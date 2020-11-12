Новая почта добавила возможность автоматической оплаты за посылку

Новая почта предлагает новый способ оплаты в отделениях - с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку.

Суть услуги в том, что оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательное условие - предварительно необходимо привязать банковскую карту к приложению Новой почты и выбрать ее в качестве основной для списаний. Или если карт несколько - выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

После осмотра посылки достаточно сообщить о выбранном способе оплаты кассиру (оператору).

С этой дополнительной опцией Новая Почта предлагает пользователям еще одну технологию для оплаты посылок, одновременно обеспечивая экономию времени.

Теперь можно не только отказаться от наличных и пластиковой карты, но и нет необходимости лишний раз доставать телефон, ожидать сдачу или пока терминал проведет платеж.

Для обеспечения дополнительной безопасности проведения оплаты, если сумма за товар превышает 500 гривен, то перед списанием средств клиент получит смс с кодом, которым необходимо подтвердить платеж.

Сэкономленные секунды времени в сумме помогут ускорить процесс выдачи посылок и снизить нагрузку в отделениях.

Кроме того, бесконтактные методы оплаты помогают обеспечить безопасность получателя, ограничивая лишний физический контакт и обеспечивая быстрое и безопасное взаимодействие.

Работу сервиса обеспечивает финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний Новой почты.

«Мы заботимся о безопасности и удобстве наших клиентов, особенно во время пандемии», - говорит СЕО Пост Финанс, Андрей Кривошапко. - Во время карантина запрос на онлайн-платежи вырос в разы, мы и сами всячески стимулировали людей переходить в онлайн - внедряли новые возможности оплат в приложении и на сайте, ввели возможность заплатить за третьих лиц. С помощью новой опции мобильного приложения мы еще раз промотируем бесконтактные методы оплаты, показывая, что это не только безопасно, но и быстро, удобно и выгодно».

Услуга может быть подключена по инициативе покупателя в личном кабинете или мобильном приложении Новой почты. Для этого покупатель должен выбрать «основную карту для списания» в меню «Банковские карты» или на этапе выбора карты для оплаты отправления. Оплаты осуществляются при получении посылок в отделениях Новой почты.

Как воспользоваться опцией автоматического списания:

· Откройте меню приложения «Банковские карты»

· Выберите карту по умолчанию, с которой будет списываться оплата

· В отделении осмотрите посылку

· Назовите кассиру способ оплаты «Автоматическое списание»

· Забирайте посылку: плата будет списана с вашей карты по умолчанию

Если в приложении клиента нет подвязанной банковской карты, это необходимо сделать, следуя инструкции на сайте - https://online.novaposhta.ua.

Все другие способы оплаты остаются действительными: можно платить как наличными, так и с помощью карты или онлайн в приложении.

