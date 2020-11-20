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Бизнес-смартфоны, которые нужно успеть купить в Черную пятницу
17:23 20.11.2020 |
Сегодня речь пойдет о главном помощнике бизнесмена - смартфоне.
Лучшие бизнес-смартфоны
Необходимые мобильные приложения для бизнеса
Разумеется, пользу смартфона обеспечивает не только стартовый функционал, но и дополнительный софт, который нужно установить самостоятельно. Набор программ зависит от того, чем именно вы занимаетесь. Тем не менее, есть общий список приложений, в который входят:
И напоследок напомним: скоро Черная пятница и у вас есть все шансы за более чем разумную стоимость обзавестись "бодреньким" аппаратом, который станет для вас самым надежным бизнес-партнером.
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