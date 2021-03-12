6 модных стилей в одежде: что вы планируете носить в этом году?

Пускай для многих одежда - способ заявить о себе, от существующих в моде направлений никуда не деться. Но пока отложим в сторону повседневные кежуальные наряды и разберем, какие стили в одежде актуальны в 2021 году.

А помогут нам в этом консультанты интернет-магазина Time of Style, благодаря которым любой украинец может купить джинсы мужские или собрать модный look в два клика и за небольшие деньги.





Спортивный стиль

Из-за популярности удобной одежды, на которую за последнее время спрос вырос в разы, дизайнеры выделяют отдельный спортивный стиль. Не путать с формой для тренажерного зала!

Особенность стиля в том, что удобная однотонная одежда разбавлена не спортивными аксессуарами. То есть, теперь носить бисерную мини-сумку с джоггерами и кожанкой - не моветон.





Гранж

Молодежный стиль, отлично сочетающий клетчатые рубашки, свитера-оверсайз крупной вязки, рваные джинсы и черные боты.

Вcе это по отдельности довольно трендовые вещи в 2021 году. И если их носить одновременно, вам удастся следовать актуальной подростковой моде.





Преппи

Этот стиль абсолютная противоположность гранжа. Его название произошло от термина pre-college preparatory - подготовка к поступлению в элитные университеты. Поэтому образ в стиле преппи больше похож на студенческий.

Основные элементы мужского гардероба - поло, рубашки-оксфорд, свитера с ромбами и штаны мужские прямого кроя. У девушек - лодочки, блейзеры, кардиганы и юбки миди.





Классика

Этим словом можно обобщить повседневный стиль с элементами деловой одежды. Актуально для мужчин и женщин, работающих в крупных компаниях, на руководящих должностях, бизнесменов, когда по статусу положены элегантные стильные вещи.

Для женщин это юбка-карандаш, жакет, тренч, блузы и рубашки. У мужчин - костюм и все его составляющие: отдельно рубашка, пиджак и брюки, как по ссылке: https://timeofstyle.com/muzhskaya-odezhda-1/bryuki/.

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Бохо

Возвращается эстетика 60-х, а с ней любимый бохо-шик. Богемный стиль - это одежда из натуральных тканей природных оттенков. Разбавить образ можно аксессуарами с бахромой и этническими украшениями ручной работы.

Любительницы этого стиля могут смело покупать струящиеся платья и брюки-клеш на лето. В качестве обуви прекрасно подойдут трендовые в этом сезоне сабо.





Стрит-стайл

Элементы уличной моды можно найти в коллекции любого бренда одежды, в том числе, в Time of Style.

Это модная спортивная одежда с принтами, логотипами и надписями - толстовки, кроп-топы, женские и мужские футболки.

Носят их с широкими штанами и джинсами под кроссовки. Изюминка гардероба - дизайнерские спортивные вещи и мерч блогеров-миллионников.