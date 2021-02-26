Двухэтажный киевский ресторан «Углі» предлагает широкий выбор блюд восточной кухни

Ценители качественных ресторанов в столице не могут пройти мимо нового места. В концепции заведения «Углі» акцент сделан на мясных блюдах и кальянном искусстве, а меню ресторана даже искушенного гостя сможет удивить разнообразием. В нем вы найдете позиции кавказской, турецкой, ливанской и узбекской кухни.

Отдельно стоит отметить поваров заведения «Углі». Создатели ресторана считают, что рецепты самых вкусных хинкали, хачапури, ливанского салата фатуш или кебаба знают именно представители национальных кухонь, которые с детства впитывали секреты от старших поколений. Приготовить блюда может практически каждый, а вот вложить душу и колорит - задача с несколькими звездочками.

Восточные мотивы читаются и в интерьере заведения. Пространство занимает два этажа, включает в себя главный зал, лаунж-зону с баром и сценой, винную комнату, открытую кухню, барбекю, тандыр и продуктовую витрину, вдохновленную азиатскими базарами. Дизайном ресторана «Угли» занималась студия Loft Buro. Работу оценили по достоинству на мировом уровне, ведь интерьер ресторана вошел в рейтинг лучших проектов во всем мире Best Interior 2020.

В основной части заведения в открытой кухне готовятся блюда, а гости могут своими глазами наблюдать за всеми процессами, прежде чем им принесут заказанное к столу, и даже участвовать в них.

Лаунж-зона - место, где можно покурить кальян, выпить восточный чай или попасть на вечеринку с участием DJ и украинских музыкантов.

Учитывая тематику заведения, восточные мотивы читаются в интерьере и элементах декора. Долгожданный ужин может закончиться не только вкусными блюдами, но и желанием рассмотреть каждый уголок в помещении. Впрочем, не нужно себе в этом отказывать. Полированный металл удачно сочетается с древесиной и текстилем, а одна из самых ярких деталей ресторана - ковер из выложенной керамической плитки. Он начинается у порога ресторана и представляет собой азербайджанские традиционные узоры. Если посмотреть по сторонам, можно заметить еще и элементы Азии. Яркое соединение текстур, материалов и элементов декора на стыке нескольких культур получилось очень гармоничным.

Цветовая гамма заведения - сдержанная и в холодных оттенках. Но за счет ярких акцентов и зелени ощущается комфорт и национальный колорит.

Как можно понять из названия, к мясу в ресторане особо трепетное отношение. Его доставляют из экологически чистых регионов, а благодаря профессионализму поваров во время приготовления оно приобретает новые вкусовые качества и восхитительные ароматы.

В меню «Углей» можно найти самые разнообразные мясные блюда: ассорти, чкмерули, кебабы и шашлыки из нескольких видов мяса. Для тех, кто мясо не ест, есть рыбные блюда и несколько видов морепродуктов. Фанаты сладкого не останутся без десерта на любой вкус. Привычный наполеон, чизкейк или сочная пахлава? Выбирайте, что вам больше по душе!

Ценовая политика ресторана «Угли» средняя. В меню есть десерты от 40 грн и традиционные блюда до 400 грн.

Гостям-именинникам заведение дарит скидку -15%, по четвергам за баром можно получить -50% на фирменные коктейли, а каждую среду - welcome игристое для девушек.

Чтобы ощутить новые эмоции и отведать традиционные кухни других стран, не обязательно покупать билеты, можно прийти на Большую Васильковскую и не переживать о турбулентности. Единственное, о чем стоит задуматься, - какие блюда выбрать первыми.

https://ygli.com.ua/ru