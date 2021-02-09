Как действовать заемщику, если кредитор обратился в суд?

Часть украинцев испытывает проблемы со своевременным погашением кредитных обязательств. Причин этому множество: и экономический кризис, и пандемия коронавируса, и неспособность некоторых заемщиков правильно рассчитать силы. Независимо от того, почему вы не можете платить, сдаваться и опускать руки нельзя. Выясним, что делать должнику, если подали в суд за неуплату кредита.





Алгоритм действий неплатежеспособного должника

Если кредитор подал в суд, значит предварительные стадии истребования денег: напоминания и коллекторская травля уже позади. Заемщик перепробовал разные способы изыскания финансовых средств и добыть их не сумел. Впереди ожидают:

вынесение судебного решения о принудительном взыскании долга;

открытие исполнительного производства;

арест, конфискация и распродажа имущества.

При неудачном раскладе, можно остаться без имущества и остаться должным.

Алгоритм действий, в этом случае, чрезвычайно прост — нужно немедленно обратиться за юридической помощью и получить ее. Но должнику нужен не любой человек с юридическим образованием, а кредитный адвокат. Это юрист, избравший областью своей деятельности узкую часть юриспруденции — кредитование. Досконально изучить все законодательство и научиться применять его с пользой для клиента невозможно. Должнику нужен узкий специалист, имеющий опыт защиты прав неплатежеспособных заемщиков.

Многие опасаются, что услуги адвоката придется оплатить, а толка не будет. Первая консультация банковского юриста, онлайн или по телефону, обычно бесплатна. Вначале пути риск отсутствует.

Кредитный адвокат может:

Изучить договор кредитования и обжаловать его в суде, при обнаружении ошибок и нарушений законодательства. Если речь идет о договорах различных микрофинансовых организаций, законные права заемщика там нарушаются сплошь и рядом. Адвокатам часто удается списать незаконно начисленные проценты и штрафы. Иногда размер долга, после такого списания, уменьшается в несколько раз.

Отсрочить вынесение решения о принудительном взыскании долга. Это дает дополнительное время на поиск выхода из ситуации. Минимальная отсрочка — несколько месяцев, максимальная — несколько лет.

Снять аресты счетов и имущества, обжаловать действия исполнителя и препятствовать изъятию собственности должника. Это, опять же, дополнительное время и возможность пользоваться и распоряжаться имуществом.

Организовать процедуру банкротства. Это позволяет погасить долг полностью, отдав имущество значительно меньшей стоимости.

Предложить варианты погашения кредита доступными должнику способами. Один из них — выкуп долга и погашение его со скидкой.

Куда должнику обратиться за помощью?

Специализирующаяся на защите прав заемщиков, юридическая компания ПИК, уже 10 лет успешно помогает своим клиентам. Юристы компании выиграли тысячи споров в суде и сняли с клиентов долговую нагрузку на миллионы гривен. Свяжитесь с представителями ПИК, они работают по всей Украине.