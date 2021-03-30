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Смарт-ТВ: мультимедийная панель или полезный для работы гаджет
13:44 30.03.2021 |
В рамках презентации Samsung First Look 2021 представили не только флагманские модели ТВ, но и обновленные фишки для умных телевизоров. Благодаря таким опциям техника постепенно превращается из развлекательного мультимедийного центра в функциональный гаджет, который можно использовать для решения многих задач. Пригодится смарт телевизор и для учебы с работой.
Повышение качества картинки — расширение возможностей
Хороший экран — незаменимая вещь для дизайнеров. Трудно рассмотреть все прелести крутого изображения на дисплее ноутбука с разрешением 1366х768 или смартфоне. А вот поддержка 8К и 12-битная шкала яркости с 4096 градациями в новых моделях смарт-ТВ позволяют воспроизвести максимально насыщенное и детализированное изображение. Обрабатывать фото, заниматься графическим дизайном и создавать красивые игры становится намного проще, ведь на большом экране можно рассмотреть все плюсы своего творения.
Да и про-геймерам увеличение разрешения и более четкая детализация позволяют не просто насладиться сочным визуалом, благодаря новым фишкам также растет угол обзора. Опции Game Bar и Super Ultrawide GameView повышают плавность картинки при игре через смарт-ТВ.
Screens Everywhere, Screens for All — быть инклюзивным все проще
Современные технологии становятся более доступными. И это не просто слова, компания Samsung презентовала опцию SeeColors, которая помогает видеть больше оттенков людям с нарушенным цветовым зрением. При наличии проблем со слухом поможет функция Caption Moving, позволяющая перемещать субтитры по экрану. Благодаря Sign Language Zoom окно с сурдопереводчиком можно с легкостью уменьшить или увеличить. В дальнейшем южнокорейский производитель планирует внедрить в свои ТВ «аватар» с языком жестов, который будет автоматически переводить голос в текст.
Все это незаменимо для обустройства рабочего места людей с особыми потребностями и их обучения. После презентации Samsung «равные возможности для всех» — это не просто красивый лозунг, но и вполне себе реальность.
На что еще способны умные телевизоры
Есть у смарт-ТВ и ряд других полезных опций, которые позволяют использовать такую технику во время учебы и работы:
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