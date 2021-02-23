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Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
16:47 22.02.2021 |
Совмещать работу и изучение иностранных языков абсолютно реально. И для этого не обязательно жертвовать сном или свободным временем, ведь в современных реалиях языковые школы предлагают широкий пакет возможностей для корпоративных клиентов.
Greenwich - школа изучения английского и немецкого языков, которая работает с более чем 80 компаниями разных направлений. Во время составления программы обучения берется во внимание сфера деятельности организации, чтобы учесть профессиональную лексику и другие нюансы. После тестирования для определения уровня языка можно пройти бесплатный пробный урок с преподавателем.
Занятия с Greenwich не похожи на скучные и монотонные уроки в школе с заучиванием материала.
Для эффективности используются интерактивные методы обучения, игры, видео, диалоги и многое другое.
Тайм-менеджмент корпоративных сотрудников не пострадает. Для каждого ученика подбирается удобное время обучения, а отменить урок можно за три часа до занятия.
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