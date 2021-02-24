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Инвестиции в бриллианты – сегодня это выгодно!
12:14 24.02.2021 |
Популярная песня называет бриллианты лучшими друзьями девушек. Но на самом деле, эти драгоценные камни могут считаться и лучшими друзьями инвесторов. Цена на бриллианты в долгосрочной перспективе всегда растет. Об этом свидетельствуют вся история ювелирного дела. В настоящее время, благодаря новым технологиям, компании могут добывать больше крупных бриллиантов, но цена на них остается высокой, потому что монополисты ограничивают добычу, и на рынок поступает не так много камней. Поэтому после кризиса 2008 года многие инвесторы стали рассматривать бриллианты хорошего качества весом более 3 карат как альтернативу инвестициям в более рисковые активы.
Если вы намерены продать ювелирное украшение с бриллиантами - достаточно обратиться в компанию VIPGOLD. Специалисты смогут объективно оценить ювелирные изделия, причем абсолютно бесплатно. Так же в каталоге ломбарда представлены элитные изделия под продажу - интересные варианты для тех, кто намерен инвестировать в бриллианты.
Как получить максимальную выгоду
Для инвестирования средств подходят неоправленные варианты, поскольку их всегда можно использовать для изготовления ювелирных изделия, а значит - продать дороже. Подлинность драгоценного камня должна быть подтверждена соответствующим сертификатом. В целом торговля драгоценными камнями существенно упростилась, и поэтому при покупке и продаже оформляется минимум документов. Поэтому, если вам необходимо будет продать кольцо с бриллиантом, вы можете просто обратиться в ломбард VIPGOLD - сделка займет буквально 1-2 дня.
Преимущества вложений
У этих драгоценных камней есть несколько преимуществ:
Запас бриллиантов в мире ограничен. Вероятность того, что в ближайшие годы найдут крупное месторождение, стремится к нулю. А ресурсы старых месторождений раньше или позже будут исчерпаны. Поэтому в перспективе стоимость бриллиантов будет расти.
Что нужно учесть
Следует различать рынок «белых» (или бесцветных) бриллиантов и рынок цветных камушков (это камни, которые от природы имеют необычную окраску). Белые бриллианты в большей степени подвержены ценовым колебаниям. Цветные камни стоят дороже, но их стоимость стабильно растет и после покупки.
У частного лица не так много возможностей для быстрой продажи бриллианта, поэтому цена может быть не очень выгодной - по крайней мере, для белых камней. На цветных всегда можно заработать больше.
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