Финансовые новости
- |
- 26.02.21
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Двухэтажный киевский ресторан «Углі» предлагает широкий выбор блюд восточной кухни
09:58 26.02.2021 |
Ценители качественных ресторанов в столице не могут пройти мимо нового места. В концепции заведения «Углі» акцент сделан на мясных блюдах и кальянном искусстве, а меню ресторана даже искушенного гостя сможет удивить разнообразием. В нем вы найдете позиции кавказской, турецкой, ливанской и узбекской кухни.
Отдельно стоит отметить поваров заведения «Углі». Создатели ресторана считают, что рецепты самых вкусных хинкали, хачапури, ливанского салата фатуш или кебаба знают именно представители национальных кухонь, которые с детства впитывали секреты от старших поколений. Приготовить блюда может практически каждый, а вот вложить душу и колорит - задача с несколькими звездочками.
Восточные мотивы читаются и в интерьере заведения. Пространство занимает два этажа, включает в себя главный зал, лаунж-зону с баром и сценой, винную комнату, открытую кухню, барбекю, тандыр и продуктовую витрину, вдохновленную азиатскими базарами. Дизайном ресторана «Угли» занималась студия Loft Buro. Работу оценили по достоинству на мировом уровне, ведь интерьер ресторана вошел в рейтинг лучших проектов во всем мире Best Interior 2020.
В основной части заведения в открытой кухне готовятся блюда, а гости могут своими глазами наблюдать за всеми процессами, прежде чем им принесут заказанное к столу, и даже участвовать в них.
Лаунж-зона - место, где можно покурить кальян, выпить восточный чай или попасть на вечеринку с участием DJ и украинских музыкантов.
Учитывая тематику заведения, восточные мотивы читаются в интерьере и элементах декора. Долгожданный ужин может закончиться не только вкусными блюдами, но и желанием рассмотреть каждый уголок в помещении. Впрочем, не нужно себе в этом отказывать. Полированный металл удачно сочетается с древесиной и текстилем, а одна из самых ярких деталей ресторана - ковер из выложенной керамической плитки. Он начинается у порога ресторана и представляет собой азербайджанские традиционные узоры. Если посмотреть по сторонам, можно заметить еще и элементы Азии. Яркое соединение текстур, материалов и элементов декора на стыке нескольких культур получилось очень гармоничным.
Цветовая гамма заведения - сдержанная и в холодных оттенках. Но за счет ярких акцентов и зелени ощущается комфорт и национальный колорит.
Как можно понять из названия, к мясу в ресторане особо трепетное отношение. Его доставляют из экологически чистых регионов, а благодаря профессионализму поваров во время приготовления оно приобретает новые вкусовые качества и восхитительные ароматы.
В меню «Углей» можно найти самые разнообразные мясные блюда: ассорти, чкмерули, кебабы и шашлыки из нескольких видов мяса. Для тех, кто мясо не ест, есть рыбные блюда и несколько видов морепродуктов. Фанаты сладкого не останутся без десерта на любой вкус. Привычный наполеон, чизкейк или сочная пахлава? Выбирайте, что вам больше по душе!
Ценовая политика ресторана «Угли» средняя. В меню есть десерты от 40 грн и традиционные блюда до 400 грн.
Гостям-именинникам заведение дарит скидку -15%, по четвергам за баром можно получить -50% на фирменные коктейли, а каждую среду - welcome игристое для девушек.
Чтобы ощутить новые эмоции и отведать традиционные кухни других стран, не обязательно покупать билеты, можно прийти на Большую Васильковскую и не переживать о турбулентности. Единственное, о чем стоит задуматься, - какие блюда выбрать первыми.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США
ТОП-НОВОСТИ
|От оружия до недостатка контроля: Четыре причины, почему Украину пока не берут в НАТО
|Доллар подешевел на межбанке 25 февраля из-за сокращений покупок Укрэксимбанка и слабого импорта
|Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота
|Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Двухэтажный киевский ресторан «Углі» предлагает широкий выбор блюд восточной кухни
|Инвестиции в бриллианты – сегодня это выгодно!
|9 видов расчёсок на все случаи жизни
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
|7 ситуаций, когда пластическая операция необходима по медицинским показаниям
|Как выбрать корпоративный Интернет для офиса
|5 бытовых приборов, которые нужно купить до того, как спроектировать кухню
Это интересно
|Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%
|Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем
|Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете
|YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети
|736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda
|Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах
|Представлен серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5