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MacBook Pro 13 (2020): что изменилось, а что осталось неизменным
18:37 26.11.2020 |
Обновленный MacBook Pro 13 (2020) порадовал усовершенствованными характеристиками, более высокой производительностью и некоторыми весьма радикальными изменениями. Хотя революционной новинку нельзя назвать, она достойна внимания и покупки. Что изменилось по сравнению с аналогом 2019 года, что осталось прежнем и почему стоит купить MacBook Pro 13 2020 года - в нашем материале.
MacBook Pro 13 (2020): что изменилось?
Самые значительные изменения коснулись производительности и скорости. Установлен процессор нового поколения Intel Core i5 на 4 ядра, а при желании можно по индивидуальному заказу можно приобрести ноутбук с процессором i7. Объем оперативной памяти составляет от 8 до 32 гигабайт, а вот внешний накопитель можно увеличить до 2 терабайт (но в заводских комплектациях доступны только версии на 256 и 512 гигабайт, - а по нашему личному мнению этого более чем достаточно).
Ноутбук стал значительно быстрее. Так, при многослойном редактировании изображений в Photoshop не возникает никаких проблем. В процессе конвертации медиафайлов или RAW-изображений можно не останавливать работу в других программах, MacBook Pro 13 (2020) с легкостью поддерживает многозадачность.
Во всей линейке 2020 года совсем иная клавиатура - Apple наконец отказалась от клавиатуры «бабочки» и вернулась к «ножничкам», существенно их усовершенствовав. Для плавности и мягкости хода используются специальные силиконовые накладки. При печати практически нет звука нажатия на клавиши. Кнопки стали чуть больше, поэтому печатать комфортнее. В темноте они подсвечиваются (как, впрочем, и в модели от 2019 года).
Балы улучшена система охлаждения и вентиляции, благодаря чему ноутбук даже при сверхнагрузках стал работать тише. Хотя шум и нагрев все же остались, хотя они и не сказываются на производительности.
Кое-что осталось без изменений - и это «плюс»
Дизайн остался практически без изменения - таким же стильным и элегантным. Просто серебристый или темно-серый прямоугольник без лишних деталей и декоративных элементов. На крышке - логотип в «яблочком», знакомый каждому. Идеальной осталась сборка - каждая деталь до микрометра подогнана на свое место, благодаря чему лэптоп выглядит превосходно.
Также нет изменений в дисплее - «старый добрый» OLED на базе технологии Super Retina. Прекрасное разрешение и цветопередача, поддержка цветов из палитры Р3, мягкая регулировка яркости и белого фона на базе матрицы IPS, поддержка функции True Tone - все самые лучшие достижения своих инженеров в новой линейке ноутбуков Apple оставила.
MacBook Pro 13 (2020): встречайте в УкраинеУже в ближайшие дни новинка будет доступна в Украине. Ее стоимость уже известна - от 45 тысяч гривен, в зависимости от комплектации (у себя на родине, в США, ноутбук стоит от 1299 долларов плюс налоги). А если вы хотите заказать ноутбук Apple на самых выгодных условиях, обращайтесь в интернет магазин McStore. Или заезжайте в один из магазинов в Киеве, заодно сможете протестировать другие гаджеты от Apple.
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