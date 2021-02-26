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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как происходит пересадка волос

15:35 26.02.2021 |

Пресс-релизы

 


Пересадка волос помогает в борьбе с облысением и позволяет вернуть прежнюю густоту волос. Эта хирургическая манипуляция проводится в эстетических целях и заключается в пересадке волосяных фолликул в область залысин из областей обильного роста прядей. Прежде чем проводить процедуру пересадки необходимо проконсультироваться с врачом трихологом.


Факторы выпадения волос и этапы процесса пересадки 

Во многих странах проводится пересадка волос, киев является одним из городов, имеющих специалистов и опыт проведения такой процедуры. Причинами облысения могут быть напряжение, чрезмерные нагрузки, неправильное питание, прием некоторых медикаментов, инфекционные болезни, заболевания покровов кожи, гормональный дисбаланс, несоответствующий уход за кожей головы или волосами, большое содержание дигидротестостерона в организме или повышенная восприимчивость к нему.

От операции по пересадке локонов стоит воздержаться, если у вас индивидуальная непереносимость местных анестетиков, геморрагические заболевания или сахарный диабет.

Стадии процедуры пересадки:

  • первичное ознакомление и сбор анамнеза;
  • определение проблемной зоны, просчёт числа графтов и определение стоимости процедуры;
  • сдача анализов и назначение даты манипуляции (за день до операции по пересадки волос необходимо перестать принимать алкоголь, жирную, солёную и острую пищу;
  • фотографирование проблемной зоны для сравнения ситуаций до и после операции;
  • осуществление местного обезболивания кожи головы и трансплантация графтов в зоны облысения из зон обильного роста прядей.


    • Восстановление и итоги проведения пересадки 

    Сразу после операции можно вернуться к обычному ритму жизни, а на следующий день уже разрешено мытье головы. После проведения процедуры не требуется пребывание пациента в клинике, а также нет никаких запретов на перелеты и ограничений относительно спорта.  Процедура характерна отсутствием ощущений боли, шрамов, иных неприятных последствий операции и потребности принимать обезболивающие препараты. Болевой сидром отсутствует как во время, так и после операции.

    Срок для полного восстановления - 7 дней. Пересаженные локоны начинают интенсивно расти через 2-3 месяца после проведенных манипуляций. Спустя 12 месяцев рост волос становится статичным, без выпадения. Эффект пересадки волос в 95% случаев является положительным.

    В условиях применения современного оборудования, сертифицированных препаратов и работы опытных специалистов проводится пересадка волос, одесса также входит в перечень городов Украины, которые проводят такие операции.
     

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