ZeCredit - займ денег на карту срочно

У большинства украинских граждан есть банковские карты, которые они активно используют для получения и перевода средств, приобретения товаров. МФО ZeCredit предлагает взять онлайн деньги на карту, что поможет избавиться от бюрократической системы: сбора документов и справок, очередей, поездок в офис компании за наличными.





Почему удобно оформлять кредит в микрофинансовой организации?

В Украине продолжает расти количество финансовых компаний, которые занимаются выдачей микрокредитов. В отличие от банков, МФО намного легче изменить процентную ставку, сумму и сроки. К этому стоит добавить регулярные акции и скидки на займы, которые подкупают украинских заемщиков.

Микрофинансовые организации дают возможность взять деньги на карту онлайн, то есть избавиться от регулярных поездок и ожиданий в офисе. Они работают круглосуточно, поэтому клиентам не приходится ждать открытия офиса, окончания перерыва.

Преимущества получения онлайн денег на карту в компании «ZeCredit»:

взаимодействие через сервис – от изучения условий и регистрации до получения и закрытия кредита;

максимальное время обработки заявлений на получение быстрого займа на карту составляет 20 минут;

наличие кредитного калькулятора дает возможность рассчитать переплату до подачи заявки;

заемщикам не придется делать первоначальный взнос;

приблизительно 96% заявок получают положительный ответ.

Брать деньги на карту онлайн в долг у микрофинансовой организации «ZeCredit» безопасно. Команда международной компании более 10 лет на рынке, а её деятельность регулируется действующим законодательством Украины. На сайте доступна лицензия, свидетельство, банковские реквизиты и контактная информация.





Какие условия использования заемных средств в ZeCredit?

На сервисе можно взять деньги срочно на карту под 1.65% в день. На первый взгляд, проценты огромные, ведь люди привыкли считать годовую ставку. В МФО система совершенно другая: максимальный срок пользования заемными средствами составляет 30 дней, поэтому переплата получается небольшой.

Желающие могут взять онлайн деньги на карту в размере 500-5000 гривен. Этих средств достаточно для оперативного решения материальных трудностей или осуществления небольшой мечты:

частичная или полная оплата отдыха в другой стране;

приобретение дорогостоящей вещи;

ремонт или покупка техники;

приобретение лекарственных препаратов;

частичная или полная оплата лечения.

Когда человек берет деньги на карту онлайн в МФО «ZeCredit» ему не нужно указывать цель. Это позволяет заемщику использовать средства как для конкретной покупки, так и покрытия бытовых расходов до получения зарплаты.

Оформить займ быстро на карту могут граждане Украины в возрасте 18-65 лет. На сервисе нет классических бюрократических процедур, поэтому достаточно иметь паспорт и ИНН. Для прохождения регистрации и получения ответов по запросам на кредит нужно указать номер телефона и электронную почту.





Как получить деньги на карту онлайн за 20 минут?

Если человека устраивают условия микрофинансовой организации, он отвечает требованиям, то может переходить к получению микрокредита. Для начала на главной странице сервиса ZeCredit следует выбрать сумму и период, а система автоматически рассчитывает переплату.

Далее для получения онлайн денег на карту заемщику потребуется сделать следующее:

Ввести адрес электронной почты и пароль для создания личного кабинета. Заполнить анкету и верифицировать банковскую карту, на которую клиент желает получить денежные средства. Заполнить и отправить на рассмотрение заявку. Дождаться ответа, который придет в течение 20 минут на указанные контактные данные. Получить деньги на карту онлайн, если по заявке придет положительный ответ.

Если заемщик нашел средства раньше установленного в договоре срока, он может их вернуть без дополнительных комиссий. Для людей, которые брали деньги срочно на карту, но не успели их вернуть, разработана функция пролонгация. Клиенту компании «ZeCredit» достаточно выплатить начисленные проценты, а система автоматически продлит сроки пользования заемными средствами без штрафных санкций.

Для постоянных клиентов разработана программа лояльности: скидки, автоматическое одобрение запросов, увеличенные сроки и сумма. Стать участником программы может каждый, кто регулярно берет деньги на карту онлайн и своевременно их возвращает.