Финансовые новости
- |
- 09.02.21
- |
- 02:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ІІІ Конгресс виноделов назвали стал самым знаковым событием отрасли в 2020 году
15:41 08.02.2021 |
Подводя итоги 2020 года в винодельческой отрасли можно смело утверждать, что наиболее знаковым событием стало проведение в начале ноября уже третьего по счету Конгресса виноделов Украины. Целесообразность проведения мероприятий в таком формате давно доказала свою эффективность, ведь обмен опытом ведущих виноделов позволяет не только повысить технологический прогресс отрасли в целом, но и дать толчок развитию отдельных украинских брендов.
Конгресс 2020 года прошел в международном выставочном центре 4 ноября. Среди участников мероприятия можно отметить руководителей профильных ассоциаций, владельцев крупнейших винодельческих предприятий Украины, представителей государственных органов и научного сообщества. Одним из наиболее важных вопросов, обсуждаемых на форуме, стало внесение изменений в законодательство, в частности, маркировка сухого столового вина как продукта питания, и, как следствие, упразднение акцизного налога на данный продукт. Кроме того, обсуждался проект распоряжения Кабмина о развитии винодельческой отрасли до 2030 года.
По словам главы Ассоциации крафтовых виноделов Причерноморья Георгия Молчанова, столь позитивные для отрасли изменения в госрегулировании были бы невозможны без активной гражданской позиции самих виноделов.
«Мы работаем над дерегуляцией рынка, были одними из инициаторов создания рабочей группы в профильном министерстве. Сотрудничали с Кабмином и отстаивали идею отмены акциза» - отметил Молчанов.
Глава Общественной организации «Укрсадвинпром» Владимир Печко подчеркнул важность экспортного потенциала винодельческой отрасли и необходимость освоения мировых рынков отечественными производителями.
«На международных выставках бывают отдельные производители вин из Украины, но их работа в поставке на экспорт не достаточная. Необходимо проводить больше работы по пуляризации Украины, как производителя качественной винодельческой продукции.» - подчеркнул он.
Кроме представителей производственного сегмента на Конгрессе выступили ведущие эксперты и ученые в области виноделия. Так, заведующая кафедрой технологий вина и сенсорного анализа Одесской национальной академии пищевых технологий Оксана Ткаченко проанонсировала проведение в марте 2021 года недели вина в Одессе. Одной из основных целей данного мероприятия будет популяризация качественного украинского вина. В программе Odessa Wine Week будет демонстрация передовых технических достижений в виноделии со всего мира.
На конгрессе также была затронута проблема потепления и глобально изменения климата. В частности, были представлены результаты исследования, проведенного «Институтом виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова». По мнению ученых климат в Украине будет становиться все более теплым. Среднегодовая температура к 2050 году повысится на 1-2 градуса Цельсия. Кроме того, значительно снизится количество среднегодовых осадков и произойдет их сезонное перераспределение. Все эти изменения приведут к улучшению условий окружающей среды для производства винограда и виноделия в центре и на севере страны, но могут негативно повлиять на урожайность в южных регионах.
В целом конгресс по праву считается наиболее рейтинговым событием в отрасли в 2020 году, так как он сыграл роль площадки для обмена опытом и дискуссионного клуба, объединил в рамках одного мероприятия производителей, общественные организации, научных учреждений и представителей госорганов.
Среди других мероприятий, связанных с вином и виноделием, проведенных в 2020 году можно выделить прежде всего Киевский фестиваль еды и вина, прошедший в конце августа, а также винный фестиваль в Мукачево, который прошел в январе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сюрприз на юбилей Независимости. Почему Зеленский готовится не к войне, а к выборам
|Нужно просто начать стрелять: Почему Кравчук вошел в роль «ястреба»
|30 диалогов с Владимиром Зеленским, или Как президент попал в ловушку Тимошенко
|Закрытие «каналов Медведчука»: На какого избирателя теперь ориентируется Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Создано для комфорта
|Как с комфортом добраться в Прагу
|Как мужчине выглядеть стильно: 4 совета от дизайнеров Roy Robson
|Электризуются волосы зимой: 4 способа избавиться от проблемы
|Почему я ремонтирую телефон в АКС сервисе
|Xiaomi Mi 11 – долгожданная премьера нового флагмана
Это интересно
|Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder
|Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
|В Forbes назвали 11 криптовалютных миллиардеров
|Google запустила в Австралии платную новостную платформу
|Jaguar запустит в мелкую серию родстер 1950-х годов
|Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink
|Искусственный интеллект поможет владельцам Porsche настроить свои автомобили