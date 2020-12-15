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4 причины оградить двор «живым» забором
12:04 14.12.2020 |
Бесспорно, частный двор с зеленой оградой выглядит сказочным и как-будто недосягаемым. Но мы вправе решать, какой забор установить вокруг своего дома - каменный монолит или "живой" из вечнозеленых туй.
Совместно с консультантами супермаркета растений BotanicMarket, мы расскажем о 4 причинах высадить у себя во дворе ограду, которая дышит.
Экология
Безусловно, это главная причина в пользу зеленой изгороди. В качестве столбов забора - стволы деревьев. "Живая изгородь - это посаженные в одну или две полосы кустарники или деревья. Некоторые компоненты можно посадить ближе, чтобы создать непроходимый зеленый забор", - вот что говорят по этому поводу в "Ботаник Маркет" и добавляют: какой бы тип растений вы ни выбрали, это все равно забота об окружающей среде.
Вы создаете вокруг дома новую экосистему, где будут обитать птицы и насекомые, а регулярно подрезая растения в изгороди, стимулируете их рост и обновление на протяжении долгих лет и, возможно, какие-то кусты даже порадуют урожаем.
Украшение ландшафта
Забор из деревьев с ярко-зеленой кроной и сезонным цветением - это определенно красиво. И не сравнится даже с самым искусным деревянным штакетником. Некоторые из видов растений выбирают исключительно для украшения, например, кактус, бамбук, самшит и бирючину.
Кусты ирги способны стать достойной альтернативой забора, а с помощью вьющихся сортов роз можно создать непроходимую стену, которая будет радовать красивыми цветами.
Какие еще растения используют в живой ограде, можно прочитать здесь (на сайте магазина).
Когда разные виды растений высаживают бок о бок с целью образовать живую изгородь, их даже можно скрещивать, чтобы вывести новый вид.
Ветрозащита
Еще одна веская причина для обустройства такого ограждения - барьер, уменьшающий и перенаправляющий ветер. Поэтому за таким забором во дворе всегда тихо, уютно и "полный штиль". Если вас интересуют контакты места, где можно увидеть вживую растущие "кирпичики" для забора, отправляйтесь в Бориспольский район - по пути из Киева к селу Иванков находится большой супермаркет растений.
Укрепление почвы
Есть много растений, из которых выстраивают живой забор, и каждое по-своему приносит пользу почве, связывая ее корнями и уменьшая эрозию. Установка забора на склонах значительно уменьшает разрушение грунта ливнями.
Листья и веточки, опадающие с деревьев, создают почвенный гумус, а это увеличивает плодородие. Что особенно важно для участков, где плодоносит сад или есть мини-огород.
Отдав предпочтение натуральному забору, вы получите не только надежную защиту от посторонних глаз, но и создадите свой неповторимый уголок, который добавит уюта и приватности вашему двору.
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