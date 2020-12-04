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Как выбрать надежный полкодержатель: основные критерии
15:31 04.12.2020 |
В процессе производства мебели часто возникает необходимость в использовании держателей для полок. На сайте dp.viyar.ua/catalog/mebelnaya_furnitura/ мебельная фурнитура этого типа представлена в широком ассортименте. Чтобы не растеряться при выборе полкодержателей, эксперты рекомендуют учитывать три основных критерия: прочность, надежность и удобство использования.
Материалы
Полкодержатели призваны выдерживать высокие статические нагрузки. Неправильно подобранные комплектующие быстро выйдут из строя. Их поломка чревата порчей расположенных на полках вещей, разбитием стекол и зеркал.
Прочность мебельной фурнитуры зависит от материала изготовления. Различают три основных вида полкодержателей:
Конфигурации полкодержателей
Комплектующие, предназначенные для монтажа полок, выпускаются в нескольких конфигурациях. Их выбор зависит от типа изготавливаемой мебели, нагрузок и места размещения.
Качественная фурнитура в каталоге «ВиЯр»
Выбор производителя играет не последнюю роль. В интернет-магазине «ВиЯр» можно познакомиться с лучшими предложениями современного рынка. Компания занимается продажей и поставкой товаров от проверенных брендов, доказавших свою надежность.
В ассортименте «ВиЯр» можно подобрать держатели для зеркал, консоли, монтажные уголки и другие разновидности изделий разных цветов и размеров. Доставка осуществляется по Днепру и области. Выбирайте качество от компании «ВиЯр»!
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