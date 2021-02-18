7 ситуаций, когда пластическая операция необходима по медицинским показаниям

Пластические операции не всегда делают, чтобы выглядеть моложе. Хирургическое вмешательство может быть назначено по медицинским показаниям - речь о реконструктивной пластической хирургии.

Что относят к реконструктивным операциям и где их проводят в Украине? За ответами мы отправились в клинику Adonis.

В чем суть медицинских показаний для пластики

"Цель хирургического вмешательства - восстановить естественную форму органов, черт лица, функциональность определенных участков тела", - отмечает хирург в киеве клиники Adonis, где проводят подобные операции. Это может быть удаление "подозрительных" родинок, рубцов, которые в группе риска возникновения новообразований, шрамов после ожогов, поскольку рубцовые ткани, крупные родинки способны перерождаться в злокачественные новообразования и провоцировать рак.

Какие еще операции относят к реконструктивным:

коррекция, устранение дефектов внешности. Как врожденных ("заячья губа", "волчья пасть"), так и приобретенных (порезы, переломы лицевых костей после ДТП);

восстановление груди после удаления молочной железы, пораженной раковой опухолью. Так восстанавливаются утраченные формы с помощью протезов. Это "преображение" помогает вернуть и психологическое здоровье пациентки;

ринопластика, когда восстанавливают форму носа после перелома. А также в случае, если из-за искривления носовой перегородки пациент не может нормально дышать носом, храпит и постоянно страдает от ринита;

восстановление подвижности суставов (устранение контрактуры). В случае, когда патология проявляется в невозможности согнуть/разогнуть пальцы рук, при сращении пальцев;

замещение мягких тканей, сухожилий, мышц, утраченных после травмы, на эндопротезы;

липосакция при сильном ожирении.

Если по медицинским показаниям вам показана пластическая хирургия киев, точнее, киевские клиники смогут вам в этом помочь.

Где проводят реконструктивные операции

Такие операции - одни из самых сложных пластических манипуляций. Оперативное вмешательство требует подготовки и тщательного осмотра пациента.

После операции начинается длительный восстановительный период, на протяжении которого пациенту нужно оставаться под наблюдением.

Поэтому эксперты рекомендуют обращаться в клиники полного цикла, например, https://adonis.com.ua/, где есть возможность пройти процедуры от А до Я, от анализов до последнего дня реабилитации.

Чем отличается реконструктивная операция от эстетической пластики

"Операции красоты" проводят по желанию клиента. Их цель - омоложение, приобретение привлекательного внешнего вида, коррекция внешности по своим предпочтениям, устранения мелких недочетов во внешности. В то время как реконструктивная пластика направлена на восстановление лица, форм тела, подвижности суставов, без чего жизнь пациента нельзя назвать полноценной.

Такие манипуляции проводят спустя 1-2 года после травмы, деформации. И не всегда получается обойтись одним хирургическим вмешательством - требуется несколько операций с полноценным реабилитационным периодом после каждой.