исходя из типа и размера

Разные типы и габариты грузовых модулей отличает необыкновенная универсальность. Если товары не требуют создания особых условий при транспортировке, то для них можно легко подобрать нужную тару. Также можно подобрать контейнер, который способен обеспечить постоянную вентиляцию или температуру. Так можно сохранить при переезде все свойства грузов.

По назначению модули делятся на:

Обычные, изготовленные из прочного металла. Подходит для обычных товаров, не требует дополнительного оборудования или условий для перевозки. Рефрижераторные. Имею специальную конструкцию, внутренняя часть изготовлена из пищевой стали. Используется для перевозки продуктов питания. Open Top. На них перевозят негабаритные грузы, высота которых выше, чем у самой тары. Погрузка только через верх. Flat Rack. Для тяжелых или негабаритных грузов. Фактически - это пол без стенок и крыши. Танк. Это цистерна для жидких и сыпучих материалов. Их можно транспортировать на всех видах транспорта (автомобиль, пароход или железная дорога).

Это только основные типы. Очень важно, что в конструкции предусмотрены запорные замки и уплотнители. Они обеспечивают полную герметичность и сохранность грузов от хищения. В каждом типе есть свои особенности. Одни связаны с созданием специальных условий, например, вентиляция или температурный режим. Все это позволяет обеспечить нужное качество. В конструкции предусматривается особенности погрузки. Крупные грузы устанавливаются на платформу через верх при помощи дополнительных погрузочных средств.