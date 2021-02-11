Финансовые новости
- |
- 11.02.21
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как выбрать корпоративный Интернет для офиса
16:21 11.02.2021 |
В современном мире корпоративный Интернет нужен любой компании. Он является инструментом коммуникации с клиентами, продаж и поиска инвесторов. Сбои или отсутствие подключения к сети могут мешать работе предприятия или стать причиной оттока клиентов.
Чтобы выбрать надежного провайдера для Интернета в офис, обратите внимание на следующие рекомендации:
- Подберите необходимую скорость. Скорость соединения зависит от размеров вашего офиса. Ведь чем он масштабнее, тем больше данных проходит через сеть. Для небольших офисов подойдет скорость от 5 Мбит/с. В таком случае Интернетом смогут пользоваться до 15 сотрудников. Для средних офисов (до 50 компьютеров) потребуется скорость около 20–50 Мбит/с. Для крупных предприятий (около 50 сотрудников и выше) скорость должна составлять от 50 до 100 Мбит/с. Но учтите, что скорость Интернета зависит не только от провайдера, но и от оборудования, которое вы будете использовать для подключения.
- Список предоставляемых услуг. Перед подключением внимательно изучите договор, ведь там могут отсутствовать услуги, которые вам необходимы. Поэтому лучше отдать предпочтение крупным провайдерам, которые предоставляют услуги под ключ: от подбора оборудования до монтажа. Тогда нет риска совершить ошибку при выборе роутера или проектирования сети Wi-Fi. Помимо Интернета, крупные предприятия предлагают и другие услуги, например монтаж СКС, которые могут вам пригодится в дальнейшем.
- Организация беспроводной связи. Отсутствие Интернета хотя бы на пять минут может обернутся катастрофой, так как бизнес может понести серьезные убытки. Тут также стоит присмотреться к крупным провайдерам. Корпоративный Интернет от известного поставщика связи более надежный, ведь у них качественное оборудование, хорошо защищенные каналы и резервные узлы, которые включаются в случае поломки основных.
Надежным провайдером, который обеспечит Интернет для юридических лиц, является Ланет БИЗНЕС. Компания предоставляет качественное и стабильное подключение на высокой скорости. Для вашего комфорта была разработана линейка тарифов для бизнеса разных масштабов. В каждом пакете безлимитный доступ к украинским ресурсам на скорости от 100 Мбит/c и международным на скорости от 10 до 100 Мбит/с. Подключив Ланет БИЗНЕС, вы получите выделенную линию высокоскоростного качественного Интернета и возможность самостоятельного контроля расходов в онлайн-кабинете.
Поставщик связи предлагает не только Интернет для юридических лиц, но и ряд дополнительных услуг:
Ланет БИЗНЕС гарантирует высокую скорость, оптимальные цены, качественный сервис и техническую поддержку!
Обращайтесь:
Киев, проспект Победы, 118
sale@lanet.ua
(044) 500-43-41
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кива и гранаты для Зеленского. Как скоро Медведчук сбежит в Москву
|Головатый вместо Тупицкого: Правда ли, что Конституционный Суд скоро заработает
|Рейтинг, да не тот. Смогут ли Кличко и Разумков встретиться во втором туре президентских выборов
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|5 бытовых приборов, которые нужно купить до того, как спроектировать кухню
|Как действовать заемщику, если кредитор обратился в суд?
|ІІІ Конгресс виноделов назвали стал самым знаковым событием отрасли в 2020 году
|Создано для комфорта
|Как с комфортом добраться в Прагу
|Как мужчине выглядеть стильно: 4 совета от дизайнеров Roy Robson
Это интересно
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
|Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США
|Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
|Jeep анонсировал электрический Wrangler
|США за пять лет создадут технологии и материалы для строительства в космосе
|Предложен новый тип оперативной памяти, который ускорит развитие искусственного интеллекта