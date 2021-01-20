Как мужчине выглядеть стильно: 4 совета от дизайнеров Roy Robson

Женский "шопоголизм" постоянный предмет насмешек и сюжетов для анекдотов, но мужчины любят обновки не меньше. По неофициальным подсчетам, мужчины в месяц тратят на одежду в среднем на 10 долларов больше, чем дамы. И за дверцами платяного шкафа у многих огромный арсенал: мужские костюмы, футболки, джинсы и т. д.

Но мало прикупить с десяток модных вещиц, нужно грамотно их сочетать и дополнять, чтобы выглядеть стильным. "Успешность, смелость, мужество, модные цвета и аксессуары выделяют современных денди в этом сезоне", - заявляют эксперты легендарного бренда мужской одежды Roy Robson.

Совместно с ними мы подготовили несколько дельных советов, как мужчине выглядеть стильно в любой ситуации.

Одежда по случаю

Когда вы собираетесь куда-либо, важно понимать формат предстоящего мероприятия - посиделки в компании друзей или переговоры с поставщиками.

Убедитесь, что вы подготовили одежду, которая подчеркнет ваш профессионализм, если отправляетесь в офис - штаны брюки мужские, пиджак, рубашку. Либо же не сковывает движений, если собираетесь на встречу с "таинственной незнакомкой". В противном случае, правильного первого впечатления не произвести.

Выбор цветов

Есть ли какие-то правильные цвета для мужской одежды? Нет. Для повседневных образов допустимы яркие рубашки и футболки, шутливые принты и все, что вам по душе. Но в профессиональном плане придется придерживаться дресс-кода, даже если он четко не прописан в уставе вашей компании.

В офис надевают одежду приглушенных оттенков. Классика и беспроигрышный вариант - черный и синий. Но даже под строгий костюм галстук купить можно любого цвета, с узором или в горошек.

Подбор ремня и обуви

Есть негласные правила делового тона в одежде. И ремень с обувью должны перекликаться. А если есть галстук, то и на него это правило распространяется тоже. Не надевайте белую бабочку с коричневыми туфлями. Не обязательно подбирать аксессуары тон в тон, но цветовое сочетание в любом случае важно.

Люксовые часы

Часы - это не только прибор для измерения времени, но и вложение в ваш статус и имидж. Поэтому на часах экономить нельзя. По ним партнеры судят о вашем стиле и профессионализме, не обращая внимания на дорогой пиджак.

Лучше выбрать аксессуар с универсальным металлическим браслетом или кожаным черным ремешком. В сочетании с черным и серебристым циферблатом такие часы стильно смотрятся на руке и подходят к любому костюму.

Есть много способов создать подходящий образ, и 4 из них вы уже освоили. Дерзайте и будьте в тренде!