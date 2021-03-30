Сотрудничество с METRO всегда выгодно





Поддерживать бизнес на плаву во время пандемии — задача крайне сложная. И тут не обойтись без надежного партнера, который в тяжелых условиях не только подставит плечо, а и расширит программы лояльности, помогающие максимально экономить. Именно таким партнером оказалась компания METRO для предпринимателей в сфере HoReCa.





Ценники в несколько уровней

Компания предлагает профессиональным клиентам и физическим лицам несколько уровней цен. Так, на полках супермаркетов вы увидите следующие ценники:

· одноуровневые — содержат одну стоимость на каждую единицу продукции, цена не меняется от количества товара;

· двухуровневые (для небольшого опта от двух единиц) — включают стоимость за единицу товара и изменение цены за несколько единиц;

· трехуровневые — предназначены для крупного опта: от 6 единиц товара, при этом указывается и стоимость одной единицы, и оптовая цена за 2–6 единиц.

Карты клиентов

С регистрацией на сайте вам будет доступна карта сети. Получив карту METRO, клиенты получают:

· еще больше эксклюзивных предложений от компании;

· отдельные преимущества при покупке продукции собственных марок (Rioba, METRO Professional, METRO Chef);

бонусы за каждое приобретение;

· возможность формировать заказы онлайн, доставку (для бизнеса).

В зависимости от суммы покупок клиенты получают карты трех уровней:

1. Club (за квартал необходимо купить продукции на 30 тыс. грн с НДС), гарантирующую двухпроцентный бонус физическим лицам, скидки в таком же

объеме для профессионалов, а также 3% бонусов и скидок на товары собственных торговых марок для всех участников клуба.

2. Profi (100 тыс. грн/квартал), с которой скидки на собственные марки составят целых 5%.

3. Expert (400 тыс. грн/квартал), дающая возможность получить бонусы-скидки в размере 7%.

Владельцы последних двух карт получают право на отдельные вход и парковку.

Специальные предложения

Кроме того, что METRO предлагает комплексные решения для ведения бизнеса в сфере HoReCa, компания реально поддерживает своих клиентов и предоставляет:

· помощь персонального менеджера, который будет информировать вас об акциях, новинках, окажет содействие в формировании заказов;

· кредитный лимит. Средств в данный момент может не оказаться, но от этого не должны страдать ваши гости. Выход из ситуации — отсрочка платежа в METRO;

· учебные программы для развития бизнеса, вебинары о внедрении стандартов НАССР, лекции от экспертов в HoReCa индустрии и специалистов МЕТРО, мастер-классы для шеф-поваров в разных регионах Украины;

· диджитал-инструменты, с помощью которых открывается доступ к платформе, позволяющей создать собственный сайт без усилий.