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Трехкамерные смартфоны – отличное решение для мобильной фотографии
17:55 13.10.2020 |
15 сентября 2020 года прошла презентация компании Apple, где, вопреки прогнозам и ожиданиям, так и не представили новую модель iPhone 12.
Пока фанаты знаменитой линейки смартфонов томятся в ожидании, появилось немало слухов о том, как будет выглядеть iPhone 12 и какое получит техническое оснащение. Несмотря на то, что на самой презентации не было названо никаких конкретных фактов, известный инсайдер предоставил сведения, на основании которых можно предположить, что две из четырех новых моделей будут оснащены тройной камерой.
Дата следующей презентации не названа, известно только, что она пройдет в октябре. Ожидается, что во второй половине октября в продажу поступят два iPhone с диагональю 6,1 дюйм, а в ноябре - мини-версия и самый большой iPhone с диагональю 6,7 дюймов. Остается дождаться ближайшего ивента Apple, чтобы узнать подробности о новеньком iPhone. А пока рассмотрим другие популярные гаджеты от конкурентов.
Что выпускают конкуренты Apple
Тройная камера на современных телефонах не редкость. Впервые это решение использовали разработчики Huawei P20 в 2018 году, а сегодня подобная особенность встречается в бюджетных линейках, средней ценовой категории, а также в комплектации флагманов. Чтобы получить четкие, красочные, максимально приближенные к реальности снимки, важно не только количество матриц, но и их качество. В этом разработчики iPhone заметно преуспели - аппаратам Apple просто нет равных.
Среди лучших телефонов нужно отметить:
Apple предложила инновационное решение, которое открыло перед пользователями еще больше возможностей. Новая система трех фотокамер с четырехкратным зумом стала главным открытием ивента, посвященного iPhone 11. Благодаря оптическому увеличению в четыре раза стало возможным максимальное приближение и удаление объектов с высочайшей реалистичностью снимков. Сверхширокоугольная матрица iPhone позволяет захватить все предметы, расположенные на горизонте так, будто фотограф отошел назад, при этом область изображения увеличивается в 4 раза.
Остается только представлять, насколько профессиональными получатся фото на новом устройстве от Apple.
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