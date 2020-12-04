Как выбрать надежный полкодержатель: основные критерии

В процессе производства мебели часто возникает необходимость в использовании держателей для полок. На сайте dp.viyar.ua/catalog/mebelnaya_furnitura/ мебельная фурнитура этого типа представлена в широком ассортименте. Чтобы не растеряться при выборе полкодержателей, эксперты рекомендуют учитывать три основных критерия: прочность, надежность и удобство использования.





Материалы

Полкодержатели призваны выдерживать высокие статические нагрузки. Неправильно подобранные комплектующие быстро выйдут из строя. Их поломка чревата порчей расположенных на полках вещей, разбитием стекол и зеркал.

Прочность мебельной фурнитуры зависит от материала изготовления. Различают три основных вида полкодержателей:

Пластиковые. Самые дешевые и хрупкие варианты, не предназначенные для высоких нагрузок. Их можно применять только для крепления полок из легких материалов.

Металлические. Фурнитура этой группы считается самой прочной и долговечной. Ее используют для фиксации полок на стенах и прочих поверхностях.

Комбинированные. Такие держатели состоят из металлических фиксаторов и резиновых прокладок. Они предназначены для стеклянных и зеркальных полок. Вкладыши защищают хрупкие поверхности от образования трещин и сколов.

Конфигурации полкодержателей

Комплектующие, предназначенные для монтажа полок, выпускаются в нескольких конфигурациях. Их выбор зависит от типа изготавливаемой мебели, нагрузок и места размещения.

Штифтовые полкодержатели - наиболее распространенная группа. Повсеместное применение такой фурнитуры обуславливается простотой конструкции. Штифт устанавливается в стене, после чего на него торцом надевается полка. Сечение держателей может быть круглым или плоским. Производители выпускают цельные и состоящие из нескольких элементов комплектующие. При покупке следует учитывать длину штифта.

Кронштейны - самые прочные и надежные держатели. Их используют в процессе изготовления и крепления мебели, рассчитанной на высокие нагрузки. Нижняя часть таких полкодержателей должна иметь привлекательный внешний вид, гармонирующий с интерьером.

Компания «ВиЯр» предлагает также П-образные держатели - крепежи для изделий из стекла и зеркал. Существует несколько типоразмеров комплектующих, которые следует подбирать в соответствии с толщиной полок и планируемой нагрузкой.

Качественная фурнитура в каталоге «ВиЯр»

Выбор производителя играет не последнюю роль. В интернет-магазине «ВиЯр» можно познакомиться с лучшими предложениями современного рынка. Компания занимается продажей и поставкой товаров от проверенных брендов, доказавших свою надежность.

В ассортименте «ВиЯр» можно подобрать держатели для зеркал, консоли, монтажные уголки и другие разновидности изделий разных цветов и размеров. Доставка осуществляется по Днепру и области. Выбирайте качество от компании «ВиЯр»!