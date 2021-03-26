Особливості оформлення та переваги кредитних карток від Credit Agricole

Кредитна картка від АТ «Креді Агріколь Банк» - це зручний спосіб розрахунку за товари і послуги в оф-лайн магазинах чи в Інтернеті. Не потрібно носити з собою велику суму готівки, в будь-який момент можна скористатись кредитним лімітом.





Це вигідний та надійний інструмент, якщо потрібні додаткові кошти, наприклад, коли не вистачає на будь-які покупки - техніку, меблі, будівельні матеріали для ремонту та інше.

Оформити картку можуть клієнти, що мають постійний офіційний дохід. За посиланням https://credit-agricole.ua/privatnym-kliyentam/kreditni-kartki можна ознайомитися з умовами отримання кредитної картки.





Як оформити кредитну картку в Credit Agricole

Замовити її можна на сайті банку Credit Agricole. Процедура проста:

Потрібно заповнити анкету-заявку на сайті Credit Agricole. Важливо зазначати тільки правдиву інформацію, інакше банк відмовить в оформленні.

Менеджери банківської установи передзвонять для уточнення даних клієнта, повідомлять рішення банку, призначать зустріч у відділенні.

Клієнт оформлює картку за лічені хвилини, важливо мати з собою оригінали документів.





Переваги кредитної картки від Credit Agricole

Високий розмір кредитного ліміту- до 250 тисяч гривень.

Пільговий період збільшений до 62 днів (діє також на зняття готівки в мережі банкоматів і перекази з картки на картку).

Можливість безконтактної оплати. Картки оснащені модулями Paypass, що дозволяє розраховуватися безконтактно.

Програма лояльності. На картки платіжної системи Mastercard при розрахунках нараховуються бали, які можна обміняти на подарунки в програмі «Mastercard більше».

Вигідні процентні ставки за користування кредитним лімітом поза пільговим періодом, що дорівнюють до 3% на місяць (до 2,8% для постійних клієнтів і тих, хто отримує зарплатню в банку).

Поповнювати кредитну картку можна в будь-який зручний спосіб. Оплата може здійснюватися безпосередньо у касах банку, за допомогою онлайн-банкінгу, з карток інших банківських установ, через банкомати з функцією прийому готівки або через мобільний застосунок CA+, що є найзручнішим способом.

Обирайте кредитні картки від АТ «Креді Агріколь Банк», щоб отримати безліч переваг.





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