ІІІ Конгресс виноделов назвали стал самым знаковым событием отрасли в 2020 году

Подводя итоги 2020 года в винодельческой отрасли можно смело утверждать, что наиболее знаковым событием стало проведение в начале ноября уже третьего по счету Конгресса виноделов Украины. Целесообразность проведения мероприятий в таком формате давно доказала свою эффективность, ведь обмен опытом ведущих виноделов позволяет не только повысить технологический прогресс отрасли в целом, но и дать толчок развитию отдельных украинских брендов.





Конгресс 2020 года прошел в международном выставочном центре 4 ноября. Среди участников мероприятия можно отметить руководителей профильных ассоциаций, владельцев крупнейших винодельческих предприятий Украины, представителей государственных органов и научного сообщества. Одним из наиболее важных вопросов, обсуждаемых на форуме, стало внесение изменений в законодательство, в частности, маркировка сухого столового вина как продукта питания, и, как следствие, упразднение акцизного налога на данный продукт. Кроме того, обсуждался проект распоряжения Кабмина о развитии винодельческой отрасли до 2030 года.





По словам главы Ассоциации крафтовых виноделов Причерноморья Георгия Молчанова, столь позитивные для отрасли изменения в госрегулировании были бы невозможны без активной гражданской позиции самих виноделов.

«Мы работаем над дерегуляцией рынка, были одними из инициаторов создания рабочей группы в профильном министерстве. Сотрудничали с Кабмином и отстаивали идею отмены акциза» - отметил Молчанов.

Глава Общественной организации «Укрсадвинпром» Владимир Печко подчеркнул важность экспортного потенциала винодельческой отрасли и необходимость освоения мировых рынков отечественными производителями.

«На международных выставках бывают отдельные производители вин из Украины, но их работа в поставке на экспорт не достаточная. Необходимо проводить больше работы по пуляризации Украины, как производителя качественной винодельческой продукции.» - подчеркнул он.

Кроме представителей производственного сегмента на Конгрессе выступили ведущие эксперты и ученые в области виноделия. Так, заведующая кафедрой технологий вина и сенсорного анализа Одесской национальной академии пищевых технологий Оксана Ткаченко проанонсировала проведение в марте 2021 года недели вина в Одессе. Одной из основных целей данного мероприятия будет популяризация качественного украинского вина. В программе Odessa Wine Week будет демонстрация передовых технических достижений в виноделии со всего мира.

На конгрессе также была затронута проблема потепления и глобально изменения климата. В частности, были представлены результаты исследования, проведенного «Институтом виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова». По мнению ученых климат в Украине будет становиться все более теплым. Среднегодовая температура к 2050 году повысится на 1-2 градуса Цельсия. Кроме того, значительно снизится количество среднегодовых осадков и произойдет их сезонное перераспределение. Все эти изменения приведут к улучшению условий окружающей среды для производства винограда и виноделия в центре и на севере страны, но могут негативно повлиять на урожайность в южных регионах.

В целом конгресс по праву считается наиболее рейтинговым событием в отрасли в 2020 году, так как он сыграл роль площадки для обмена опытом и дискуссионного клуба, объединил в рамках одного мероприятия производителей, общественные организации, научных учреждений и представителей госорганов.

Среди других мероприятий, связанных с вином и виноделием, проведенных в 2020 году можно выделить прежде всего Киевский фестиваль еды и вина, прошедший в конце августа, а также винный фестиваль в Мукачево, который прошел в январе.