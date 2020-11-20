Бизнес-смартфоны, которые нужно успеть купить в Черную пятницу

В бизнесе, как и в спорте, главенствует принцип "быстрее, выше, сильнее". Конкурентная среда обязывает быть в курсе всех трендов и применять их на благо своего дела.





Сегодня речь пойдет о главном помощнике бизнесмена - смартфоне.

Лучшие бизнес-смартфоны

Близится Черная пятница, а значит, самое время обновить телефон. Бизнесменам имеет смысл обратить внимание на следующие модели:





Samsung Galaxy Note 20. Тот случай, когда смартфон отрабатывает каждую потраченную на него гривну. Его конкурентное преимущество - наличие пера S Pen, позволяющее удобно работать с разными приложениями. Кроме того, вы сможете писать заметки, которые автоматически превращаются в печатный текст, благодаря программе Microsoft OneNote. Также в камеру устройства установлен автоматический сканер документов;

iPhone 11 Pro. Любой новый Apple - предмет вожделения, а особенно, если речь о том, чтобы купить телефон в черную пятницу. Конкретная модель получила несколько важных преимуществ. Во-первых, наконец, были услышаны мольбы деловых людей - разработчики выпустили смартфон с емкой батареей в 3110 мАч. Еще одно положительное изменение - размер. Диагонали экрана 5.8" достаточно, чтобы аппарат вмещал всю нужную информацию на дисплее, но при этом оставался комфортным для управления одной рукой;

iPhone SE. Рассматривая бюджетные, но мощные смартфоны в Киеве и других городах Украины, не обратить на него внимание просто невозможно. Это "яблоко" по карману во всех смыслах. Во-первых, диагональ дисплея всего 4.7". Во-вторых, он значительно дешевле вышеуказанных устройств. При этом оснащен всем современным функционалом. iPhone SE, безусловно, оправдает свою стоимость для молодых предпринимателей, которые пока только мечтают о большом обороте.

Необходимые мобильные приложения для бизнеса

Разумеется, пользу смартфона обеспечивает не только стартовый функционал, но и дополнительный софт, который нужно установить самостоятельно. Набор программ зависит от того, чем именно вы занимаетесь. Тем не менее, есть общий список приложений, в который входят:

мессенджеры и электронная почта. Лучшим сервисом для быстрого обмена сообщениями и медиафайлами с клиентами и партнерами признаны Telegram, Viber и WhatsApp, а также Messenger Facebook, если у вас есть аккаунт в этой соцсети. Электронная почта №1 - Gmail от Google;

работа с документами. Обработка, хранение и передача файлов - важная составляющая любого бизнеса. В первом помогут редакторы OfficeSuite + PDF Editor, File Commander и ABBYY FineReader, а за второе отвечают облачные сервисы Google Drive или DropBox;

также не лишним будет установить новостные приложения, чтобы следить за актуальным курсом валют и мировыми событиями.

И напоследок напомним: скоро Черная пятница и у вас есть все шансы за более чем разумную стоимость обзавестись "бодреньким" аппаратом, который станет для вас самым надежным бизнес-партнером.