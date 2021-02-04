Создано для комфорта

Вроде бы и мягкость у них одинаковая. И подушки похожи. Но почему тогда один диван кажется нам комфортным с первого взгляда, а другой - нет? Как выбрать такую мебель, которая не только станет украшением для интерьера, но еще и превратится в отличное место для отдыха? У нас есть для вас ответы на эти вопросы.

Вельвет

Более всего влияет на наше восприятие комфорта материал обивки. Причем, не только при тактильном контакте, но и при визуальном. Наш мозг уже знает, что дешевые кожзаменители обычно натягивают на недорогую, некомфортную мебель. Поэтому если использовать такую обивку даже на самом мягком и удобном диване, он с первого взгляда нам не понравится. У нас сразу сложится впечатление, что такой диван не может быть комфортным.

В последнее время не только искусственная, но и натуральная кожа подпортила свою репутацию. Многие владельцы общественных помещений понадеялись на то, что кожаные диваны будут служить дольше. И решили не менять их. Или, что еще хуже, привезти из Европы диван, бывший в употреблении. Они сэкономили деньги. На посетителях.

Поэтому, если вы хотите выбрать комфортный диван или мягкое кресло, то берите обязательно предмет с вельветовой обивкой. Обязательно. Конечно, мы тут имеем в виду качественный вельвет с приятной текстурой. По цене он не сильно уступает коже.

Но диван с такой обивкой не только выглядит замечательно. Он еще и с самого первого взгляда кажется нам невероятно удобным. Так и хочется сесть, расслабиться, вытянуть ноги.

Что касается цвета, то тут стоит подумать о темно-синем или темно-зеленом оттенке. Раньше их применяли только на очень дорогих предметах, созданных по индивидуальному заказу. Сейчас можно найти темно-зеленый диван с хорошим велюром за вполне приемлемую цену. Вот его и берите. Не пожалеете.

Крашеный металл

А этот элемент заставляет любой предмет мебели выглядеть дорого и изящно. Ножки из крашеного металла заставляют даже самый тяжелый диван "провисать в воздухе". Как будто у него нет никакого веса, как у облака.

Не обязательно брать золотые ножки. Можно подумать и о других цветах. Но крашеный металл - это однозначно выбор тех, кто желает создать идеальный интерьер, подобрав красивую и удобную мебель.

Спинка

Важен размер и форма. Спинка не должна быть слишком высокой. Главное, чтобы она достигала середины вашей спины. Поддерживала поясничный отдел. Именно он быстро у нас устает и вызывает боль. Поэтому стоит брать мягкие кресла со средней спинкой. Чтобы она доходила вам до лопаток.

Не переживайте, на такую спинку приятно откидываться. Хотя она доходит только до грудного отдела вашего позвоночника, при длительном сидении у вас не возникнут болевые ощущения. Забудьте про высокие кресла. Мода на них ушла в прошлое.

Подушка на сиденье

Они должны быть мягкими и красивыми. Не обязательно высокими и объемными. Подушки могут даже не выделяться на поверхности дивана. Главное то, что вы чувствуете, когда садитесь на них.

Вот так все просто. Обращайте внимание на мелочи. И уделяйте внимание визуальной составляющей, не только тактильным ощущениям. И тогда вы сумеете собрать идеальный, комфортный интерьер.