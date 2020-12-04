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Где применяется аргонно-дуговая сварка и как работает: экспертные выводы
15:30 04.12.2020 |
Аргонная сварка применяется во многих промышленных сферах, включая, машиностроение, добычу полезных ископаемых и нефти, в работе тепловых станций. Процесс сваривания поверхностей происходит за счет нагрева электрической дуги инертным газом - аргоном.
В этой статье мы подробнее поговорим о тонкостях метода и как выбрать подходящий аппарат для выполнения работ.
Преимущества TIG сварки
В первую очередь, аргонно-дуговая сварка обеспечивает ровные и аккуратные швы. Чтобы повысить качество обработки, можно дополнительно использовать абразивные материалы. При этом мастер всегда может контролировать процесс и электродугу.
Во время работы расплавленный металл не разбрызгивается во все стороны, это уменьшает риск получения травм. Сварщик может находиться в любом удобном для него положении, это никак не сказывается на эксплуатации и качестве швов. Еще плюс: сварочные аппараты надежны, поскольку в них нет шлаков и отсутствуют выбросы, которые могут попасть внутрь аппарата и привести к неисправности.
Сварочные аппараты, работающие на аргоне, используются для работы с тонкими металлами, но при этом процесс более медленный, чем у полуавтоматических или инверторных аналогов.
Принцип работы аргонной сварки
Принцип сварки аргоном заключается в подаче присадочного материала. Проволока привариваются к металлической поверхности, создавая аккуратный и герметичный шов.
Есть важный нюанс при работе с таким типом приборов: когда свариваются материалы, не поддающиеся коррозионному налету, горелка должна быть наклонена. При этом расстояние между проволокой и металлом рассчитывается в пределах 75-80 градусов. Процесс должен проходить плавно без резких движений, чтобы шов затем не окислялся.
Если вы все же решили купить аргоновую сварку, обратите внимание на угол присадочных материалов в процессе работы. Держите его в пределах 90 градусов. Проволоку вводите в сварку постепенно и перед дугой. Перемещать материалы для присадки поперечным способом не рекомендуется.
После завершения сварочных работ желательно оставить прибор включенным еще несколько минут. Это поможет предотвратить окисление электродов.
Как выбрать прибор для аргонно-дуговой сварки
Главный критерий для выбора аппарата - обработка алюминия. Поэтому следует покупать универсальную модель. Конструкция не должна поддаваться коррозии.
Также ориентируйтесь на толщину материала, который вам нужно варить. Если конструкция 6 миллиметров, аппарат должен обладать мощностью 150-200 А. Для более толстых слоев подойдет оборудование до 300 А.
Важны и дополнительные функции. Но здесь лучше ориентироваться на основные цели покупки. Производители предлагают большой выбор сварочных аппаратов от бюджетных до более дорогих моделей. Если у вас небольшой домашний цех или вы приобретаете сварку для личного пользования, не стоит брать чересчур уж навороченный прибор. Для промышленных предприятий список требований к оборудованию, естественно, будет расширенным.
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