Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Электризуются волосы зимой: 4 способа избавиться от проблемы
15:47 20.01.2021 |
Как бороться с наэлектризованностью волос мы попросили рассказать стилистов легендарного бренда Lakme.
Увлажняющий шампунь
Зимой пряди часто пересыхают из-за недостатка влаги в воздухе, проблему усугубляет пересушенный отопительными приборами воздух в помещении.
"Безсульфатный увлажняющий Лакме шампунь для всех типов волос мягко очищает от загрязнений, увлажняет и предотвращает обезвоживание волосяного волокна", - говорят специалисты.
Также хорошо помогает сухим волосам формула с алоэ вера, а ломкими и непослушными - средство с аргановым маслом.
Даже если вы используете шампунь для определенного типа волос в другие месяцы, зимой эксперты рекомендуют предпочесть увлажняющие формулы.
Дополнительное увлажнение
Несмываемые формулы увлажняющих кондиционеров Lakme купить можно в виде спрея, который наносится по мере надобности. "Двухфазный кондиционер делает волосы мягкими без матового эффекта. Мгновенно распутывает пряди и добавляет блеск, защищая и сохраняя волосы от агрессивного воздействия окружающей среды", - так звучит описание средства для дополнительного увлажнения Lak-2 Instant Hair Conditioner Rinse-free.
Нужно постоянно поддерживать уровень влаги в волосах, то есть, использовать кондиционер сразу после мытья волос. Конечно, эту процедуру следует проводить круглый год, но зимой это особенно важно. Кондиционер увлажняет пряди изнутри и защищает их от перепада температур - сильного тепла в офисе и мороза на улице.
Есть еще одно средство, восстанавливающее природный баланс влаги в волосах, отчего кудри приобретают сияние, мягкость и эластичность - Лакме бальзам для волос. На него стилисты также рекомендуют обратить пристальное внимание.
Фен с ионизацией воздуха
Такой фен выпускает отрицательно заряженные ионы, чтобы нейтрализовать накопившийся в волосах положительный заряд. Ионы также минимизируют негативное воздействие горячего воздуха на волосы. Но для максимальной защиты рекомендовано использовать спрей-термозащиту.
Ионизированный поток воздуха из фена превращает воду на волосах в мельчайшие капельки, которые мгновенно впитываются, и волосы быстрее сохнут. При этом остаются увлажненными длительное время. Если регулярно пользоваться таким феном, локоны будут более гладкими и шелковистыми.
И смените шапку!
Посмотрите, из какого материала ваша любимая шапка или подкладка в ней. Больше всего электризации способствует акриловый и хлопковый подклад. Оптимальная - атласная подкладка, по которой волосы легко скользят.
Рекомендуем дополнительно почитать о свойствах разной ткани, чтобы подобрать подходящий головной убор на зиму и навсегда забыть об электризующихся волосах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
|«Кто в доме хозяин». Зачем Зеленский мешает Тупицкому зайти в Конституционный суд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Электризуются волосы зимой: 4 способа избавиться от проблемы
|Почему я ремонтирую телефон в АКС сервисе
|Xiaomi Mi 11 – долгожданная премьера нового флагмана
|Покупаем в новую квартиру технику первой необходимости
|Новогодняя распродажа мебели от производителя FlashNika - скидки до 50%!
|Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду: 5 важных шагов
Это интересно
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов