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Сотрудничество с METRO всегда выгодно
11:38 30.03.2021 |
Поддерживать бизнес на плаву во время пандемии — задача крайне сложная. И тут не обойтись без надежного партнера, который в тяжелых условиях не только подставит плечо, а и расширит программы лояльности, помогающие максимально экономить. Именно таким партнером оказалась компания METRO для предпринимателей в сфере HoReCa.
Ценники в несколько уровней
Компания предлагает профессиональным клиентам и физическим лицам несколько уровней цен. Так, на полках супермаркетов вы увидите следующие ценники:
· одноуровневые — содержат одну стоимость на каждую единицу продукции, цена не меняется от количества товара;
· двухуровневые (для небольшого опта от двух единиц) — включают стоимость за единицу товара и изменение цены за несколько единиц;
· трехуровневые — предназначены для крупного опта: от 6 единиц товара, при этом указывается и стоимость одной единицы, и оптовая цена за 2–6 единиц.
Карты клиентов
С регистрацией на сайте вам будет доступна карта сети. Получив карту METRO, клиенты получают:
· еще больше эксклюзивных предложений от компании;
· отдельные преимущества при покупке продукции собственных марок (Rioba, METRO Professional, METRO Chef);
бонусы за каждое приобретение;
· возможность формировать заказы онлайн, доставку (для бизнеса).
В зависимости от суммы покупок клиенты получают карты трех уровней:
1. Club (за квартал необходимо купить продукции на 30 тыс. грн с НДС), гарантирующую двухпроцентный бонус физическим лицам, скидки в таком же
объеме для профессионалов, а также 3% бонусов и скидок на товары собственных торговых марок для всех участников клуба.
2. Profi (100 тыс. грн/квартал), с которой скидки на собственные марки составят целых 5%.
3. Expert (400 тыс. грн/квартал), дающая возможность получить бонусы-скидки в размере 7%.
Владельцы последних двух карт получают право на отдельные вход и парковку.
Специальные предложения
Кроме того, что METRO предлагает комплексные решения для ведения бизнеса в сфере HoReCa, компания реально поддерживает своих клиентов и предоставляет:
· помощь персонального менеджера, который будет информировать вас об акциях, новинках, окажет содействие в формировании заказов;
· кредитный лимит. Средств в данный момент может не оказаться, но от этого не должны страдать ваши гости. Выход из ситуации — отсрочка платежа в METRO;
· учебные программы для развития бизнеса, вебинары о внедрении стандартов НАССР, лекции от экспертов в HoReCa индустрии и специалистов МЕТРО, мастер-классы для шеф-поваров в разных регионах Украины;
· диджитал-инструменты, с помощью которых открывается доступ к платформе, позволяющей создать собственный сайт без усилий.
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