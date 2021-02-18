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7 ситуаций, когда пластическая операция необходима по медицинским показаниям
11:31 18.02.2021 |
Пластические операции не всегда делают, чтобы выглядеть моложе. Хирургическое вмешательство может быть назначено по медицинским показаниям - речь о реконструктивной пластической хирургии.
Что относят к реконструктивным операциям и где их проводят в Украине? За ответами мы отправились в клинику Adonis.
В чем суть медицинских показаний для пластики
"Цель хирургического вмешательства - восстановить естественную форму органов, черт лица, функциональность определенных участков тела", - отмечает хирург в киеве клиники Adonis, где проводят подобные операции. Это может быть удаление "подозрительных" родинок, рубцов, которые в группе риска возникновения новообразований, шрамов после ожогов, поскольку рубцовые ткани, крупные родинки способны перерождаться в злокачественные новообразования и провоцировать рак.
Какие еще операции относят к реконструктивным:
Если по медицинским показаниям вам показана пластическая хирургия киев, точнее, киевские клиники смогут вам в этом помочь.
Где проводят реконструктивные операции
Такие операции - одни из самых сложных пластических манипуляций. Оперативное вмешательство требует подготовки и тщательного осмотра пациента.
После операции начинается длительный восстановительный период, на протяжении которого пациенту нужно оставаться под наблюдением.
Поэтому эксперты рекомендуют обращаться в клиники полного цикла, например, https://adonis.com.ua/, где есть возможность пройти процедуры от А до Я, от анализов до последнего дня реабилитации.
Чем отличается реконструктивная операция от эстетической пластики
"Операции красоты" проводят по желанию клиента. Их цель - омоложение, приобретение привлекательного внешнего вида, коррекция внешности по своим предпочтениям, устранения мелких недочетов во внешности. В то время как реконструктивная пластика направлена на восстановление лица, форм тела, подвижности суставов, без чего жизнь пациента нельзя назвать полноценной.
Такие манипуляции проводят спустя 1-2 года после травмы, деформации. И не всегда получается обойтись одним хирургическим вмешательством - требуется несколько операций с полноценным реабилитационным периодом после каждой.
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