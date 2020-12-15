Ежегодная премия фармотрасли Украины «Панацея 2020» наградила победителей

4 декабря 2020 года в режиме live stream состоялось награждение победителей XXI конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины «Панацея». Впервые церемонию награждения можно было увидеть онлайн и почувствовать атмосферу праздника

Фармацевтическая отрасль всегда была драйвером экономики Украины и входила в Топ-3 наиболее быстро развивающихся рынков. Этот непростой год внес свои коррективы. Так, на открытии торжественной церемонии награждения победителей конкурса Максим Степанов, Министр здравоохранения Украины отметил, что пандемия COVID-19 стала вызовом для систем здравоохранения во всем мире: «Фармацевтическая отрасль, как составляющая системы, оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Работая как слаженный механизм, она осуществляла бесперебойные поставки лекарственных средств. Не остались фармкомпании в стороне от проблем общества. Они направили свои социальные проекты на помощь в оснащении больниц, поставку защитных средств для врачей и др. Вызовы, которые поставила перед нами жизнь, мобилизовали фармацевтическую отрасль».

Анализ деятельности фармрынка, фиксация главных изменений, определение лидеров отрасли - главная цель Ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины «Панацея». Победители определяются на основе маркетинговых исследований. В 2020 году ими стали:

1. Номинация «Ресурс по поиску и заказу лекарственных средств» - современный маркетплейс, получивший доверие клиентов и партнеров tabletki.ua.

2. Номинация «Образовательный проект» - компания ACINO, с проектом «Smart-технологии в медицинском образовании: аудитория грез».

3. Номинация «Карантинный проект» - компания «Аптека 911», с проектом «Бесплатная доставка товаров для мам и детей».

4. Номинация «Проект года»:

компания Bionorica с интернет-порталом для фармацевтов «Клиническая фармация».

компания Teva как лидер правительственной программы «Доступные лекарства» в направлении сердечно-сосудистые заболевания.

5. Номинация «Социальный проект года» - компания ACINO с всеукраинским проектом «Твой безграничный мир».

6. Номинация «Безрецептурный препарат года»:

Среди иммуностимуляторов - препарат Амиксин® ІС, компания «ІнтерХім».

Среди психостимулирующих и ноотропных средств - препарат Бифрен®, компания ACINO.

Среди антигонатропных средств - препарат Мастодинон®, компания Bionorica.

Среди средств для лечения геморроя для местного применения - препарат Релиф®, компания Bayer.

Среди анальгетиков и антипиретиков - препарат Helpex®, компания MoviHealth.

7. Номинация «Рецептурный препарат года»:

Среди средств, применяемых при подагре, ингибиторов образования мочевой кислоты - препарат Аденурик®, компания Berlin-Chemie Menarini.

Среди психолептических средств - препарат Гидазепам ІС®, компания «ІнтерХім».

Среди нестероидных противовоспалительных средств, производных пропионовой кислоты - препарат Дексалгин®, компания Berlin-Chemie Menarini.

Среди антагонистов ангиотензина II и блокаторов кальциевых каналов - препарат Дифорс, компания ACINO.

Среди психолептических средств, производных бензодиазепина - препарат Левана® ІС, компания «ІнтерХім».

Среди противовоспалительных средств в сочетании с хондропротекторами - препарат Мовекс® Актив, компания MoviHealth.

Среди психоаналептиков, симпатомиметиков центрального действия - препарат Нувиджил®, компания Teva.

Среди противопаркинсонических средств, антагонистов допамина - препарат Прамипекс, компания ACINO.

Среди антисептических и дезинфицирующих средств - препарат Септил, компания «Вишфа».

Среди антибактериальных средств, макролидов - препарат Сумамед, компания Teva.

8. Номинация «Биологически активные вещества» - среди витаминов награду получил препарат Супрадин®, компания Bayer.

Искусство всегда лечит душу. Работы художника Александра Клименко и его философский взгляд стали частью оформления праздника «Панацея-2020». Зрителей ждали также особые перформансы. Раду Поклитару - художник, постановки которого известны смелыми экспериментами и привлекают внимание неожиданным прочтением всемирно известных театральных сюжетов. Балетмейстер славится новыми формами и обогащением лексики современного танца. Его театр «Киев Модерн-балет» в этом году принял участие в церемонии награждения. А победителей конкурса, как всегда, ждали награды, изготовленые скульптором Андреем Зигурой.

Об организаторах

ООО «ВК Здорово» является организатором Ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Панацея» и маркетинговой бизнес-конференции фармацевтической отрасли Украины «Жити сьогодні».