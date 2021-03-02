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Строим домашний кинотеатр с нуля
17:26 01.03.2021 |
С чего начинать построение домашнего кинотеатра? Рассмотрим несколько полезных правил, которые помогут разъяснить картину и понять, каким образом можно укомплектовать домашний кинозал.
Правило №1. Размер имеет значение
Первым делом необходимо понять, какого масштаба кинотеатр необходим. Это будет полная система из семи ресиверов и двух сабвуферов или можно ограничиться одним саундбаром без тылов и саба. Однако стоит сразу отметить, что здесь нет очевидных правил и не стоит утверждать, что система 7-2 это топчик, а все остальное - дно.
Саундбары в наше время построены очень толково и в условиях небольшой комнаты и сильного дефицита пространства это будет наиболее рациональным выбором. В том случае если у вас большая гостиная или планируется выделить отдельную комнату под кинотеатр, то выбор, естественно, очевиден и смысл есть строить полноценную акустическую систему с десятками проводов и излучателей. Все необходимые видеокабели можно найти здесь https://www.aks.ua/catalog/video-kabel/.
Правило №2. Технологии
Современный мир построен на здоровой конкуренции и тот, кто не успел, тот опоздал. Поэтому решающую роль играет не только техническая часть аппарата, но и его технологическая новизна. Это значит, что при строительстве домашнего кинотеатра надо покупать самую последнюю аппаратуру. Нет никакого смысла покупать системы, которые не поддерживают Dolby Atmos или HDR, потому что будущее за этими технологиями и нет никакого смысла ограничивать себя в полном букете получаемого удовольствия.
Правило №3. Картинка
Какой генератор изображения вам нужен?
Итак, вкратце можно сказать, что мы подбираем акустическую систему в зависимости от габаритов комнаты, покупаем самую технологическую аппаратуру и не забываем, что хороший проектор - сердце любого кинотеатра.
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