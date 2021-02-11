Как выбрать корпоративный Интернет для офиса

В современном мире корпоративный Интернет нужен любой компании. Он является инструментом коммуникации с клиентами, продаж и поиска инвесторов. Сбои или отсутствие подключения к сети могут мешать работе предприятия или стать причиной оттока клиентов.

Чтобы выбрать надежного провайдера для Интернета в офис, обратите внимание на следующие рекомендации:

Подберите необходимую скорость. Скорость соединения зависит от размеров вашего офиса. Ведь чем он масштабнее, тем больше данных проходит через сеть. Для небольших офисов подойдет скорость от 5 Мбит/с. В таком случае Интернетом смогут пользоваться до 15 сотрудников. Для средних офисов (до 50 компьютеров) потребуется скорость около 20–50 Мбит/с. Для крупных предприятий (около 50 сотрудников и выше) скорость должна составлять от 50 до 100 Мбит/с. Но учтите, что скорость Интернета зависит не только от провайдера, но и от оборудования, которое вы будете использовать для подключения. Список предоставляемых услуг. Перед подключением внимательно изучите договор, ведь там могут отсутствовать услуги, которые вам необходимы. Поэтому лучше отдать предпочтение крупным провайдерам, которые предоставляют услуги под ключ: от подбора оборудования до монтажа. Тогда нет риска совершить ошибку при выборе роутера или проектирования сети Wi-Fi. Помимо Интернета, крупные предприятия предлагают и другие услуги, например монтаж СКС, которые могут вам пригодится в дальнейшем. Организация беспроводной связи. Отсутствие Интернета хотя бы на пять минут может обернутся катастрофой, так как бизнес может понести серьезные убытки. Тут также стоит присмотреться к крупным провайдерам. Корпоративный Интернет от известного поставщика связи более надежный, ведь у них качественное оборудование, хорошо защищенные каналы и резервные узлы, которые включаются в случае поломки основных.

Надежным провайдером, который обеспечит Интернет для юридических лиц, является Ланет БИЗНЕС. Компания предоставляет качественное и стабильное подключение на высокой скорости. Для вашего комфорта была разработана линейка тарифов для бизнеса разных масштабов. В каждом пакете безлимитный доступ к украинским ресурсам на скорости от 100 Мбит/c и международным на скорости от 10 до 100 Мбит/с. Подключив Ланет БИЗНЕС, вы получите выделенную линию высокоскоростного качественного Интернета и возможность самостоятельного контроля расходов в онлайн-кабинете.

Поставщик связи предлагает не только Интернет для юридических лиц, но и ряд дополнительных услуг:

Монтаж СКС. Установив СКС, вы наладите полноценный доступ ко всем необходимым ресурсам и избежите лишних трат.

Проектирование ЛВС. Монтаж ЛВС позволит пользоваться ресурсами всех рабочих станций, за которыми работают сотрудники, а также коммуникационным и периферийным оборудованием.

Установка видеонаблюдения. Монтаж видеонаблюдения поможет снизить риски кражи.

Ланет БИЗНЕС гарантирует высокую скорость, оптимальные цены, качественный сервис и техническую поддержку!

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