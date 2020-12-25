Новогодняя распродажа мебели от производителя FlashNika - скидки до 50%!

Интернет-магазин, занимающийся поставками корпусной и мягкой мебели для дома и офиса от крупной украинской фабрики FlashNika, проводит грандиозную новогоднюю распродажу продукции со скидками до 50%. Современная мебель от производителя FlashNika отличается высоким качеством, разнообразием моделей, стилистической актуальностью и выгодными расценками.





Мебель со скидкой до 50%

Ассортимент интернет-магазина FlashNika необычайно широк. Он включает в себя:

мебель и сопутствующие товары для домашних интерьеров: гарнитуры для гостиных, спален, столовых, прихожих, кухонь, модульные комплекты, кровати, шкафы-купе, распашные шкафы, комоды, столы-трансформеры, компьютерные столики, диваны, кресла, напольные зеркала, входные двери, матрасы, вешалки для одежды;

удобную и функциональную офисную мебель: кресла, стулья, письменные столы для руководителей и персонала, шкафы и тумбы для хранения документации.

Фирма FlashNika изготавливает мебель из экологически чистых материалов – натурального дерева, лучших образцов древесно-стружечной плиты (ДСП) и мелко-дисперсионной фракции (МДФ), применяет на своем производстве новые технологии. Продукция компании соответствует высоким стандартам качества, характеризуется долговечностью, так как наделена прочностью и устойчива к перепадам температур и влаге. Богатая вариативность дизайнерских решений, цветовой гаммы, конфигураций придают изделиям FlashNika универсальность и позволяют легко вписать их в любое пространство.

Мебель, представленная на распродаже, не относится к бракованной или устаревшей. Она абсолютно новая, не использовавшаяся ранее, не имеет каких-либо дефектов. Распродаются модели из недавних коллекций, которые продолжают оставаться в тренде. По качеству и физическим свойствам они не уступают новинкам. На акционные товары распространяются все условия гарантии, которая действует двенадцать месяцев.

Компания предоставляет бесплатную консультацию дизайнера, который приедет к вам на место и сможет грамотно подобрать мебель именно для вашего интерьера. Интернет-магазин FlashNika предлагает несколько вариантов оплаты покупки: наложенным платежом, наличными курьеру, банковским переводом. Доставка товаров осуществляется по всей территории Украины.