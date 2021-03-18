Финансовая грамотность для детей: почему важна, и какие перспективы открывает

В Украине принято говорить с дошкольниками о культуре, ценностях, этике. Предложите родителям почитать книги для детей о финансах, и они скажут, что их наследники еще малы. Давайте посмотрим правде в глаза — ребенку не обязательно быть вундеркиндом, чтобы получать такую информацию.





Джейлен Бледсо основал консалтинговую IT-компанию в 12 лет. Можно ли теперь говорить, что для создания собственного бизнеса есть возрастные рамки? Хорошие привычки, как и плохие, формируются рано и формируются дома. Привычки к достойному заработку ничем не отличаются от других.

Умение управлять капиталом — полезный навык. Им не владеют даже некоторые взрослые: согласно опросу Национального фонда кредитного консультирования, только 55% людей ставят себе пятерку или четверку за знания в области личных финансов. Это делает экономическое образование актуальным для следующего поколения.

Почему важно финансовое воспитание:

охватывает практически все аспекты жизни человека;

позволяет увеличить заработок и перейти от выживания к процветанию;

помогает планировать и предпринимать правильные шаги для стабильного будущего;

учит экономить и достигать целей, будь то обед с подружкой, велосипед или машина.

Нескучные детские книги о деньгах

Если вы склонны тратить всю зарплату на спонтанные покупки и с трудом планируете семейный бюджет, возможно, вас просто не научили этому в детстве. Избавьте своего ребенка от этой проблемы — читайте литературу, чтобы разобраться в финансовых вопросах:

Для дошкольников. Малыши включаются в экономическую жизнь семьи, когда ходят в магазин, смотрят рекламу. Это самое подходящее время, чтобы показать им, как разумно распоряжаться сбережениями. В книге «Жизненные уроки. Деньги не растут на дереве» много поучительных историй, а в издании «Самоврядування: Вмію рахувати гроші» есть понятные объяснения, практические задачи и две игры, чтобы отработать полученные знания.

Для учеников начальных классов. Шесть лет — подходящее время, чтобы познакомиться с источниками дохода, банковской системой. Книги «Первая школьная энциклопедия. Деньги: история и секреты» и «Наука за 30 сек. Экономика» объясняют, как создавались условия для капиталистического развития. «Лепбук. Экономика» — превосходное пособие, объединившее ценную информацию, плакат и раздаточный материал. Более креативные задания и рекомендации для родителей разработала психолог Анна Гресь в своей книге «Второй шаг к миллиону».

Финансовое образование в раннем возрасте — основа для светлого будущего

Дети, которые рано учатся управлять финансами, самостоятельнее и ответственнее. Чтобы научить их инвестировать, приумножать доход и избегать азартных игр, вы можете предпринять несколько действий:

приучить отличать желания от потребностей — продемонстрировать на примере семейного бюджета, как желания должны уступать место потребностям;

ставить цели для экономии — мотивировать не тратить сбережения;

показать, как отслеживать расходы — записывать покупки, чтобы выявить пустые траты;

помочь заработать — предлагать оплату в обмен на работу по дому, чтобы они тоже понимали ценность тяжелого труда;

предоставить место для хранения купюр и монет — купить копилку, кошелек или открыть счет в банке;

позволять ошибаться — давать возможность самостоятельно контролировать расходы, учиться на ошибках;

выступать в качестве кредитора — преподнести ценный урок, как приходится расплачиваться за нетерпеливость.

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