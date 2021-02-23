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9 видов расчёсок на все случаи жизни
14:01 23.02.2021 |
Все мы привыкли к тому, что расчёски делятся на 3 типа: массажные, для укладки и для разделения. Если же рассмотреть эту тему более подробно, можно понять, что видов этого инструмента для работы с волосами намного больше, чем кажется на первый взгляд. Все они предназначены для решения конкретных задач. А их правильное использование может гарантировать максимально положительный эффект. Представленные расчески на watsons.ua могут пригодиться в создании идеальной прически.
Стандартная массажная щётка для волос
Самый обыкновенный вид расчёсок, который знаком абсолютно всем. Для её создания могут использоваться самые различные материалы, да и подходит она практически всем типам волос. Особенно хорошо массажная расчёска работает с длинными густыми волосами. В большинстве случаев они довольно небольшие, что позволяет всегда носить их с собой.
Термобрашинг
Термобрашинг чаще всего используется для укладки волос феном. Он представляет собой круглую расчёску с отверстиями по всему корпусу. Такая конструкция позволяет качественно просушить волос и одновременно его расчесать.
Используется для создания объёмной укладки прямых волос. В плане сушки волос термобрашинг работает более эффективно, чем стандартная расчёска.
Круглая расчёска небольшого размера
Этот вид также может использоваться для укладки волос, но только короткой и средней длины из-за небольшого диаметра. Ею удобно вытягивать волосы от корней до самых кончиков, тем самым придавая им небольшого объёма.
Также часто используется для работы с чёлкой.
Круглая расчёска большого диаметра
Больше всего подходит для работы с тяжёлыми, длинными волосами, без выраженного объёма. Благодаря своему внушительному размеру может быстро приподнять корни волос и сделать более пышную и воздушную укладку. По сути это просто большой термобрашинг.
Приглаживающая щётка
Часто производиться из натуральной щетины и помогает ухаживать за непослушными кудрявыми локонами. Если хотите убрать излишнюю пушистость, можно просто сбрызнуть расчёску лаком и пройтись по волосам. Эффект вас порадует.
Расческа для распутывания волос
Самым популярным примером такой щётки, является известная Tangle Teezer. Она прекрасно распутывает и подходит даже для расчёсывания влажных или мокрых волос. Она бережно разделяет прядки и не травмирует их. В некоторых случаях может использоваться для распределения бальзама на влажных локонах.
Щётка для начёса
Тонкая расчёска с плотно набитым ворсом отлично подходит для создания прикорневого объёма. Стоит просто сбрызнуть волосы лаком и начесать их с помощью этого инструмента. После просто приглаживаем верхний слой волос той же расчёской. Подходит для локонов любой длины.
Расчёска с разным ворсом
Обычно, такие щётки имеют овальную форму, разную длину и тип ворса. Они отлично подходят для разглаживания волос разной длины и структуры. Часто используется для создания причёски “голливудская волна”, когда локоны должны быть максимально гладкими и шелковистыми.
Щётка для наращенных волос
Наращенные волосы требуют особого ухода и чтобы не повредить их, от обычной расчёски лучше отказаться. Для такого случая уже давно создали отдельный инструмент, в котором вместо щетинок расположены петельки. Такую щётку также можно использовать для ухода за париками.
Стоит понимать, что с одной расчёской будет довольно сложно сделать и укладку, и прическу. Для этого необходимо использовать разные виды, поэтому лучше купить сразу несколько щёток.
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