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Особливості оформлення та переваги кредитних карток від Credit Agricole
18:52 25.03.2021 |
Кредитна картка від АТ «Креді Агріколь Банк» - це зручний спосіб розрахунку за товари і послуги в оф-лайн магазинах чи в Інтернеті. Не потрібно носити з собою велику суму готівки, в будь-який момент можна скористатись кредитним лімітом.
Це вигідний та надійний інструмент, якщо потрібні додаткові кошти, наприклад, коли не вистачає на будь-які покупки - техніку, меблі, будівельні матеріали для ремонту та інше.
Оформити картку можуть клієнти, що мають постійний офіційний дохід. За посиланням https://credit-agricole.ua/privatnym-kliyentam/kreditni-kartki можна ознайомитися з умовами отримання кредитної картки.
Як оформити кредитну картку в Credit Agricole
Замовити її можна на сайті банку Credit Agricole. Процедура проста:
Переваги кредитної картки від Credit Agricole
Поповнювати кредитну картку можна в будь-який зручний спосіб. Оплата може здійснюватися безпосередньо у касах банку, за допомогою онлайн-банкінгу, з карток інших банківських установ, через банкомати з функцією прийому готівки або через мобільний застосунок CA+, що є найзручнішим способом.
Обирайте кредитні картки від АТ «Креді Агріколь Банк», щоб отримати безліч переваг.
* викладена вище рекламна інформація є дійсною станом на «24» березня 2021 року та не вважається публічною пропозицією (офертою) АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі — Банк). Чинні актуальні умови надання Банком банківських послуг розміщені на вебсайті Банку за посиланням credit-agricole.ua. «Ліцензія НБУ № 99 від 12.10.2011, реєстраційний № 149 у Державному реєстрі банків».
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