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Нанесение надписей на стеклянные бутылки: особенности процесса
15:31 15.03.2021 |
В стеклянных бутылках сегодня продаются разнообразные напитки и соки. Данная тара идеально подходит для хранения жидкостей: она герметична, не выделяет неприятных запахов или канцерогенов, не окрашивает напитки и не дает им испаряться. При этом на бутылках, согласно требованиям закона, должна присутствовать соответствующая маркировка. Она нужна для того, чтобы донести до конечного потребителя информацию о товаре.
Действующие нормативы предусматривают нанесение на упаковку следующих сведений:
- Дата изготовления, номер смены. Данная информация считается обязательной, игнорировать ее нельзя. Если продукт скоропортящийся, то вместе с датой указывается и время выпуска.
- Срок годности. Обычно наносится в виде даты, до которой необходимо употребить продукт, но может быть обозначен и конкретный временной интервал. Например, срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.
- Номер партии. Необходим для того, чтобы можно было проследить за всей цепочкой поставщиков и дистрибьюторов, если с продукцией возникнут какие-то проблемы.
Штрих-код. Он может быть одномерным или двухмерным.
Также обязательно указываются данные о составе продукта, о количестве спирта, добавках и пр. Дополнительно на этикетку наносится название компании, ее юридический адрес, общая информация и пр. Помните, что большинство клиентов принимают решение о покупке импульсивно, если им понравится ваша продукция.
Чем наносится изображение
Маркировка стеклянных бутылок производится специальными принтерами, прочитать о которых можно по ссылке https://domino-kiev.com.ua/ru/productions/steklyannaya-butylka/products. Оборудование бывает разным, поэтому его подбирают с учетом решения конкретных задач. Обычно устройства устанавливают на производстве, чтобы выпускать продукцию, которая отвечает всем требованиям закона. Надписи, графика или цифры наносятся в момент движения бутылки по конвейеру, поэтому оборудование должно работать максимально быстро, точно и с высоким разрешением, чтобы не было потеков и размытия. Чернила выбираются так, чтобы маркировка отличалась достаточной износоустойчивостью, но при этом ее можно было бы удалить при необходимости.
Обычно для этого применяют:
- Лазерную печать. Считается наиболее прогрессивной и универсальной. С ее помощью можно наносить буквы, цифры и графику на стекло, металл, пластик, картон и пр. Скорость печати довольно высокая, что позволяет использовать данное оборудование на конвейере. Идеальный выбор для крупного производства. Может применяться для нанесения штрих-кода или QR-кода.
- Струйную непрерывную печать. Приборы работают бесконтактным способом, подходят для промышленных линий и конвейеров. Дают возможность наносить изображения с высокой четкостью и разрешением, часто используются в пищевой промышленности.
- Термоструйную печать. Универсальные и недорогие устройства, которые могут печатать с различной скоростью. На недорогих моделях ставится одна головка для одностороннего кодирования, на промышленных – 3–4 головки. Подходят для производства и конвейера.
Выбор принтера напрямую зависит от того, с чем именно придется работать и какую информацию наносить.
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