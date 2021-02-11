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5 бытовых приборов, которые нужно купить до того, как спроектировать кухню
18:03 10.02.2021 |
Неопытные в вопросах ремонта хозяйки думают, что когда поднимается вопрос о замене кухонного гарнитура, первым делом зовут мебельщиков. Именно они делают чертежи и выполняют любые "хотелки" заказчицы: здесь поставлю индийские специи, а рукомойник разместите у окна.
На практике до проектирования кухни вам придется совершить 5 крупных покупок бытовой техники, в том числе, купить вытяжку https://eldorado.ua/hoods/c1039066/.
В нашей статье, совместно с консультантами гипермаркета Eldorado, мы расскажем, почему ремонт на кухне начинается с похода в магазин бытовой техники.
Встроенная или отдельностоящая - вот в чем вопрос
Мало кто решается на обновку кухонного гарнитура, планируя сохранить старую технику. Разве что частично. Поэтому первый вопрос, который вам зададут мебельщики: "Какая будет бытовая техника - встроенная или отдельностоящая?". В частности, речь пойдет о холодильнике и посудомоечной машине.
От ответа на этот вопрос зависят сроки изготовления и стоимость готовой кухни. И если вы решили выбрать встроенную технику, вас попросят ее предъявить: все размеры зависят от конкретных приборов, которые должны быть, как минимум, выбраны, а, как максимум, - куплены.
Для отдельностоящего холодильника можно оставить нишу типового размера, но для встроенного агрегата потребуются конкретные замеры, поскольку его дверцы закрываются фасадами кухни. Тот же нюанс и с посудомойкой. Вот вам первые два кандидата на покупку.
Как обыграть зону готовки
И здесь мы снова сталкиваемся с вопросом выбора техники. Если вы решите оставить старую плиту и вытяжку, мебельщики "впишут" их в новый гарнитур. Но если мечтаете купить варочную поверхность, понадобится и встраиваемая духовка. Придется их выбрать в магазине заранее, чтобы у мебельщиков были замеры приборов и потом все встало на свои места в буквальном смысле.
Чтобы убедиться, насколько духовые шкафы отличаются друг от друга, полистайте соответствующие разделы в интернет-магазинах, торгующих бытовой техникой или сходите на офлайн-точку. Вы увидите, что возможная ширина прибора - от 44,7 см до 64,7 см и поймете, почему вас просят назвать или предъявить выбранную модель сразу.
От типа варочной поверхности (газовая, комбинированная или индукция) зависит и мощность вытяжки, которую тоже придется докупить - старая, скорее всего, не подойдет по параметрам к новой бытовой технике. И вот еще 3 бытовых прибора добавляются к уже имеющимся в списке.
И помните: все эти девайсы работают от розетки, поэтому в гости накануне к вам зайдет и электрик, чтобы предусмотреть электропитание для всех "новеньких".
Что еще нужно на кухне
Кухня, пожалуй, единственное помещение в квартире, которое кардинально отличается у разных хозяев. У каждой семьи собственные пищевые привычки, число домочадцев, есть или нет потребности в ежедневной готовке, культ сыроедения и т.д. Поэтому конфигурация и наполненность бытовой техникой кухни сугубо индивидуальна.
Мы назвали только 5 приборов, которые встречаются почти на каждой новой кухне. Этот набор принято считать "стандартным". Но хозяева также встраивают в гарнитур и микроволновку, кофемашину, винный шкаф, камеру интенсивного охлаждения и другие приборы.
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