Финансовые новости
- |
- 15.12.20
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ежегодная премия фармотрасли Украины «Панацея 2020» наградила победителей
15:31 15.12.2020 |
Фармацевтическая отрасль всегда была драйвером экономики Украины и входила в Топ-3 наиболее быстро развивающихся рынков. Этот непростой год внес свои коррективы. Так, на открытии торжественной церемонии награждения победителей конкурса Максим Степанов, Министр здравоохранения Украины отметил, что пандемия COVID-19 стала вызовом для систем здравоохранения во всем мире: «Фармацевтическая отрасль, как составляющая системы, оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Работая как слаженный механизм, она осуществляла бесперебойные поставки лекарственных средств. Не остались фармкомпании в стороне от проблем общества. Они направили свои социальные проекты на помощь в оснащении больниц, поставку защитных средств для врачей и др. Вызовы, которые поставила перед нами жизнь, мобилизовали фармацевтическую отрасль».
Анализ деятельности фармрынка, фиксация главных изменений, определение лидеров отрасли - главная цель Ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины «Панацея». Победители определяются на основе маркетинговых исследований. В 2020 году ими стали:
1. Номинация «Ресурс по поиску и заказу лекарственных средств» - современный маркетплейс, получивший доверие клиентов и партнеров tabletki.ua.
2. Номинация «Образовательный проект» - компания ACINO, с проектом «Smart-технологии в медицинском образовании: аудитория грез».
3. Номинация «Карантинный проект» - компания «Аптека 911», с проектом «Бесплатная доставка товаров для мам и детей».
4. Номинация «Проект года»:
5. Номинация «Социальный проект года» - компания ACINO с всеукраинским проектом «Твой безграничный мир».
6. Номинация «Безрецептурный препарат года»:
7. Номинация «Рецептурный препарат года»:
8. Номинация «Биологически активные вещества» - среди витаминов награду получил препарат Супрадин®, компания Bayer.
Искусство всегда лечит душу. Работы художника Александра Клименко и его философский взгляд стали частью оформления праздника «Панацея-2020». Зрителей ждали также особые перформансы. Раду Поклитару - художник, постановки которого известны смелыми экспериментами и привлекают внимание неожиданным прочтением всемирно известных театральных сюжетов. Балетмейстер славится новыми формами и обогащением лексики современного танца. Его театр «Киев Модерн-балет» в этом году принял участие в церемонии награждения. А победителей конкурса, как всегда, ждали награды, изготовленые скульптором Андреем Зигурой.
Об организаторах
ООО «ВК Здорово» является организатором Ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Панацея» и маркетинговой бизнес-конференции фармацевтической отрасли Украины «Жити сьогодні».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные продавцы утаптывают доллар, в то время как единственным значительным покупателем 14 декабря был только Нацбанк
|Гаагская ловушка для Кремля. Что теперь делать Путину
|Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле
|Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|4 причины оградить двор «живым» забором
|Как выбрать надежный полкодержатель: основные критерии
|Где применяется аргонно-дуговая сварка и как работает: экспертные выводы
|Профессиональное барное оборудование: льдогенератор и профессиональная посудомоечная машина в Украине
|Где оформить кредит на карту в Киеве и взять моментальный займ на карту
|Как получить кредит онлайн на авто в Киеве или займ на карту без отказов
Это интересно
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
|Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide