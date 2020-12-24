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Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду: 5 важных шагов
11:38 23.12.2020 |
Это этап социализации. И его нужно пройти. Следуя рекомендациям наших экспертов из частного детского сада Happy Time https://happytime.od.ua/kiev, вы поможете своему малышу быстрее перейти этот рубеж и сделать так, что непоседа сам будет спрашивать: "А когда мы пойдем в садик?"
Запишитесь на экскурсию
Выбор детского сада - один из самых сложных. Перед родителями стоит дилемма - отдать кроху в государственное дошкольное учреждение недалеко от дома или в частный садик, куда, скорее всего, ребенка нужно будет отвозить.
К примеру, в Одессе 4 частных детских сада Happy Time. Если вам удобно расположение одного из них на Французском бульваре https://happytime.od.ua/francuzskiy, сходите туда на экскурсию. Такая возможность есть у любого родителя. Обязательно возьмите с собой малыша. Пусть кроха увидит, как все устроено изнутри и, возможно, сам проявит желание "сдаться" в сад.
Покажите, что с другими детьми интересно
Обычно малыш с энтузиазмом тянется к сверстникам, наблюдает за их игрой, повторяет движения. Это верный путь к социализации. Но ребенок может выбрать и другую линию поведения - драться с другими детьми, отнимать у них игрушки, специально ломать чужие постройки из конструктора, думая, что это допустимый и верный способ контакта.
Научите малыша правильно контактировать с детьми в игровой манере, например: "Давай спросим, как зовут мальчика с красной машинкой", "Посмотри, какую пирамидку собрала Юля. Ты можешь поставить свою рядом и будет две пирамидки".
Используйте фразы и убеждения, которые понятны ребенку определенного возраста.
Отдайте малыша на полудневку
"Полудневка - отличная альтернатива для родителей, которые сами еще не готовы надолго расстаться с малышом. А для ребенка - прекрасная возможность постепенно адаптироваться к новому окружению Идеальное время для таких посещений с 8.00 до 13.00", - объяснили в Happy Time.
Но даже если вы морально готовы отдать малыша на полдня в детский сад одесса или Киев, где также располагаются филиалы дошкольного учреждения, важно дома подготовить малыша к посещению нового места, возможно, вспомнить, как хорошо вам было ходить в детский садик и как много там было друзей.
Научите кроху быть самостоятельным
Базовые умения справляться с собственными потребностями (переодевание, сон, еда) помогут крохе быстрее адаптироваться в детском саду. Когда ребенок не зависит от помощи мамы, он может безболезненно расстаться с ней на некоторое время. В перспективе - на весь день.
Не менее важно, чтобы малыш умел сам себя занять: легко включался в групповые игры, самостоятельно изучал новое пространство.
В частном детсаду адаптация проходит легче и быстрее: в маленьких группах ребенок получает больше внимание, его потребности не остаются незамеченными.
Мир малыша - это не только семья. Смиритесь
Многие мамы болезненно переживают "отлучение" ребенка. И, порой, детский сад становится большим стрессом для мамы, нежели для малыша.
Но все же помните: после 3 лет каждому ребенку необходима социализация. Это неизбежный этап взросления, за которым последуют школа, подростковый возраст, самостоятельность.
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