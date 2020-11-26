MacBook Pro 13 (2020): что изменилось, а что осталось неизменным

Обновленный MacBook Pro 13 (2020) порадовал усовершенствованными характеристиками, более высокой производительностью и некоторыми весьма радикальными изменениями. Хотя революционной новинку нельзя назвать, она достойна внимания и покупки. Что изменилось по сравнению с аналогом 2019 года, что осталось прежнем и почему стоит купить MacBook Pro 13 2020 года - в нашем материале.

MacBook Pro 13 (2020): что изменилось?

Самые значительные изменения коснулись производительности и скорости. Установлен процессор нового поколения Intel Core i5 на 4 ядра, а при желании можно по индивидуальному заказу можно приобрести ноутбук с процессором i7. Объем оперативной памяти составляет от 8 до 32 гигабайт, а вот внешний накопитель можно увеличить до 2 терабайт (но в заводских комплектациях доступны только версии на 256 и 512 гигабайт, - а по нашему личному мнению этого более чем достаточно).

Ноутбук стал значительно быстрее. Так, при многослойном редактировании изображений в Photoshop не возникает никаких проблем. В процессе конвертации медиафайлов или RAW-изображений можно не останавливать работу в других программах, MacBook Pro 13 (2020) с легкостью поддерживает многозадачность.

Во всей линейке 2020 года совсем иная клавиатура - Apple наконец отказалась от клавиатуры «бабочки» и вернулась к «ножничкам», существенно их усовершенствовав. Для плавности и мягкости хода используются специальные силиконовые накладки. При печати практически нет звука нажатия на клавиши. Кнопки стали чуть больше, поэтому печатать комфортнее. В темноте они подсвечиваются (как, впрочем, и в модели от 2019 года).

Балы улучшена система охлаждения и вентиляции, благодаря чему ноутбук даже при сверхнагрузках стал работать тише. Хотя шум и нагрев все же остались, хотя они и не сказываются на производительности.

Кое-что осталось без изменений - и это «плюс»

Дизайн остался практически без изменения - таким же стильным и элегантным. Просто серебристый или темно-серый прямоугольник без лишних деталей и декоративных элементов. На крышке - логотип в «яблочком», знакомый каждому. Идеальной осталась сборка - каждая деталь до микрометра подогнана на свое место, благодаря чему лэптоп выглядит превосходно.

Также нет изменений в дисплее - «старый добрый» OLED на базе технологии Super Retina. Прекрасное разрешение и цветопередача, поддержка цветов из палитры Р3, мягкая регулировка яркости и белого фона на базе матрицы IPS, поддержка функции True Tone - все самые лучшие достижения своих инженеров в новой линейке ноутбуков Apple оставила.

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