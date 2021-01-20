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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Электризуются волосы зимой: 4 способа избавиться от проблемы

15:47 20.01.2021 |

Пресс-релизы

 
Наверное, каждая женщина замечает, что зимой волосы особенно электризуются. Локоны притягиваются к одежде, приподнимаются вверх, иногда потрескивают. Мы не будем вдаваться в основы физики и рассказывать, почему так происходит. Скажем лишь, что всему виной сухость волос и недостаток влаги в них. 

Как бороться с наэлектризованностью волос мы попросили рассказать стилистов легендарного бренда Lakme.

Увлажняющий шампунь

Зимой пряди часто пересыхают из-за недостатка влаги в воздухе, проблему усугубляет пересушенный отопительными приборами воздух в помещении. 

"Безсульфатный увлажняющий Лакме шампунь для всех типов волос мягко очищает от загрязнений, увлажняет и предотвращает обезвоживание волосяного волокна", - говорят специалисты. 

Также хорошо помогает сухим волосам формула с алоэ вера, а ломкими и непослушными - средство с аргановым маслом. 

Даже если вы используете шампунь для определенного типа волос в другие месяцы, зимой эксперты рекомендуют предпочесть увлажняющие формулы.

Дополнительное увлажнение

Несмываемые формулы увлажняющих кондиционеров Lakme купить можно в виде спрея, который наносится по мере надобности. "Двухфазный кондиционер делает волосы мягкими без матового эффекта. Мгновенно распутывает пряди и добавляет блеск, защищая и сохраняя волосы от агрессивного воздействия окружающей среды", - так звучит описание средства для дополнительного увлажнения Lak-2 Instant Hair Conditioner Rinse-free.

Нужно постоянно поддерживать уровень влаги в волосах, то есть, использовать кондиционер сразу после мытья волос. Конечно, эту процедуру следует проводить круглый год, но зимой это особенно важно. Кондиционер увлажняет пряди изнутри и защищает их от перепада температур - сильного тепла в офисе и мороза на улице. 

Есть еще одно средство, восстанавливающее природный баланс влаги в волосах, отчего кудри приобретают сияние, мягкость и эластичность - Лакме бальзам для волос. На него стилисты также рекомендуют обратить пристальное внимание. 

Фен с ионизацией воздуха

Такой фен выпускает отрицательно заряженные ионы, чтобы нейтрализовать накопившийся в волосах положительный заряд. Ионы также минимизируют негативное воздействие горячего воздуха на волосы. Но для максимальной защиты рекомендовано использовать спрей-термозащиту.

Ионизированный поток воздуха из фена превращает воду на волосах в мельчайшие капельки, которые мгновенно впитываются, и волосы быстрее сохнут. При этом остаются увлажненными длительное время. Если регулярно пользоваться таким феном, локоны будут более гладкими и шелковистыми.

И смените шапку!

Посмотрите, из какого материала ваша любимая шапка или подкладка в ней. Больше всего электризации способствует акриловый и хлопковый подклад. Оптимальная - атласная подкладка, по которой волосы легко скользят. 

Рекомендуем дополнительно почитать о свойствах разной ткани, чтобы подобрать подходящий головной убор на зиму и навсегда забыть об электризующихся волосах.
 

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