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Финансовая грамотность для детей: почему важна, и какие перспективы открывает
15:34 18.03.2021 |
В Украине принято говорить с дошкольниками о культуре, ценностях, этике. Предложите родителям почитать книги для детей о финансах, и они скажут, что их наследники еще малы. Давайте посмотрим правде в глаза — ребенку не обязательно быть вундеркиндом, чтобы получать такую информацию.
Джейлен Бледсо основал консалтинговую IT-компанию в 12 лет. Можно ли теперь говорить, что для создания собственного бизнеса есть возрастные рамки? Хорошие привычки, как и плохие, формируются рано и формируются дома. Привычки к достойному заработку ничем не отличаются от других.
Умение управлять капиталом — полезный навык. Им не владеют даже некоторые взрослые: согласно опросу Национального фонда кредитного консультирования, только 55% людей ставят себе пятерку или четверку за знания в области личных финансов. Это делает экономическое образование актуальным для следующего поколения.
Почему важно финансовое воспитание:
Нескучные детские книги о деньгах
Если вы склонны тратить всю зарплату на спонтанные покупки и с трудом планируете семейный бюджет, возможно, вас просто не научили этому в детстве. Избавьте своего ребенка от этой проблемы — читайте литературу, чтобы разобраться в финансовых вопросах:
Финансовое образование в раннем возрасте — основа для светлого будущего
Дети, которые рано учатся управлять финансами, самостоятельнее и ответственнее. Чтобы научить их инвестировать, приумножать доход и избегать азартных игр, вы можете предпринять несколько действий:
Не знаете, как привлечь интерес малыша к экономике? Воспользуйтесь специализированной литературой. Купить все вышеперечисленные книги для детей можно на сайте panama.ua. Бесплатная доставка курьером действует в Киеве и 170 других больших городах страны, а в остальных населенных пунктах заказы доставляются до отделений партнеров-перевозчиков.
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