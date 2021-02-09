Финансовые новости
- |
- 09.02.21
- |
- 23:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как действовать заемщику, если кредитор обратился в суд?
16:47 09.02.2021 |
Часть украинцев испытывает проблемы со своевременным погашением кредитных обязательств. Причин этому множество: и экономический кризис, и пандемия коронавируса, и неспособность некоторых заемщиков правильно рассчитать силы. Независимо от того, почему вы не можете платить, сдаваться и опускать руки нельзя. Выясним, что делать должнику, если подали в суд за неуплату кредита.
Алгоритм действий неплатежеспособного должника
Если кредитор подал в суд, значит предварительные стадии истребования денег: напоминания и коллекторская травля уже позади. Заемщик перепробовал разные способы изыскания финансовых средств и добыть их не сумел. Впереди ожидают:
При неудачном раскладе, можно остаться без имущества и остаться должным.
Алгоритм действий, в этом случае, чрезвычайно прост — нужно немедленно обратиться за юридической помощью и получить ее. Но должнику нужен не любой человек с юридическим образованием, а кредитный адвокат. Это юрист, избравший областью своей деятельности узкую часть юриспруденции — кредитование. Досконально изучить все законодательство и научиться применять его с пользой для клиента невозможно. Должнику нужен узкий специалист, имеющий опыт защиты прав неплатежеспособных заемщиков.
Многие опасаются, что услуги адвоката придется оплатить, а толка не будет. Первая консультация банковского юриста, онлайн или по телефону, обычно бесплатна. Вначале пути риск отсутствует.
Кредитный адвокат может:
Куда должнику обратиться за помощью?
Специализирующаяся на защите прав заемщиков, юридическая компания ПИК, уже 10 лет успешно помогает своим клиентам. Юристы компании выиграли тысячи споров в суде и сняли с клиентов долговую нагрузку на миллионы гривен. Свяжитесь с представителями ПИК, они работают по всей Украине.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Бандеровцы Зеленского»? Зачем Банковая готовит перезагрузку «Слуги народа»
|Нагнали жути. Почему гнев Пекина из-за санкций против покупателя «Мотор Сич» преувеличен
|АрМоВир от Зеленского: Поверят ли избиратели в новую идеологию «слуг»
|На межбанке 8 февраля наблюдалась тотальная валютная продажа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ІІІ Конгресс виноделов назвали стал самым знаковым событием отрасли в 2020 году
|Создано для комфорта
|Как с комфортом добраться в Прагу
|Как мужчине выглядеть стильно: 4 совета от дизайнеров Roy Robson
|Электризуются волосы зимой: 4 способа избавиться от проблемы
|Почему я ремонтирую телефон в АКС сервисе
Это интересно
|Tesla выпустит 2500 электрических грузовиков до конца года
|Intel создала монстра. Графический процессор Xe-HPC на самом деле содержит не 12, а 41 чиплет
|Концерн Daimler разделят и переименуют в Mercedes-Benz
|В лаборатории Microsoft создали криогенный контроллер кубитов, который обещает революцию в квантовых компьютерах
|Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder
|Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
|В Forbes назвали 11 криптовалютных миллиардеров