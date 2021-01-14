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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Xiaomi Mi 11 – долгожданная премьера нового флагмана

13:53 14.01.2021 |

Пресс-релизы

В самом конце прошлого года китайский производитель представил свой новый продукт - флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 обзор которого и будет представлен в этой статье. Презентация пошла по нестандартной схеме: старшая версия устройства Xiaomi Mi 11 Pro не была показана одновременно с «обычной», её вынесут на суд публики не раньше китайского Нового Года. Еще одной новинкой поэтапного представления 11го поколения лучших телефонов этого бренда станет появление уменьшенного варианта аппарата - Xiaomi Mi 11 mini. Китайцы решили не отставать от Apple и тоже собираются вывести на рынок телефон с флагманскими характеристиками в компактном корпусе.


 
Если сравнивать вышедшую модель с предыдущим поколением, то прогресс по отношению к Xiaomi Mi 10 очевиден. Очень много мощного и качественного «железа» такого, как процессор, оперативная память, камера и даже аккумулятор для Xaiomi Mi 11 значительно увеличили в емкости. В аппарате есть решения, которые реализованы максимально качественно и оставляют конкурентов позади, но нам встретились и откровенные маркетинговые фишки, без которых, к сожалению, мало кто обходится.


Внешний вид Xiaomi Mi 11

Выглядит аппарат современно и стильно, каких-то радикальных изменений дизайна не произошло. Солидный экстерьер Xiaomi Mi 11 ставит его в один ряд с любыми топ-устройствами, представленными на рынке. Производитель неплохо продумал блок тыльных фотокамер, сделав это узнаваемой «фишкой» модели. Он оформлен в виде квадрата со скругленными углами. Два основных датчика заключены в черный овальный ореол, главный модуль при этом получил еще и глянцевое обрамление по краям. Оформить группу камер в новой флагманской модели у компании Xiaomi вышло и оригинально, и узнаваемо.


 
Следуя современным тенденциям, производитель оснастил новый телефон изогнутым экраном, прочной алюминиевой рамкой, реальную толщину которой удачно скрадывают изгибы стекла (как спереди, так и сзади) и передней камерой, вписанной в круглый глазок в верхнем левом углу лицевой части.


Визуальные и тактильные ощущения, которые дарит нам Xiaomi Mi 11, вполне соответствуют его флагманской цене - за модель просят более 600 долларов. Аппарат получил минимальные рамки вокруг дисплея, также был уменьшен вес устройства. Старший брат - Xiaomi Mi 10, как вы помните, весил целых 208 грамм, новинка с ее 194 граммами веса ощущается явно выигрышнее и более утонченно.


 
Производитель представил две версии задней части смартфона. Одна - это стекло, а вторая выполнена из пластика с имитацией под кожу, очевидно, что этот вариант более практичен с точки зрения долговечности. С обеими стеклянными поверхностями Xiaomi Mi 11 будет выпускаться в синем, черном и белом цвете. А вариант с имитацией кожаного покрытия получит лавандовый или золотистый оттенок.


На наш взгляд, самым богатым цветом здесь станет именно сиреневый, он смотрится необычно для Xiaomi и достаточно респектабельно, сразу же вспоминаются флагманские модели от Samsung.


 
В остальном экстерьер смартфона не удивляет, аппарат изготовлен, следуя всем современным трендам. Здесь нет 3,5 mini jack разъема под наушники, стоит универсальный разъем USB Type-C на нижнем торце смартфона. Слот для симок размещен также внизу, равно как и динамик, кнопки регулировки громкости расположены на правом торце устройства.


Верхняя грань смартфона содержит еще один динамик и гордую надпись Harman Kardon, которая говорит нам о том, кого китайский производитель привлек к разработке звука 11-го флагмана. Звучат динамики действительно достойно, однако каких-то революционных прорывов относительно Xiaomi Mi 10 ожидать не стоит.

Сканер отпечатка пальцев встроен в экран и расположен в отведенном для этого месте.


 
Что интересно, устройство способно распознавать и высчитывать частоту сердечных сокращений, а попросту - пульс, для этого нужно задержать палец на сканере в течение примерно 15 секунд.


Xiaomi Mi 11 характеристики экрана

Устройство снабжено шикарным изогнутым дисплеем диагональю 6,81 дюйма, изготовленного по технологии AMOLED. Разрешение экрана вышло очень солидным - 3200х1440 пикселей. Компания Xiaomi заявляет, что это - едва ли не лучший мобильный экран на текущий момент, и с этим трудно поспорить.


 
Производитель сообщил о поддержке HDR10+, обновление экрана достигает 120 Гц. Частота работы сенсорной поверхности составила рекордные 480 Гц, экран также может похвастать 10-битным цветом. Пиковая яркость тоже впечатляет - целых 1500 нит. Защищает всё это великолепие закаленное стекло Gorilla Glass поколения Victus.


Богатые технические характеристики экрана и на практике смотрятся очень достойно. Цвета на экране яркие, сочные, пикселей не видно, изображение не искажается даже под широким углом. Дисплей контрастный и создает просто отличную картинку. Прямо «из коробки» на экран наклеена дополнительная защитная пленка. Снимать ее или нет - каждый владелец определит сам.

Пользователь может выбрать и настройки экрана по умолчанию, среди них особый режим для чтения с приятными теплыми тонами, тема с тёмными цветами для просмотра в ночное время, режим Always on Display. Можно отрегулировать размер шрифта и покопаться в расширенных настройках передачи цветов.


 
Xiaomi Mi 11 снабжен специальным программным решением - новым механизмом улучшения качества изображения AI master. Это позволяет в полной мере использовать возможности расширения 2K.


AI master помогает более качественно отображать сверхвысокое разрешение, используя интеллектуальную оптимизацию сцены. Также этот софт способен улучшать видео, компенсировать динамическое изображение и использовать некоторые другие функции. Смартфон также использует технологию MEMC, которая оценивает движение в кадре, предугадывает следующие кадры и компенсирует возможные недостатки изображения путем добавления дополнительных кадров.

Посредством настроек пользователь может выбрать 60 или 120 Гц частоту обновления изображения. Производитель также заявляет о том, что смартфон способен самостоятельно определять необходимую частоту и адаптировать изображение с частотой 30 или 90 Гц.



Xiaomi Mi 11 характеристики процессора

На текущий момент смартфон может похвастать эксклюзивом - в нем стоит новейший Snapdragon 888. Сейчас такого процессора нет больше ни в одном телефоне мира. И такая ситуация будет сохраняться вплоть до выхода нового модельного ряда Samsung Galaxy S21.

Мощность железа Xiaomi Mi 11 неоспорима. Смартфон набирает рекордные показатели в бенчмарке AnTuTu.


 
Все приложения запускаются очень быстро, никаких провисаний и заиканий не замечается, операционная система справляется со своими задачами очень шустро. Производительность данного смартфона - его важное конкурентное преимущество.


Установленный процессор заслуживает внимания по ряду причин:

  • Главная новинка Qualcomm очень впечатляет уровнем своей графической производительности.
  • В конструкции применяется 5-нм тех процессор.
  • Работа с нейронными вычислениями вышла в Snapdragon 888 на новый, более высокий уровень.

    • В процессоре установлено 8 свежайших ядер Kryo 680 разной частоты:

  • 1 модифицированное ядро Cortex-X1 с частотой в 2,8ГГц;
  • 3 производительных ядра Cortex-A78, поддерживающих частоту в 2,4 ГГц;
  • 4 энергосберегающих ядра Cortex-A55, работающих при 1,8 ГГц.

    • Процессор оснащен также и графической подсистемой Adreno 660. В целом, по утверждению компании, Qualcomm, общая производительность выросла на 25%, а графическая - даже на 35%.


     
    Это и подтверждается различными тестами. Производительности платформы достаточно для запуска и безупречной работы множества программных процессов без каких-либо ограничений по графике или частоте кадров.


    К слову, слота для карт microSD в смартфоне нет. Но предустановленных 128 или 256 Гб вполне достаточно для нормального использования устройства.



    Xiaomi Mi 11 камера

    И здесь тоже не вышло качественного рывка вперед. Основной модуль - это уже знакомый нам сенсор Samsung S5KHMX, который был установлен и в некоторые предыдущие модели Xiaomi. Разрешение главного объектива - 108 Мп. Также имеется ультра широкая камера с апертурой f/2.4 и разрешением в 13 Мп. Камера для макросъемки - это тоже знакомый нам 5-Мп датчик Samsung S5K5E9, к примеру, его применяли еще в 2018ом году в модели Samsung Galaxy A7.

    Xiaomi Mi 11 – долгожданная премьера нового флагмана

    Снимая на основной модуль, вы получите вполне достойное изображение, как при хорошем освещении, так и в ночное время.

    Xiaomi Mi 11 – долгожданная премьера нового флагмана

    Камера хорошо обрабатывает цвета, лишь по краям снимка слегка замыливает кадр и теряет детализацию.

    Xiaomi Mi 11 – долгожданная премьера нового флагмана

    В целом, камера Xiaomi Mi 11 не стала намного лучше своей предшественницы в 10й серии и уступает признанным камерофонам 2020го года. Это вполне нормальная, но не выдающаяся часть этого флагмана, поэтому не будем останавливаться на ней надолго.

    Xiaomi Mi 11 автономность и выводы

    Батарея емкостью в 4600 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Новая энергоэффективная платформа с 5нм тех процессором также обеспечивает хорошие возможности для умеренного использования запасов аккумулятора.

    Телефон заряжается через USB Type-C. Благодаря системе проводной зарядки мощностью в 55 Вт батарею можно зарядить на 100% за 45 минут. А всего за 5 минут аккумулятор наберет 43% емкости.


     
    Компания выпустила новый флагман без зарядного устройства в комплекте. Но на данном этапе первые покупатели могут бесплатно получить его, выбрав «расширенную» версию при оформлении заказа.


    Заключение

    Xiaomi Mi 11 - качественный и добротный смартфон, с высокой производительностью и красивым дизайном. Он имеет достаточную автономность и нормальные, но не выдающиеся камеры. Очевидно, что компания оставила «место для манёвра» для старшей версии 11го флагманского ряда - Xiaomi Mi 11 Pro. Из недостатков представленной новинки можно указать, возможно, лишь отсутствие защиты от воды.

    Пионер 11й серии флагманов от Xiaomi позиционируется понятно и однозначно: мощный, стильный аппарат, главный Android-продукт начала 2021го года. Смартфон работает на самом быстром процессоре Qualcomm, имеет, возможно, лучший дисплей из всех возможных, очень классно звучит, может похвастаться скоростной памятью и многими другими атрибутами современного умного телефона.

    Статья была подготовлена интернет магазином mobi-aks.com.ua
     

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