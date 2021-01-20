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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему я ремонтирую телефон в АКС сервисе

11:35 20.01.2021 |

Пресс-релизы

Ремонт телефонов - это одна из основных видов услуг, которые предоставляет сервисный центр АКС. Главная особенность работы компании заключается в быстром и качественном ремонте мобильных устройств, пострадавших в результате неаккуратного обращения: падения или залития жидкостями, а также выхода из строя отдельных элементов. Все работы выполняют инженеры высшей категории на самом совершенном оборудовании, благодаря чему большинство ремонтов заканчивается в день обращения клиента.

Перечень услуг, доступных в сервисном центре:

  • замена сенсорного стекла или тачскрина необходима если реакции на касание нет или же имеются необратимые повреждения в виде трещин;
  • замена дисплея понадобиться в том случае, если изображение отсутствует или есть явные признаки механического повреждения матрицы.
  • замена порта питания и передачи данных будет уместна в том случае, когда планшет не реагирует на подключение источника питания или же процесс зарядки периодически пропадает при воздействии на кабель;
  • замена контроллера зарядки и контроллера питания. Если планшет не включается или после замены коннектора питания не принимает заряд, то потребуется компонентный ремонт материнской платы, связанный с заменой соответствующих контроллеров;
  • в результате некорректного обновления или переполненной системной памяти, может понадобиться перепрошивка устройства. Этот процесс связан с установкой программного обеспечения, отличающегося стабильной работой;
  • ремонт или замена чипов памяти. Дело в том что внутренняя память имеет ограниченный ресурс и в результате длительной эксплуатации может понадобиться замена микросхемы флэш-память. 

    • Как заказать услугу "ремонт телефонов" в Украине?

    Несмотря на то, что услугами АКС-сервисом ежедневно пользуются десятки клиентов и объем заказов очень большой, специалисты успевают уделить внимание каждому, не в ущерб качеству. На все виды восстановительных работ предоставляется гарантия не менее одного месяца. Чтобы стать клиентом сервисного центра достаточно будет сделать один телефонный звонок и согласовать дату, когда можно будет приступить к диагностике или ремонту планшета. Также заявку можно оставить непосредственно на сайте, который будет доступен после перехода по этой ссылке https://www.aks.ua/remont-telefony/. Для жителей отдаленных уголков Украины действует специальная услуга согласно которой телефон на ремонт можно передать в СЦ АКС любой транспортной компанией.
     

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